VIL DEN VEIEN: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg viser vei i et heseblesende tempo rundt i Natos hovedkvarter, som for øvrig er klimanøytralt.

Nato-sjefen: Derfor gjør klimakrisen verden farligere

BRUSSEL (VG) Krigen i Ukraina er en klimabombe. Til nå har forsvar hatt fritak fra å kutte i utslipp. Nå vil Jens Stoltenberg ta grep.

Kortversjonen Nato-sjef Jens Stoltenberg vil ta grep for å redusere utslipp fra forsvarssektoren.

Det første året av krigen i Ukraina førte til 120 millioner tonn CO₂-utslipp, mer enn dobbelte av Norges årlige utslipp. Vis mer

– Krig er ødeleggende på alle måter. Først og fremst dreper det mennesker, men det ødelegger også natur. Og det gjør det mye vanskeligere å få til avtaler og samarbeid om klima. Vi ser et stort miljø- og klimaproblem i Ukraina.

Det sier Nato-sjef Jens Stoltenberg til VG, da vi møter ham på kontoret i det kolossale hovedkvarteret til forsvarsalliansen i Brussel.

Mye tyder på at Stoltenberg blir sittende enda et år på overtid på dette kontoret. Europa er i krig, og USA ber ham innstendig om å holde stand.

I alt som brenner, har også klima kommet høyt på agendaen til Stoltenberg. Som første Nato-sjef har han tatt til orde for en stor snuoperasjon i Vestens forsvar.

– Det blir en krevende overgang, men det må skje, sier han.

Hvorfor skal Nato drive med klima?

Det er et spørsmål mange stiller, ifølge Stoltenberg.

For ham er svaret åpenbart:

– Det er fordi klimaendringene forsterker kriser og konflikter. Det øker kampen om knappe naturressurser, som vann og jord. Det driver millioner av mennesker på flukt, og det skaper ekstremvær. Alt dette påvirker vår sikkerhet.

Soldatene på bakken vil dessuten kjenne klimaendringene på kroppen:

– Når det blir mer ekstremvær, polisen smelter, det blir mer hetebølger, mer orkaner og oversvømmelser, har det en betydning for hvordan forsvaret skal operere, sier Nato-sjefen.

Hva er krigens klimaregnskap?

Verdens forsvar står for 5,5 prosent av de globale klimagassutslippene, ifølge klimaeksperter. Og her er ikke krig regnet med.

Krig i seg selv fører til store utslipp og kolossale ødeleggelser. Se bare på Ukraina:

Krigens første 12 måneder førte til 120 millioner tonn CO₂-utslipp. Dette er det samme som hele Belgia slipper ut på ett år. Og mer enn det dobbelte av Norge.

20 prosent av utslippene kommer fra selve krigføringen, med stridsvogner og kampfly som utelukkende går på diesel.

Det kommer frem i en ny studie, der forskere for første gang har kartlagt utslippene fra en krig i en så omfattende skala.

Paradokset: Derfor har krigen har også ført til en grønn boom

Info Se regnestykket: 40 prosent – gjenoppbyggingen av landet, som vil føre til enorme utslipp.

20 prosent – selve krigføringen, med stridsvogner og kampfly som bruker diesel.

15 prosent – brann på grunn av rakettnedslag og eksplosjoner. På et vanlig år er det 180 branner i Ukraina, mens i krigens første år var det 6288 branner.

12 prosent – metangass som strømmet ut etter sabotasjeangrepet på de undersjøiske gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

10 prosent – lengre flyreiser fordi Russland har stengt luftrommet, og fly må ta lange omveier.

3 prosent – transport av krigsflyktninger og internt fordrevne. Kilde: Lennard de Klerk og denne rapporten Vis mer

I tillegg til utslippene fra kampene, har krigen rasert store deler av Ukraina.

Åkre er minelagt, en demning er sprengt, skoger og mark er brent ned, to gassrørledninger er sprengt, kjernefysiske reaktorer er utsatt og rødlistede arter (som Ukraina har 150 av) er enda mer truet.

– Hvilket ansvar har Nato for den klima- og miljøkatastrofen som krigen utgjør?

– Det er bare ett land og én person som har ansvaret for krigen, og det er Russland. Nato-land er ikke part i konflikten, men vi støtter og hjelper Ukraina med å håndheve sin rett til å forsvare sitt eget land, sier Jens Stoltenberg.

– Så enten vi snakker om naturødeleggelser eller klimagassutslipp som følge av militære aktiviteter, så er det helt meningsløst å prøve å holde Ukraina og Nato ansvarlig for det. Det er Russland som har startet denne krigen.

Kalles en «pioner»

Til nå har krig og klima vært en blindsone. Forsvaret i verdens land har vært den eneste sektoren som ikke trenger å tenke på hvor mye klimagasser den slipper ut.

Klimagasskutt ville svekke styrkene, mente USA, som fikk unntaket på plass i 1997.

Nå presser Stoltenberg på for at Natos 32 medlemslands skal stilles til klimaansvar.

– Vi skal etablere en standard for hvordan du teller utslipp fra militær aktivitet. Det vil gjøre det lettere å rapportere, og for andre å stille krav til forsvarssektoren.

Han lovet dette allerede før krigen, men sier at planene nå «gjennomføres skritt for skritt».

Under et klimaarrangement i Brussel onsdag forrige uke, på en dag da gradestokken måler hete 26 grader, får han gehør for å koble klima og forsvar – og det av verdens største militærmakt:

– Du har vært en pioner på klima, til og med før Nato, bemerker John Kerry, USAs spesialutsending for klima, til Stoltenberg.

KLIMA OG SIKKERHET: Stoltenberg på et klimaarrangement i Brussel onsdag sammen med John Kerry (f.v.) og den spanske EU-topppolitikeren Josep Borrell (t.h).

Han har rett: Klima har fulgt Stoltenberg fra den første jobben i SSB, via jobben som statssekretær i Miljøverndepartementet, til rollen som statsminister og senere som FNs spesialutsending for klima.

Og nå Nato.

Han avviser ikke en klimajobb i fremtiden.

– Stoltenberg har all oppmerksomhet på jobben som generalsekretær og Natos nært forestående toppmøte. Hva han skal gjøre etterpå får vi komme tilbake til etter hvert, sier hans kommunikasjonsrådgiver Sissel Kruse Larsen.

Farvel til diesel

Et annet klimagrep Stoltenberg vil ta, er å få Natos kjøretøy, fly og skip over på grønt drivstoff.

– Forsvaret kan ikke være den eneste gjenværende fossile sektoren i et samfunn som i fremtiden skal være fossilfritt. Vi må forene behovet for å ha et sterkt forsvar med et grønt forsvar.

Info To eksempler på grønt forsvar i Nato: Storbritannia tester å bruke biodrivstoff på sine F35-kampfly.

Nederland produserer kraft gjennom solcellepanel til sine baser i Afghanistan. På den måten slipper tankbilene med diesel å kjøre gjennom farlige områder, og bli mål for mulige angrep. Vis mer

Men det blir ikke lett, innrømmer han. For når det står om død og liv, tap eller seier, trumfer styrke alt.

– Hvis et Nato-land kan velge mellom en klimavennlig panservogn og en sterk panservogn, så velger de den sterke. Da taper klima, sier Nato-sjefen.

Han mener det bare er et tidsspørsmål før teknologien som kombinerer de to kommer på plass.

– Men kan en krig være klimavennlig?

– Nei. Men det er mulig å se for seg et forsvar, militære operasjoner og militære øvelser som er i hvert fall vesentlig mindre klimafiendtlig enn det er i dag.

Advarer mot Kina

Skal Nato få grønne panservogner, må Vesten trappe opp kampen om å dominere det grønne skiftet med Kina.

For Kina er hittil desidert størst på å lage fornybar energi og grønn teknologi. Mye av grunnen er en helt unik tilgang til sjeldne mineraler, som brukes til å lage blant annet solcellepaneler og vindturbiner.

EU importerer allerede mye av dette fra Kina.

Det får varsellampene til å blinke hos Stoltenberg:

– Vi så hvordan Russland brukte gass til å forsøke å presse oss til ikke å støtte Ukraina. Nå må vi passe på at vi ikke skaper nye sårbarheter.

– Men har ikke dette allerede skjedd overfor Kina?

–Jo, men det er en vanskelig balansegang mellom at vi fortsatt vil kjøpe den type råvarer fra autoritære regimer, og samtidig redusere avhengigheten.

Nato-sjefen mener vi må vurdere å lete etter disse mineralene selv – noe som vil forutsette store inngrep i naturen.

– Kanskje vi må være noen mer åpne for gruvedrift i egne land, sier han.

– Hvis vi ikke gjør det, hva kan skje?

– Hvis vi gjør oss for avhengige av et autoritært land som Kina, blir vi sårbare, og da kan de bruke det mot oss i en gitt konfliktsituasjon.