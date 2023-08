Aktiver kart

Dødsulykke på MC-treff i Sverige

En mann er død etter en ulykke på Linköpings motorstadion i Sverige lørdag.

To førere var innblandet i ulykken, som skjedde under et MC-treff i den svenske byen Linköping.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 17.20 lørdag.

– Vi fikk melding om at det hadde vært en alvorlig ulykke på Linköpings motorstadion. Akkurat hvordan ulykken har skjedd er ikke klart, men det har skjedd under en konkurranse der to MC-førere har veltet, og der en ene var svært alvorlig skadet, sier politiets vakthavende befal Bo Gunnarsson til avisen Aftonbladet.

Begge førerne ble fraktet til sykehus, og like etter klokken 18.30 ble den ene, en mann i 60-årene, meldt død.

Fordi ulykken skjedde under en konkurranse, var det svært mange vitner, forteller politiet.

– Det er jo en sjokkartet hendelse der det har vært mye folk rundt omkring, sier Gunnarsson.

Politiet har tatt beslag i motorsyklene, som skal undersøkes av teknikere.

Peter Kahrle, som er leder for foreningen Linköping motorsällskap, sier til Aftonbladet at den aktuelle konkurransen har blitt avholdt i 58 år.

– Vi kjører motorcross, roadracing, speedway og trial. Vi har mye publikum og deltakere først og fremst fra Sverige, men også fra Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederland og flere, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post