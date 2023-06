MOTOFFENSIV: En ukrainsk stridsvogn i angrep mot russiske posisjoner i nærheten av Bakhmut i Donetsk lørdag.

Zelenskyj: Ukraina har ikke tapt områder så langt i motoffensiven

Ukrainas motoffensiv går sakte framover, og president Volodymyr Zelenskyj sier de så langt har unngått å tape områder. På russisk side meldes det om sårede.

NTB

– I noen områder beveger styrkene våre seg framover, og i noen områder forsvarer de posisjoner og motsetter seg okkupantens angrep, sa Zelenskyj i sin daglige videotale mandag kveld.

– Vi har ikke tapt noen områder, bare frigjort områder, fortsatte han.

Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet har styrkene gjenerobret sin åttende landsby så langt i motoffensiven.

Viseforsvarsminister Hanna Maliar sier at «det største angrepet» i motoffensiven har til gode å skje, og at Russland gjør alt de kan for å stoppe ukrainerne.

– Fienden gir ikke lett avkall på sine posisjoner, og vi må forberede oss på tøffe kamper. Faktisk er det det som skjer akkurat nå, skriver hun på Telegram.

Mandag meldte Russland om flere sårede, deriblant tre i en bileksplosjon på Krim-halvøya og sju i et angrep mot landsbyen Valujki.

Melder om angrep i Lviv og Kyiv

I morgentimene mandag meldes det om angrep i byene Lviv og Kyiv i Ukraina.

Russiske styrker har ifølge Lvivs ordfører Andrij Sadovij iverksatt et luftangrep mot byen vest i Ukraina, og både sentrum og den omkringliggende regionen rammes av eksplosjoner.

Det er ikke klart om eksplosjonene stammer fra angrepet eller fra de ukrainske forsvarssystemene.

I Kyiv er luftforsvarssystemene iverksatt mot et droneangrep, ifølge det ukrainske militæret. Droneangrepet skal være rettet både mot byen og regionen Kyiv.

