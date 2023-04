NBC: Kinesisk spionballong samlet sensitiv informasjon i USA

Den kinesiske spionballongen som ble skutt ned over USA i februar lyktes i å samle inn sensitiv informasjon fra flere militære anlegg.

Det skriver NBC News, som siterer to høytstående ikke-navngitte kilder.

Kanalen skriver at etterretningen Kina samlet inn hovedsakelig kommer fra elektroniske signaler som kan plukket opp fra våpensystemer eller personell på basene.

De skriver også at Kina kunne kontrollere ballongen slik at den kunne fly gjentatte ganger over utvalgte steder, og sende informasjonen den samlet inn tilbake til Beijing i realtid.

USA og Canada observerte den kinesiske ballongen over eget luftrom i starten av februar. Den var på størrelse med tre busser og befant seg flere tusen fot høyere enn der flytrafikken går.

Om kvelden den 4. februar ble ballongen skutt ned av et amerikansk fly.

Kina har hele tiden fastholdt at spionballongen er en værballong og mener USA overreagerte da de skjøt den ned. De har hevdet at den havnet i amerikansk luftrom ved en feil, og beklaget at den var kommet på avveie.