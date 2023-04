VAKSINER: President Joe Biden da han fikk en oppfriskningsdose 30. mars 2022.

USA vil bruke milliarder på å utvikle ny coronavaksine

Det hvite hus ønsker å få fart på utviklingen av ny vaksine og behandling mot coronaviruset.

The Washington Post skriver at Biden-administrasjonen har lansert et helt nytt coronavaksine-program.

Eller planen skal de bruke minst 5 milliarder dollar på å utvikle en helt ny vaksine.

Denne vaksinen skal kunne beskytte bedre mot coronaviruset som stadig muterer seg. Og andre coronavirus som kan dukke opp i fremtiden, skriver avisen.

Vaksineprosjektet har fått navnet «Project Next Gen», og skal samarbeide med private vaksineprodusenter for å lage nye vaksiner og behandlinger.

Avisen skriver at forskere, helseeksperter og politikere har etterlyst et slikt prosjekt, og advart om at vaksinene vi har ikke beskytter like godt lenger.

Å lage en vaksine som kan beskytte mot alle coronavirus kan ta mange år, skriver avisen.

Varianten som dominerer

Coronaviruset fortsetter å spre seg i verden, og det muterer seg hele tiden. Nå er det såkalte XBB-undervarianter av omikronvarianten som dominerer.

XBB er en blanding av to BA. 2-varianter, som var de som dominerte på denne tiden i fjor.

Etter hvert som coronaviruset muterer, blir det også svakere ved at det ikke gjør folk så syke som tidligere varianter.

Coronaviruset spredte seg raskt og brutalt i USA. Mer enn 1,1 millioner amerikanere har mistet livet etter å ha blitt smittet.

Antall alvorlige tilfeller har blitt redusert, men minst 35.000 amerikanere har dødd med corona i år, skriver The Washington Post.

Vaksinerådene som gjelder

Friske folk i de fleste aldersgrupper anbefales ikke å ta oppfriskningsdoser av coronavaksinen nå.

For disse vil en ny dose kanskje redusere risikoen for alvorlig sykdom fra svært liten – til litt mindre.

De som anbefales å ta oppfriskningsdose er folk som bor på sykehjem eller som er 75 år og eldre. Dette blir den femte dose for de fleste.

I tillegg anbefales gravide i andre og tredje trimester om å ta en oppfriskningsdose.

Donald Trump lanserte et vaksineprogram som fikk navnet «Operation Warp Speed». Målet var å få vaksiner ut til folk så fort som mulig.

«Project Next Gen» er en videreføring av Trumps program.

Venter vårbølge

I den nyeste ukerapporten skriver FHI at det har vært en betydelig økning av coronavirus gjennom februar og mars.

Antall innleggelser har mer enn doblet seg de siste fem ukene.

– Vi regner med en vårbølge nå og kanskje et par bølger til i løpet av året, men disse vil neppe bli så store som bølgene i 2022, sier fagdirektør i FHI Preben Aavitsland.

I Norge har vi utbredt immunitet etter at de fleste i landet ble smittet i fjor. Samtidig er de fleste voksne vaksinert i flere runder.

