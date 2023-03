HEIER PÅ KINA: Kina har stor påvirkning på Russland, ifølge Jonas Gahr Støre.

Støre: Håper Kina kan få Russland til å stoppe krigen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) håper at den kinesiske presidenten kan påvirke sin russiske kollega til å avslutte krigen i Ukraina. Samtalene mellom Xi Jinping og Vladimir Putin fortsetter i Moskva tirsdag.

Men Støre går også langt i å si at Putin vil bli skuffet dersom han venter at Kina vil anerkjenne Russland som en global stormakt.

– Hvis Kina kan legge større innflytelse på Russland for å gå mot avslutning av krigføringen i Ukraina, og å respektere grenser slik som det ligger i det kinesiske fredsforslaget, så må vi si at det er bra, sier Støre til VG.

– Tror du at det er det som skjer akkurat nå, i møtene mellom dem i Moskva?

– Jeg leser forholdet mellom Russland og Kina som ganske lite balansert. Det er Kina som er den sterke makten og som har stor påvirkning, sier Støre.

Kjører utenriks-debatt

Regjeringen kjører nå i gang et stort debattopplegg om norsk utenrikspolitikk, med flere konferanser rundt i Norge de nærmeste ukene. Støre åpnet møteserien i Oslo tirsdag formiddag.

Han har bedt innspill i hvordan Norge skal organisere sitt forhold til Russland i fremtiden - etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, og etter at Putin er blitt internasjonalt etterlyst av krigsforbryterdomstolen i Haag.

– Vi kan fortsatt si at Norge, som det eneste av Russlands naboland, har levd i fred med Russland i tusen år. Men vi er nabo til et land som for tiden ikke er forutsigbart, sa Støre på møtet.

GRATULERTE KINESISK KOLLEGA: Støre har sendt et personlig gratulasjonsbrev til Kinas nye statsminister, uten kritiske merknader. Vanlig etter diplomatisk kutyme, sier den norske statsministeren.

Gratulerte Kina

I forrige uke sendte Støre et gratulasjonsbrev til den nye statsministeren i Kina, Li Quiang. Han ønsker å knytte sterkere bånd til Kina og skrev at «Kinas støtte og ledelse er helt nødvendig for å kunne møte globale utfordringer».

Kinas ambassade i Oslo publiserte brevet fra Støre på Twitter lørdag, og det ble først omtalt i Aftenposten.

Gratulasjonsbrevet inneholdt ingen kritikk av menneskerettigheter, nevnte ikke Kinas sterke militære opprustning, eller noen av de andre forholdene som vesten har kritisert Kina for.

– Dette er et velkomst- og gratulasjonsbrev til en ny statsminister, noe som er helt vanlig etter diplomatisk kutyme, sier Støre til VG.

– Jeg snakket med hans forgjenger på telefonen i fjor, og har til hensikt å snakke med den nye statsministeren. Og da vil vi jo ta opp de spørsmålene som vi er kritiske til. Og de er flere. Men det er ikke vanlig å gjøre det i et brev som ønsker han velkommen som kollega, legger han til.

HEI, VENN: Xi og Putin hyllet vennskapet dem i mellom da de startet sitt toppmøte i Moskva mandag.

– Hvor ønsker Norge at Kina skal ta internasjonalt lederskap?

– Kina har jo et nærvær i verden som gjør at de spiller en rolle. De siste ukene har vi sett at Kina skal ha spilt en avgjørende rolle for at Iran og Saudi-Arabia nå snakker sammen og åpner diplomatiske forbindelser. Det i seg selv mener jeg er bra, for det tar ned spenningen i en av verdens farligste konflikter, svarer Støre.

Han tror at Kina først og fremst ivaretar egne interesser i møtene i Moskva denne uken, og at det handler om tilgang til energi og at Russland kjøper varer fra Kina:

– Så tror jeg samtidig at Kina ser hen til situasjonen i Ukraina, at den ikke kommer ut av kontroll. De er jo opptatt av at det russiske regimet skal klare seg, og denne krigen er jo en stor utfordring for Russland, sier den norske statsministeren.

Advarer mot misfornøyd nabo

Iver B. Neumann, forsker og toppsjef på Fridtjof Nansen-instituttet Polhøgda, sier at Russland er besatt av å få anerkjennelse som en stormakt, på linje med USA og Kina.

– Moskva later til å tro at Kina vil godkjenne Russland som en likeverdig stormakt. Jeg tror at Russland kommer til å bli like skuffet over Kina som Moskva var da vesten ikke ville anerkjenne landet som en stormakt. Da kan Russland komme til å reagere med isolasjon og dyp misnøye. Det å ha en misfornøyd nabo er ikke morsomt, sa Neumann.

Ikke likeverdige

– Jeg tror forskeren kan ha mye rett i det, sier Støre til VG.

– Forholdet mellom Kina og Russland er åpenbart ikke balansert, selv om Russland ønsker å fremstille dette som to likeverdige partner. Mye taler for at de ikke er det. Men at de to statene har en nær relasjon og snakker sammen, det er jo naturlig. Og jeg mener det er en dårlig ting at stater slutter å ha kontakt, sier statsministeren.