Kreml: Putin møtte Prigozjin etter Wagner-opprøret

Møtet skal ha skjedd fem dager etter at Wagner-gruppen tok seg inn i Russland og satte kursen mot Moskva.

Russlands president Vladimir Putin skal ha møtt Wagner-leder Jevgenij Prigozjin 29. juni, melder Reuters.

Putin skal ha invitert 35 personer til et møte som varte i tre timer. Wagner-gruppen skal ha sagt at de vil fortsette å kjempe for Putin og Russland.

Møtet skjedde fem dager etter Wagner-gruppens opprør, da de satte kursen mot Moskva, men trakk seg tilbake før de kom fram.

Wagner-lederen sa da at de valgte å snu for å unngå et blodbad.

Wagner-gruppen legger nå ut informasjon om møtet, som ifølge dem varte i tre timer, og der de «understreket at de er trofaste støttespillere og soldater til Putin og er klare til å fortsette å kjempe for moderlandet».

Til tross for møtet mellom Putin og Prigozjin, har en av Kremls sjef-propagandister, Dmitrij Kiseljov, fortsatt sin kritikk av Wagner-sjefen i sitt ukentlige TV-show på den statlige kanalen Rossija-1.

– Det militære motet til Wagner og deres sjef er en fiksjon og en bløff. Prigozjin er først og fremst er en forretningsmann, siteres Kiseljov på blant annet av Wagner-gruppens Telegram-kanal.

De mener at «de statlige mediene fortsetter å nedverdige omdømmet til Jevgenij Prigozjin».

Kiseljov har tidligere hevdet at en av grunnene til opprøret var at Prigozjins selskap ikke fikk kontrakt på levering av proviant til det russiske militæret, skriver ura.ru.

Jevgenij Prigozjin, lederen av Wagner-gruppen gikk inn i Russland med full styrke og ville velte den russiske militærledelsen.

Wagner-gruppen anklaget Russlands forsvarsminister for å ha beordret et angrep på deres soldater.

Prigozjin skal ha gått med på en avtale om å trekke seg ut av Russland og dra til Belarus, med hjelp av presidenten i Belarus Aleksandr Lukasjenko.

Forrige uke ble det meldt at Wagnerlederen igjen var i Russland.

