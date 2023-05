VALGLOKALE: Velgere i Kasimpasa, bydelen der president Erdogan vokste opp, venter på å få komme inn og stemme.

Tyrkisk skjebnevalg: − Dere sprer propaganda

ISTANBUL (VG) I Recep Tayyip Erdogans gamle nabolag er troen stor på at han får fem nye år ved makten. De som stemmer på opposisjonen frykter vold og kaos.

Køene er lange ved valglokalet i Piri Reis skolen i Kasimpasa, bydelen der Erdogan selv vokste opp.

Inne i ett av stemmelokalene er det frenetisk aktivitet, og observatører fra flere av partiene er der for å følge med på at alt foregår etter boken.

I Tyrkia har nemlig alle velgere rett til å bli igjen ved valgurnen og følge med på sin egen stemme, helt til den er talt opp.

– Jeg er her for å beskytte valget, og passe på at alle stemmer blir talt opp i tråd med reglene, forklarer Sermin Yesilkaya (60), som er observatør for opposisjonen CHP.

KANDIDATENE: President Recep Tayyip Erdogan, Muharrem Ince (som har trukket seg), opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu, og Sinan Ogan som anses som sjanseløs.

Bilal Kaya (28) er observatør for det prokurdiske partiet Grønne Venstre, som ikke er med i noen av de to valgalliansene, men som indirekte støtter opposisjonen.

– Regjeringen endret resultatene i de to siste valgene, det skal ikke få skje igjen, sier han.

Også en representant for Erdogans parti AKP følger spent med, og har fått i oppdrag å stemple konvolutter mens han venter.

– Det er min plikt som tyrkisk borger å bidra til et rettferdig valg, sier Riza Köroglu (61) stolt.

OBSERVATØRER: Sermin Yesilkaya og Bilal Kaya følger med på valget for to opposisjonspartier.

Info KORT OM DET TYRKISKE VALGET Søndag 14. mai skal 64 millioner tyrkere med stemmerett avgjøre hvem som skal styre landet de neste fem årene: Recep Tayyip Erdogan (69), som først ble statsminister i 2003, og som vant det forrige presidentvalget i 2018, der han fikk utvidet makt

Eller Kemal Kiliçdaroglu (74), som leder det største opposisjonspartiet CHP og har en splittet allianse av seks ulike partier i ryggen.

Erdogan ligger bak i meningsmålinger til presidentvalget, men opposisjonens koalisjon ligger bak Erdogans koalisjon i målinger til parlamentsvalget. Vis mer

I Kasimpasa er det ingen tvil om hvem som vil få flest stemmer: Her har Erdogan flest tilhengere, og mange av dem er skeptiske til vestlig presse.

– Dere sprer bare propaganda, ha dere vekk herfra, sier en sint velger til VG.

Ute i skolegården er det mange som heller vil vite hvilken av kandidatene VG mener bør vinne, enn å fortelle hva de selv mener.

LANGE KØER: Mange hadde ventet i over en time for å avgi stemme i Kasimpasa.

– Dere fra Vesten vil holde Tyrkia nede, det er derfor dere er her. Men takket være Erdogan føler vi oss ikke mindreverdige lenger, vi er stolte av landet vårt, og det liker dere ikke, sier Ifakat Fidan (63).

Etter hvert forklarer hun at hun hadde en dårlig opplevelse som ung arbeidsinnvandrer i Frankrike, og det er grunnen til at hun er så skeptisk.

– Erdogan holder det han lover, det kan du skrive, sier hun.

SKEPTISK: Ifakat Fidan mener Vesten vil holde Tyrkia nede. Derfor støtter hun Erdogan.

Advokaten Bilal Adem Sandik (40), har nettopp stemt.

– Vi er sikre på et vår president Recep Tayyip Erdogan får fornyet tillit, slår han fast.

Bilal, og vennene Halis Yesilbas (36) og Mehmet Dogan (37), forklarer VG at Erdogan har bygd landet, løftet fattige bydeler som Kasimpasa opp og frem, og styrket demokratiet.

ERDOGAN-VELGER: Advokaten Bilal Adem Sandik forklarer at Erdogan har bygd Tyrkia opp fra fattigdom.

– Erdogan overtok et fattig land og har gjort Tyrkia moderne, vi støtter ham med hele vårt hjerte. Han er bydelens store sønn, sier Bilal.

– Tror du valgresultatet respekteres, uansett hvem som vinner?

– Selvsagt. Tyrkiske borgere har stor respekt for rettferdighet og demokrati.

I bydelen Cihangir, der opposisjonen er populær, er velgerne langt mer usikre på om det vil gå rolig for seg etter opptellingen.

VIL HA EN ENDRING: Müge Turan mener valget er ett av de viktigste i Tyrkias historie.

– Dette er et ekstremt viktig valg i Tyrkias historie, vi frykter at vi mister vårt demokrati. Jeg tror ikke Erdogans AKP vil gi makten fra seg frivillig dersom de taper, sier Müge Turan (47), som har stemt på opposisjonens kandidat Kemal Kiliçdaroglu.

– Det kan bli voldelig, men det vil jeg ikke tenke på nå. Jeg setter min lit til Tyrkias ungdom, legger hun til.

Mange i opposisjonen håper unge velgere skal avgjøre valget, siden et flertall av dem støtter CHP.

FOR MIN DATTER: Ayperi, som ikke vil at vi skriver etternavnet hennes, forklarer at hun stemmer på opposisjonen, for datteren Mayas skyld. Venninnen Aylin har også stemt på CHP.

– Jeg stemmer for min datters fremtid. Erdogan vil frata tyrkiske kvinner sin frihet, sier Ayperi (52), som har med seg datteren Maya (13) til valglokalet.

– Erdogan vil vinne valget ved å skape frykt. Det er på tide med en endring, legger hun til.

