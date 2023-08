FUNNET DREPT: Familien hørte sist fra Karen Vergata (34) i 1996.

Drapene på Long Island: Identifisert etter 27 år

Hun har vært kjent som «Jane Doe No. 7» i seriedrapssaken på Gilgo Beach. Fredag ble hun identifisert som 34 år gamle Karen Vergata.

Det forteller distriktsadvokat Ray Tierny i Suffolk County på en pressekonferanse fredag, skriver nyhetsbyrået AP.

Kvinnen, som har vært savnet siden 1996, het Karen Vergata og var 34 år gammel.

Noen av levningene etter henne ble funnet på Fire Island i 1996, mens flere ble funnet i nærheten av Gilgo Beach, 32 kilometer unna, i 2011.

Ifølge rettsdokumenter i saken fra 2015, der familien søkte om å få Vergata formelt erklært død, hørte de sist fra henne på Valentinsdagen i 1996. Da skal hun ha ringt faren for å ønske ham gratulerer med dagen.

Seriemordene på Long Island i New York – der ti kvinner ble funnet drept i nærheten av stranden – har vært et mysterium i 13 år. Saken er full av mysterier og merkelige sammentreff, og er blitt døpt «Seriedrapene i Gilgo Beach» i amerikanske medier.

GJØR SØK: Levningene etter ti kvinner ble funnet i nærheten av Gilgo Beach i Los Angeles.

Identifiseringen av Vergata kommer etter at politiet igjen har satt store ressurser på saken.

I midten av juli ble Rex Heuermann (59) arrestert midt på gaten på Manhattan , mistenkt og siktet for å ha drept tre av kvinnene, Melissa Barthelemy, Megan Waterman og Amber Lynn Costello. Haner også mistenkt for et fjerde drap. Heuermann nekter straffskyld.

Ifølge AP er det uklart om drapet på Vergata knyttes til den pågående saken mot Heuermann.

Som del av etterforskningen av Long Island-drapene utviklet politiet en DNA-profil på et av de ukjente ofrene, kvinnen som hadde fått navnet «Jane Doe No. 7». FBI skal ha klart å komme frem til kvinnens identitet ved å bruke en teknologi som kombinerer DNA-analyse med slektsforskning. Metoden blir verden rundt for å løse kriminalsaker.

Long Island-saken så først offentlighetens lys etter at 23 år gamle Shannan Gilbert forsvant 1. mai 2010. Hun hadde selv ringt nødnummeret og fortalt at hun var i fare da hun var på jobb som prostituert Oak Beach.

I søket etter Gilbert fant politiet levningene etter ti andre personer – åtte av dem kvinner. Halvannet år senere ble Gilbert funnet død rundt fem kilometer fra stedet der disse ti ble funnet.