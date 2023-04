Julaften for syv år siden ble Emilie (17) funnet drept i en innsjø. Ikke langt unna ble Filippa (13) holdt fanget. Nå sjekkes samme unge mann mot flere ugjerninger.

PÅ

SPORET AV

DRAPSGÅTEN?

Forsvinningsgåtene i Danmark

Hele Danmark holder pusten da 13 år gamle Filippa blir meldt savnet på avisrunden sin i lille Korsør på Sjælland.

Klokken 11.30 ringer hun stefaren og forteller at hun er på vei hjem, men Filippa dukker aldri opp. Like etter blir jentas sykkel, bag og telefon funnet dumpet i en grøft.

Det blir slått alarm. En massiv leteaksjon foregår gjennom dagen og natten.

Mange frykter det verste. For det som skjedde med en annen tenåring i området for noen år siden, er umulig å glemme.

Men etter 27 desperate timer kan Filippas mor gråte av glede. Datteren er funnet. I live.

Forsvinningsalarmen gikk lørdag 15. april. Søndag ble en tilsynelatende velfungerende mann på 32 år med fast jobb pågrepet og siktet for frihetsberøvelse og voldtekt. Han erkjenner delvis skyld – men for hva er fortsatt uklart.

Kan pågripelsen også bidra til å oppklare et uløst drap?

Natt til 10. juli for syv år siden tar Emilie Meng (17) og to venninner toget tilbake til hjembyen Korsør etter en fest i Slagelse.

Mens venninnene har bestilt taxi hjem, vil Emilie få frisk luft og høre på musikk. Hun bestemmer seg for å gå de tre kilometerne til foreldrenes hus, alene.

Det skal bli siste gang venninnene ser henne i live.

Julaften et halvt år senere blir av Emilie funnet i en innsjø nær Borup, seks mil øst for hjembyen Korsør.

Til nå har politiet arbeidet etter to teorier. Enten har det skjedd en ulykke, eller så er det snakk om en kriminell handling.

Levningene etter 17-åringen fjerner all tvil.

Men for politiet blir det også starten på det som i ettertid stemples som en etterforskningsskandale.

I TV-dokumentaren «Emilie Meng - en etterforskning går galt» på Dansk Radio, som ble sendt i 2019, erkjenner politiet sviktende rutiner, særlig i startfasen av etterforskningen.

Det handler først og fremst om mangelfull innhenting og sikring av film fra flere overvåkningskameraer, samt alvorlige feil i politiets teledata.

Først da det ble oppdaget at Emilie Meng ikke lå i sin egen seng søndag morgen, og heller ikke hadde møtt opp som kirkesanger i det lokale koret kl. 09.30, ble hun meldt savnet.

Dagen etter gikk det rykter om at Emilie var i live. Aktiviteten på hennes Facebook-profil antydet livstegn. To dager senere tilbakeviste politiet dette, selv om profilen hennes hadde status som aktiv.

Da endret også etterforskningen karakter, fra forsvinningssak til en mulig drapssak. Etter likfunnet et halvt år senere, gikk tusenvis i fakkeltog til minne om 17-åringen.

En rekke personer er blitt arrestert og avhørt i saken, men senere løslatt grunnet mangel på bevis.

I TV-dokumentaren på Dansk Radio uttaler Emilies mor, Helene Meng, seg for første gang.

– Jeg har ikke sovet en natt siden dette skjedde. Et stort sinne er rettet mot gjerningspersonen som har ødelagt Emilies og våre liv. Men også mot politiet. Drapsmannen kunne kanskje vært tatt i dag, dersom de hadde gjort arbeidet sitt ordentlig.

På nettet har spekulasjonene florert om en mulig forbindelse mellom Filippa-forsvinningen og drapet på Emilie.

Nå krever også de pårørende at politiet skal undersøke om det er en mulig sammenheng.

Mai-Brit Storm Thygesen, bistandsadvokaten til Meng-familien, sier til Ekstra Bladet at Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi overfor henne har bekreftet at de skal se på saken.

– Det er få saker av denne karakter. Når en person blir arrestert, siktet for å ha kidnappet en jente på åpen gate, i samme område som det samme trolig skjedde med Emilie Meng, må det åpenbart sjekkes om det kan være noen kobling, påpeker bistandsadvokaten.

Tirsdag bekreftet politiinspektør Kim Kliver at etterforskerne vil undersøke om det finnes eventuelle koblinger:

– Det er helt naturlig å kartlegge 32-åringens bevegelser og se på om det kan trekkes tråder til andre uoppklarte saker.

Den siktede mannens forsvarer, Jens Otto Johansen, ønsker ikke å kommentere uttalelsene.

Filippas etterlatte sykkel, bag og telefon ble lørdag 15. april funnet ved Kirkerup kirke, et par mil fra togstasjonen hvor Emilie la på vei hjem for syv år siden.

Politiets teori er at 13-åringen først ha blitt fraktet med bil til et industriområde hvor den pågrepne mannens hadde sin arbeidsplass – og så videre til hans hjem, hvor hun ble funnet og reddet.

Til Ekstra Bladet sier Filippas mor, Pernille, at hun ikke finner ord for hva datteren skal være utsatt for.

– Kun et monster kan gjøre dette mot et barn, sier hun.

– Jeg har en jente som er OK, men samtidig er hun hardt medtatt. Hun har vært redd, det er det ingen tvil om.

Moren sier hun er veldig glad for at politiet ikke stirret seg blind på ett spor; en skogssti det var mye fokus på rett etter forsvinningen.

– Etterforskerne har vært vanvittig dyktige, sier hun – en kontrast til reaksjonene etter at Emilie Meng ble funnet drept.

I 2016 var den nå siktede mannen 25 år. Den gang etterlyste politiet en bil, en lys Hyundai i30. Den var blitt fanget opp på et overvåkningskamera ved stasjonen Emilie gikk hjem fra klokken 04.07.

Ifølge den danske avisen BT kjørte den siktede i Filippa-saken den samme bilmodellen i perioden frem til Emilies forsvinning – og i perioden etterpå.

Det kan BT avsløre på bakgrunn av bilder, skriftlig dokumentasjon og opplysning fra fire muntlige, anonyme kilder som har, eller har hatt et nært forhold til den siktede.

BT er i besittelse av et bilde av bilen, som ble lagt ut på sosiale medier 27. juni 2016, to uker før Emilie forsvant. De er også i besittelse av en faktura fra 2019, som viser samme nummerskilt som på bildet fra sosiale medier.

På fakturaen står den siktede 32-åringen som betaler.

Bistandsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen mener opplysningen er oppsiktsvekkende.

– Politiet har en plikt til å etterforske alt rundt denne bilen. Alle midler bør iverksettes, sier hun til BT.

Politiet i Sørsjællands og Lolland-Falsters ønsker ifølge avisen ikke å svare på spørsmål om bilen.

Ifølge danske medier skal etterforskerne ha sikret seg relevant DNA-materiale fra Emilie Meng-etterforskningen. 1337 personer er foreløpig testet – uten treff.

Bekjente av den siktede forteller at det er vanskelig å se for seg at han kan ha utført slike handlinger. Han beskrives som en helt vanlig ung mann, ifølge Aftonbladet.

En i 32-åringens vennekrets som Ekstra Bladet har snakket med, beskriver ham som sjenert, introvert – og dyktig i poker.

De møttes gjennom en felles venn for ca. tre år siden. Siden har de jevnlig møttes for å spille poker i Slagelse-området.

– Det er merkelig hvis han kan ha gjort det her. Han virker som en sjenert fyr. Det første man ville sagt om han er at han er en liten, spinkel nerd, forteller kameraten til Ekstra Bladet.

Han bodde på adressen hvor politiet fant Filippa.

Selv om 32-åringen beskrives som stille, sjenert og ydmyk, er det likevel noe som gjorde at han skilte seg ut.

– Han virket veldig intelligent. Selv om han var overlegen i poker, brukte han det aldri til å hevde seg. Han var virkelig ydmyk, forteller kameraten.

Ifølge kameraten hadde 32-åringen problemer med å styre alkoholinntaket.

– Han slet med å stoppe å drikke mens leken var god. Likevel oppførte han seg aldri ubehagelig, forklarer kompisen.

Han forteller også at han aldri hørte noe om jenter eller kjæreste. På byen skal 32-åringen heller ikke ha henvendt seg til kvinner.

– Han var sjenert overfor jentene. Han var en skikkelig datanerd som brukte mest tid bak skjermen, forklarer kompisen til Ekstra Bladet.

I likhet med andre avisen har snakket med, er kompisen sjokkert over det 32-åringen er pågrepet for. Hverken kollegaer, naboer eller bekjente kan se for seg at det finnes et mørke i ham som kan ha utløst ugjerningene.

I Danmark har saken ført til et voldsomt sinne. En uskyldig navnebror av siktede har opplevd å bli hengt ut som drapsmann på sosiale medier, og frykter det skal gå ut over familien med kone og to barn.

29-åringen skal ha mottatt meldinger som: «Du skal bare dø.»

Rettspsykolog Tine Wøbbe sier at saker som involverer barn og unge, utløser helt spesielle følelser.

– Det rokker ved noe helt fundamentalt hos oss alle. Vi er biologiske vesener, og det handler om å beskytte våre egne. Mange vil tenke: «Det kunne vært mitt barn».

I et fyldig intervju for seks år siden setter Emilies far ord på sorgen, fortvilelsen og sinnet han har båret på etter drapet.

– Jeg hadde bare henne, og jeg tenker på Emilie hele tiden. Det verste er å leve med uvissheten, det er et helvete, sier Nicolai Skovgård til BT.

Faren beskriver en livsglad og aktiv jente som bare ville andre vel. Hans eneste trøst er at hun hadde et godt liv med moren, stefaren og stesøsken i Korsør.

Han uttalte at hans største håp er at drapsmannen blir tatt og stilt til ansvar. Så lenge gjerningsmannen går løs, frykter han flere alvorlige forbrytelser.

– Men ingen straff er hard nok, sier faren i intervjuet.

– Jeg har ofte tenkt at hvis jeg finner ham, så vil jeg ta livet hans. Jeg er forberedt på å ta mine 16 år.