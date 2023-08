TILTALT: Donald Trump på valgmøte i Erie, Pennsyulvania 29. juli.

Trump: − På vei til Washington for å bli arrestert

WASHINGTON D.C. (VG) Donald Trump sier det er «en ære» å bli arrestert for sine tilhengere.

Kortversjonen Den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump, forventes å erklære seg ikke skyldig i en rettssal i Washington D.C. torsdag.

Påtalemyndigheten anklager Trump for et angrep på demokratiet, og han svarer med påstander om en politisk heksejakt.

Tiltalen, som er den tredje mot Trump, handler om hans kamp for å beholde makten etter valgnederlaget i 2020.

Trump er anklaget for å ha ledet en konspirasjon basert på løgn for å omstyrte resultatet av valget som ble vunnet av Joe Biden.

Trumps forsvarere ønsker saken flyttet til en mer konservativ delstat hvor juryen er mer vennlig innstilt, men timingen av rettssaken er usikker.

Trump har antydet at anklagene er et forsøk på å avspore hans valgkampanje for 2023. Han leder for tiden racet for å bli republikanernes presidentkandidat. Vis mer

Rettsmøtet klokken 22 norsk tid skal høre hvordan Trump stiller seg til tiltalen og sette betingelser for hans løslatelse. Det er ventet at ekspresidenten vil erklære seg ikke skyldig. Straffesaken kommer opp på et senere tidspunkt.

Utenfor det føderale rettslokalet i Washington D.C. har det allerede samlet seg både tilhengere og motstandere av den tidligere presidenten.

– Det er Trump som er offeret her. Han rammes av enda en falsk anklage, styrt av president Joe Biden, som selv har gjort mye mer kriminelt, sier Steve Corson (66) til VG.

Påtalemyndigheten anklager Trump for et angrep på demokratiet. Ekspresidenten svarer at han er utsatt for en heksejakt fra politiske motstandere.

– Jeg er på vei til Washington D.C. for å bli arrestert for å ha utfordret et korrupt, rigget og stjålet valg. Det er en ære, fordi jeg blir arrestert for dere, skriver Donald Trump (77) på sitt sosiale medium Truth Social.

Privatfly

Trump ventes å ankomme hovedstaden i privatfly fra sin egen golfklubb i Bedminster i delstaten New Jersey, om lag en time før rettsmøtet.

Sikkerheten er skjerpet rundt og inni den føderale rettsbygningen, som ligger en knapp kilometer fra den amerikanske kongressen på Capitol Hill.

Som tiltalt vil Trump måtte avgi fingeravtrykk, men han vil ikke bli fotografert før han fremstilles for forhørsdommer Moxila A. Upadhyaya.

Hun vil spørre hvordan han stiller seg til tiltalen som ble lagt frem tirsdag. Så vil påtalemyndigheten bli spurt om de stiller forutsetninger for å løslate ham.

Etter rettsmøtet overtar dommer Tanya A. Chutkan saken.

Info Dette er tiltalen En storjury har bestemt at Donald Trump skal tiltales på fire punkter: Sammensvergelse for å bedra USA, ved at Trump e «uærlighet, bedrag og svik» for å legge hindringer i veien for opptellingen av stemmer etter valget i 2020.

Sammensvergelse for å hindre en offisiell saksgang, nemlig opptellingen av stemmer i Kongressen 6. januar 2021.

Forhindring og forsøk på forhindring av en offisiell saksgang

Sammensvergelse for å forhindre andre i å utøve sine grunnlovsrettigheter, nemlig borgeres rett til å stemme og få sin stemme talt. Noen av disse punktene har en strafferamme på opptil 20 år i fengsel, skriver AP. Vis mer

– 99 prosent av oss var fredelige

Trump-tilhengeren VG har snakket med forteller at hvis det ble tatt noen «problematiske beslutninger» rundt valget så var det advokatenes feil, og viser til de seks medsammensvorne nevnt i tiltalen, der fem er advokater.

Han forteller at han selv deltok i marsjen mot den amerikanske Kongressen 6. januar 2021, etter å ha hørt Trumps tale der han hevdet valget var stjålet.

- Var dere som protesterte den dagen påvirket av Trumps påstander om at valget ble stjålet?

– Vi var selvsagt oppildnet av Trump, men ikke til et voldelig opprør. Vi skulle se at avstemningen gikk fredelig for seg. 99 prosent av oss var fredelige. Selvsagt gikk noen for langt, men de fleste av dem var provokatører, ikke ekte tilhengere.

En demonstrant veier et flagg nær rettsbygningen der tidligere president Donald Trump blir fremstilt torsdag.

Tiltalen er den tredje som er reist mot den tidligere presidenten. Denne handler om hans desperate kamp på å klamre seg til makten etter valgnederlaget i 2020.

Tiltalen beskriver et angrep mot den fredelige overføringen av makt i et demokrati, utført av en president som visste at hans klager om et «stjålet valg» var falske.

Tiltalt for sammensvergelse

Trump er tiltalt for å ha ledet en sammensvergelse bygget på løgner for å omstyrte resultatet av det amerikanske presidentvalget, som ble vunnet av Joe Biden (80).

Spesialanklager Jack Smith beskylder Trump og hans medsammensvorne for

å fremsette falske påstander om at valget var fikset

å legge press på tjenestemenn på delstats- og føderalt nivå for å endre resultatene

å rekruttere falske valgmenn som skulle lyve om at Trump vant i deres delstater

Påtalemyndigheten mener at Trump forsøkte å «svekke, hindre og overkjøre» den føderale prosessen for å bekrefte resultatet av presidentvalget.

Under opptellingen av valgmannstemmer inne i kongressbygningen stormet Trumps tilhengere Capitol Hill for å hindre at Joe Biden rettmessig ble erklært som president.

Bakgrunn om angrepet på Kongressen 6. januar 2021: Dagen som endret USA

SIKKERHET: Barrikader settes opp før rettsmøtet for å beskytte rettsbygningen i Washington D.C.

Den tidligere presidenten har i sosiale medier gitt uttrykk for at tiltalen er et påfunn for å avspore hans kampanje for å bli USAs president ved valget neste år.

Har velgernes støtte

Trump leder klart racet for å bli nominert som republikanernes kandidat. De mange rettsprosessene mot ham har ikke svekket hans støtte blant velgerne.

Mange republikanere er enige med Trump i at han er et offer for en heksejakt fra demokratenes side. Republikanske ledere forsvarer eller unngår å kritisere ham.

Trumps tidligere visepresident Mike Pence var en av få fremstående republikanere som gikk ut mot ham etter at den siste tiltalen ble lagt frem tirsdag:

– Ingen som setter seg selv over grunnloven bør bli president.

KOPI: En Trump-supporter kjører torsdag rundt i Washington D.C. i en kopi av presidentens limousin.

Donald Trumps advokater har gjort det klart at de ikke tror de vil få en rettferdig rettssak i Washington D. C., hvor demokratene står sterkt.

Forsvarerteamet ønsker saken flyttet til en mer konservativ delstat i nærheten, der juryen kan forventes å være mer vennlig innstilt.

Usikkert når saken kommer opp

Men det store spørsmålet er når selve rettssaken kan bli berammet. Den føderale spesialanklageren Jack Smith har bedt om en rask prosess.

Men domstolene i Washington D.C. er nedsyltet i straffesaker etter stormingen av Kongressen. Kalenderne er fulle, etter at over 1000 personer er tiltalt.

Trumps advokat John Lauro fremholdt for kringkastingsselskapet NBC onsdag at det rettferdige ville være å gi ham flere år til å forberede sitt forsvar:

– De har 60 føderale agenter på saken, 60 advokater, alle slags offentlige ressurser. Så får vi denne tiltalen, og de vil ha rettssak innen 90 dager? Høres det ut som rettferdighet for deg?

ANGREP: En Trump-tilhenger dingler fra balkongen utenfor Senatet 6. januar 2021.

Info Stormingen av Kongressen Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar 2021 samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet.

I en tale til demonstrantene gjentok Trump påstander om omfattende valgfusk. Han oppmuntret de fremmøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet senere Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne resultatet av presidentvalget som ble holdt to måneder tidligere, i november 2020.

Rundt 2000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte seg og barrikaderte seg før de ble evakuert.

En av demonstrantene ble skutt og drept av en politimann da hun forsøkte å trenge seg gjennom en barrikadert dør.

Over hundre politifolk fikk skader i sammenstøtene.

Samtidig med stormingen av kongressbygningen, tvitret Trump at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsket demonstrantene, men ba dem om å gå hjem.

Rundt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen. Kilder: AP, The New York Times, Reuters, NTB Vis mer