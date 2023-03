1 / 2 forrige neste fullskjerm

Franskmenn i harnisk etter reform – 123 politibetjenter skadet

Franskmenn raser etter at president Emmanuel Macron presset gjennom pensjonsreformen forrige uke. Torsdag kveld gikk det hardt for seg.

I byen Bordeaux i Frankrike satt demonstrantene fyr på rådhuset torsdag kveld klokken 20.15.

Bilder delt på sosiale medier en halvtime senere viser at brannen skal være slukket.

Ordføreren i Bordeaux, Pierre Hurmic, opplyser til nyhetsmediet France Bleu Gironde at han er svært sjokkert etter dramaet.

– Jeg forstår ikke denne type vandalisme. Rådhuset er en del av folket i Bordeaux, sier han.

Frankrikes innenriksminister, Gérald Darmanin, takker politibetjenter og brannkonstablene for innsatsen.

– Tusen takk til politiet og brannmenn som mobiliserte i dag. La oss sende en tanke til alle skadede politibetjenter, skriver Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin, på Twitter

– Det er pr. nå 123 skadede politibetjenter og militærpersonell. Det er mer enn 80 personer arrestert, legger han til noen minutter senere.

Frankrikes statsminister, Élisabeth Born, skriver på Twitter at volden er uakseptabel.

– Å demonstrere ved uenigheter er en rettighet, men volden vi har vært vitne til i dag er uakseptabel. Jeg er takknemlig for politiet og redningsstyrkene, og for deres mobilisering, skriver statsministeren i Frankrike, Élisabeth Born, på Twitter.

Gatekamper

Over 1 million mennesker deltok i landsomfattende protester mot pensjonsreformen, som Frankrikes regjering presset gjennom i forrige uke.

Enkelte steder, blant annet i Paris, brøt det ut gatekamper.

Bare i Paris marsjerte 119.000 mennesker i gatene, ifølge oversikten til innenriksdepartementet.

Demonstranter blokkerte togstasjoner, veier og deler av Charles de Gaulle-flyplassen utenfor Paris. Også i Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes og flere andre franske byer var det store demonstrasjoner mot den upopulære reformen.

Økt voldsbruk

Både i Paris og i andre byer brukte opprørspoliti tåregass for å spre demonstranter, og flere personer er pågrepet.

Streikeaksjonene og protestene de siste ukene har stort sett gått fredelig for seg. Men de siste dagene har voldsbruken økt under spontane demonstrasjoner. Arrangørene av protestene ber folk om å avstå fra voldsbruk.

– Vi vil ha ikkevoldelige aksjoner som respekterer eiendom og folk, sier Lauren Berger i fagorganisasjonen CFDT i et forsøk på å roe situasjonen.

– Må tre i kraft i løpet av året

Det totale antall demonstranter i hele landet var 1,089 millioner. Det er over dobbelt så mange som deltok i protestene den 15. mars, som var den forrige dagen da fagbevegelsen oppfordret til demonstrasjoner og generalstreik.

Rekorden ble imidlertid ikke slått. Den ble satt 7. mars da 1,28 millioner mennesker demonstrerte.

Onsdag sa president Emmanuel Macron at pensjonsreformen må tre i kraft innen året er omme. Den innebærer blant annet at pensjonsalderen heves til 64 år, og at ansatte må jobbe i minst 43 år for å få full pensjon, noe som betyr at mange må jobbe langt lenger enn til fylte 64 år.