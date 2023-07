Da Russland invaderte landet hennes, måtte hun ta et valg. Foto: Kyrre Lien, VG Flykte til Norge - eller risikere å miste sitt ufødte barn. Foto: Privat

– Jeg er konstant

på vippepunktet

til å få et nerve-

sammenbrudd

Reisen inn i krigen

KYIV (VG) De mistet sitt første barn like etter fødselen.

Det ble ekstra smertefullt å se alle de andre lykkelige barnefamiliene i Kyiv, derfor flyttet Kseniia (32) og Oleksii (31) ut på landsbygda, bort fra hovedstaden.

For å få ro.

I februar i fjor var de blitt gravide igjen. Håpet var at det denne gangen skulle gå, at de endelig skulle bli den lille familien de alltid hadde drømt om.

Men den 24. februar våkner de med et brak. Det var lyden av eksplosjoner som vekket dem.

De så ut av vinduet sitt og kunne se missilene lyse opp på nattehimmelen rundt dem.

Oleksii tok sin fars pumpehagle og begynte å patruljere i landsbyen sammen med naboene.

– Jeg kunne ikke forstå at Putin skulle være så dum. Så uberegnelig, sier Oleksii.

Putins hær rykket stadig nærmere landsbyen hvor de bodde. Til nå hadde russerne allerede okkupert byer som Butsja og kriget om Mariupol.

Så ble nabohuset bombardert.

Kseniia og Oleksii bestemte seg for å reise inn til Kyiv. Der fant de frem til byens eneste åpne ultralydklinikk.

På skjermen så de et lite foster som hoppet rundt.

– Det var den skumleste og lykkeligste følelsen jeg har kjent på, sier Kseniia.

Oleksii sier at det var et tegn for dem, at de måtte få Kseniia og det ufødte barnet ut av landet.

For samtidig rykket Russlands 60 kilometer lange kolonne av militære kjøretøy stadig nærmere Kyiv.

De fryktet noe ville skje med det ufødte barnet, eller at det kunne vli vanskelig å oppdrive medisiner.

De kontaktet noen venner i Norge som sa at de var hjertelig velkomne dit.

Noen dager senere sto ekteparet ved grensen til nabolandet Polen.

Ukraina nekter så godt som alle menn mellom 18 og 60 år å forlate landet. Dette er menn som vil kunne bli mobilisert og sendt til krigen.

– Det var så tungt å se

henne krysse grensen

alene, sier Oleksii. Overlesset av ting, og den viltre

hunden Duna, kom hun

seg over grensen.

– Det var så trist. Jeg visste ikke når jeg fikk se henne igjen. Og jeg visste ikke om jeg ville kunne se henne føde barnet vårt, sier Oleksii.

Ksenia visste heller ikke hva hun gikk til, om når hun ville se hjemlandet sitt igjen. Eller mannen hun hadde delt livet med i 14 år.

Nå var hun blitt en flyktning.

Og det var Norge hun skulle til.

Til nå er 13,5 millioner mennesker blitt drevet på flukt på grunn av Russlands angrepskrig. Noen har flyktet ut av Ukraina, andre til tryggere deler av landet, viser tall fra FN.

Kseniia ble en av 50.000 ukrainere som siden krigens utbrudd har reist til Norge for å få beskyttelse, ifølge tall fra UDI.

– Alle jeg møtte, var veldig snille med meg, de gjorde virkelig sitt beste.

Mens krigen i Ukraina fremdeles raste, vokste babyen seg stadig større.

– Alle legene jeg møtte, gråt da jeg fortalte historien min. Ofte var det jeg som måtte trøste dem, sier hun.

Hun var trygg, men

krigen var alltid med henne. Og hun tenkte alltid

på at ektemannen befant

seg tusenvis av kilometer

unna, i et land i krig.

– Det var også vanskelig å se folk som koste seg, som spiste is og hadde et normalt liv. Det var så underlig å være en del av dette livet, og late som om alt var normalt.

Hver eneste dag satt hun og stirret inn i telefonen, scrollet gjennom en konstant nyhetsstrøm av sprengte hus og knust betong.

– En dag så jeg plutselig en sprengt bygning som jeg kjente igjen, der min venn bodde.

Det gjorde at en uro vokste i henne:

– Jeg fryktet at jeg en dag skulle se et bilde av bygget vårt, med Oleksii inni.

Mens hun var i Oslo, skypet hun ofte med ektemannen. Hver gang så han så trist ut, husker hun.

– Det var vanskelig for meg å skulle tenke på å gjennomføre en fødsel uten min ektemann ved min side. Mest av alt ønsket jeg at vi skulle være sammen igjen.

Derfor tok hun den vanskelige avgjørelsen om å avslutte oppholdet i Norge og reise hjem til et land som fortsatt var i krig.

466 ukrainere har søkt om støtte fra norske myndigheter til å reise ut av Norge siden krigen brøt ut.

Men de kan også reise fritt ut av Norge uten å gi beskjed om det, sier Vibeke Jørgensen, enhetsleder i Mottak og retur i Utlendingsdirektoratet (UDI), til VG.

Da fanger ikke statistikken til UDI det opp.

Kseniia sier hun ga beskjed til norske myndigheter, men fikk ikke støtte av Norge til å returnere.

Til nå har 5,6 millioner ukrainere flyttet hjem igjen etter å ha vært på flukt.

I april i fjor begynte innbyggere i Kyiv å vende hjem.

De aller fleste av disse har vært internt fordrevne. Men også mange som har vært i utlandet, har valgt å flytte tilbake til Ukraina.

Da Kseniia var gravid i syvende måned, ble hun en av dem. Hun kom tilbake til Kyiv i juni i fjor.

– Jeg følte meg som den lykkeligste i verden, og klemte alle vennene mine.

Det på tross av at flyalarmene og de russiske angrepene fortsatte mot hovedstaden.

Den 8. september var lille Theo klar for å komme til verden.

Fra sykesengen hadde Ksenia utsikt mot en boligblokk som var blitt sprengt under krigen. Men det er ikke det hun husker best.

– Det var fantastisk å holde ham for første gang. Det var det vakreste øyeblikket.

Men livet har ikke bare vært lett, for samtidig som de skulle venne seg til det å være småbarnsforeldre, har krigen virkelig herjet med hovedstaden.

I desember angrep

Russland strømnettet.

I ukevis var det knapt med

strøm, mobilnett og varme

i hovedstaden. Hyppige angrep

gjorde at mange

måtte søke tilflukt

fra missilene. Og i mai, juni og juli fortsatte

angrepene. Nesten daglig

ble hovedstaden rammet. Men de er blitt

en familie,

slik de alltid

drømte om.

Familien bor nå i en leilighet i sentrum av byen, innredet med designmøbler, lyst treverk og duser farger på veggene.

På veggen har de rammet inn gamle, norske avisutklipp.

Da de kjøpte leiligheten, ble de så glade i de store vinduene og utsikten over byen.

Men det er fortsatt krig, og de frykter potensielle glassplinter fra de samme vinduene. Eller at det tar lang tid å komme seg til bomberommet.

Derfor har en madrass og en pute på badet i tilfelle familien må flykte inn dit under de timelange missilangrepene som treffer hovedstaden.

Der er det tryggere fordi en ekstra betongvegg skiller dem fra en eksplosjon.

Så viser hun et bilde fra klokken 04 en dag i mai, med lille Theo som sover mens missilene er på vei mot hovedstaden.

– Det er vanskelig å gå til et bomberom med et lite barn. Hvis han våkner, blir hele natten og dagen ødelagt, sier Oleksii.

Hverdagen med familieliv og krig er noe mange ukrainere beskriver. Det er nærmest blitt en normalitet.

– Man blir vant til å se angrepene og å høre eksplosjonene utenfor. Man tror jo ikke at en eksplosjon vil ramme en selv, sier Kseniia.

Men en plutselig død fra en russisk missil er noe alle i Ukraina nå må leve med.

Som i slutten av juni da fem mennesker ble drept i hovedstaden da et russisk luftangrep plutselig rammet en boligblokk.

– Nå er krigen inni hodet vårt, sier Oleksii.

Men det å forlate landet er heller ikke en enkel avgjørelse for småbarnsfamilien.

– Det er også et moralsk spørsmål, for mange av våre venner kjemper ved fronten. Jeg syns det er umoralsk å skulle forlate landet nå.

Oleksii jobber som ingeniør, men selv om han hadde hatt mulighet til å forlate landet, ville han ikke gjort det, forteller han.

– Vi som er ukrainere, må bli her. Dette er vårt land.

Før krigen jobbet Kseniia som grafisk designer, men etter at Russland invaderte landet, mistet hun jobben. Nå er hun hjemme med Theo.

– Vi har penger til å betale for leiligheten og til å kjøpe mat. Vi overlever. Men økonomisk var det mye lettere før.

Akkurat nå tror ukrainske myndigheter at omkring 20 prosent av befolkningen står uten jobb. Mange har også gått kraftig ned i lønn siden krigen brøt ut.

Den usikre fremtiden i Ukraina gjør også at det er vanskelig for Vesten og Norge å anslå hvor mange som kommer til å forlate landet fremover, og om det kan komme en ny strøm av flyktninger.

– Ankomstene fremover beror dels på utviklingen av krigen, men også på hvor mange av flyktningene som forlater Ukraina som velger å reise videre til Norge. Derfor må vi være forberedt på svært ulike scenarioer, sier UDI-direktør Frode Forfang i en pressemelding.

UDI tror at det nå kan ankomme rundt 25.000 til 45.000 ukrainere til Norge i løpet av 2023.

– Alle som ikke kriger må støtte militæret. Og vestlige land må fortsette å støtte Ukraina med våpen, sier de.

For akkurat nå pågår den ukrainske offensiven langs frontlinjen, hvor målet er å ta tilbake land som russiske styrker har okkupert.

Det er en blodig kamp, og Ukraina må stadig mobilisere nye menn til krigen.

– Hvis landet mitt trenger meg, så gjør jeg det. Hvis denne krigen pågår i mange år, så vil de måtte trenge alle mennene vi har, sier Oleksii.

– Jeg forsøker å ikke tenke på det, for det er en tanke som skremmer meg, sier Ksenia mens hun ammer på Theo.

– Jeg er konstant på vippepunktet til å få et nervesammenbrudd. Jeg prøver å fokusere på at vi skal ha et lykkelig liv sammen, sier Ksenia.

Så bryter ektemannen inn.

– Min store frykt er at jeg skal forlate min kone og barn alene. Eller at jeg skal bli invalid slik at Ksenia må ta vare på meg også, forteller han.