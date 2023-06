HILSER: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vinker til sine tilhengere i hovedstaden Ankara, etter seieren i valget 28. mai.

President-rådgiver til VG: − Dere må lære å leve med Erdogan

Det er resten av Nato, og Sverige, som må tilpasse seg Erdogans Tyrkia – ikke omvendt, sier presidentens rådgiver til VG.

Kortversjonen President Erdogans rådgiver Ilnur Cevik, sier at Tyrkia ikke vil lempe på kravene til svensk Nato-medlemskap.

Cevik oppfordrer Vesten til å fordømme YPG-militsen i Syria, grunnet koblingen til det terrorstemplede kurdiske arbeiderpartiet PKK.

Erdogan-regjeringen vil ikke endre Tyrkias forhold til Russland.

Rådgiveren mener at Vesten blander seg inn i styret av Tyrkia. Vis mer

– Vi har nettopp vunnet et valg med overbevisende margin. Så ringer du meg og spør om vi skal endre kurs fremover. Hvorfor skulle vi gjøre det? Vi har nettopp fått det tyrkiske folks støtte.

President Recep Tayyip Erdogans rådgiver Ilnur Cevik er i godt humør da VG ringer, etter å ha fått rett i sin spådom om klar seier til Erdogan.

Etter valgseieren har mange i Nato trodd at Erdogan vil lempe på kravene til Sverige. Det avviser Cevik:

– Ingenting har endret seg. Det er Sverige som må bevise at de tar Tyrkias krav på alvor, sier Cevik til VG, på telefon fra presidentpalasset i den tyrkiske hovedstaden Ankara.

MED SJEFEN: Sjefrådgiver Ilnur Cevik med president Recep Tayyip Erdogan.

Derfor sier de nei

Cevik er sjefrådgiver i president Erdogans stab, og medlem av presidentens utenriks- og sikkerhetspolitiske råd.

En av sakene han har kommentert flere ganger i VG, er Tyrkias motstand mot å slippe Sverige inn i Nato.

Mandag sa generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, til VG at han var trygg på at Tyrkia raskt ville åpne for svensk medlemskap. At den «opphetede politiske debatten» under det tyrkiske valget er over, kan være positivt for Sverige, håper Stoltenberg.

Stoltenberg understreker alvoret onsdag morgen, og sier han selv vil reise til den tyrkiske hovedstaden Ankara for å overtale Erdogan.

Les også Nato-striden: Slik skal Norge hjelpe Sverige Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ber Tyrkia om å endelig godkjenne Sveriges søknad.

FINLAND FIKK JA: I midten av mars sa Erdogans Tyrkia ja til at Finland, her ved president Sauli Niinistö, blir Nato-medlem. Sverige venter fortsatt.

Men saken bør ikke sees i sammenheng med det tyrkiske valget, sier Erdogans rådgiver:

– Dette var aldri noen valgkampsak for oss. Det tyrkiske folk er ikke så opptatt av om Sverige er med i Nato eller ikke. Det tyrkiske folk bryr seg om Tyrkia, svarer Cevik.

Tyrkia har krevd at Sverige utleverer flere titalls personer som Tyrkia har etterlyst, men som har status som flyktninger i Sverige.

Cevik er likevel klar på at det største hinderet er at Sverige støtter kurdiske organisasjoner, som Tyrkia mener kan knyttes til det terrorstemplede kurdiske arbeiderpartiet PKK.

– Sverige tillater PKK-tilhengere å holde terroropprop i gatene. Det er ikke ytringsfrihet, sier han, med henvising til demonstrasjoner i Sverige mot Erdogan.

Svensk lovendring

– Sverige innfører en ny antiterrorlov nå i juni, som mange mener er i tråd med det Tyrkia ønsker?

– Ja, det er positivt, men la oss se om de faktisk følger det opp.

– Tyrkia ønsker nye F16-fly, og nye deler til flyene dere allerede har. Kan det løse krisen?

– Igjen, dette er ikke koblet til vårt nei til Sverige. Ja, vi ønsker de flyene, men det er en sak med USA.

– Det har skapt frustrasjon i Nato at Tyrkia har kjøpt våpensystemet S-400 fra Russland. Vil dere endre forholdet til Russland?

– Vi skal forbli et kraftfullt Nato-medlem, men vi setter alltid Tyrkia først. Vi kjøpte S-400 fra Russland fordi vi ikke fikk kjøpt rakettforsvar fra andre Nato-land.

PÅ INNSIDEN: Ilnur Cevik er seniorrådgiver til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Den politiske ringreven fastholder at Tyrkia vil holde på med sin uavhengige linje overfor Russland.

– Vi mener det beste for Tyrkia er å forhandle frem fred mellom Russland og Ukraina. Vi forbeholder oss retten til å handle med Russland, samtidig som det er tyrkiske droner som Ukraina bruker til å forsvare seg med.

Cevik har en oppfordring til både Sverige og andre Nato-allierte:

– Stans støtten til PKK og fordøm YPG i Syria. De er alle terrorister hevder han.

YPG er den militære vingen til PKKs syriske søsterparti PYD. Men selv om både EU og USA har terrorstemplet PKK, så har YPG-militsen vært Vestens viktigste allierte i kampen mot IS.

Les også Erdogan på desperat stemmejakt ISTANBUL (VG) Han ligger bak på meningsmålingene, men tilhengerne hans er overbevist om at han vil vinne.

– Under sine taler tegner Erdogan et skremmebilde av Vesten. Hvorfor er det et politisk poeng i Tyrkia?

– Tyrkia kjemper mot PKK som sprer død i våre byer. Samtidig har vestlige land, både Sverige og våre allierte, nektet å selge oss våpen. Det tyrkiske folk har sett dette.

– Erdogan anklager Vesten for å blande seg inn i styret av Tyrkia. Hva baserer dere det på?

– Alle tyrkere vet at USA støttet militærkuppet i 1980. Før valget i 2017 nektet Tyskland oss å holde valgmøter. Og før valget nå krevde britiske og franske magasiner Erdogans avgang, sier Cevik.

Cevik lot seg særlig opphisse av britiske The Economist, som både på lederplass og på forsiden oppfordret tyrkiske velgere til å forkaste Erdogan.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Splittet land

Nær 48 prosent av tyrkerne stemte på opposisjonen. VG spør Cevik hvordan Erdogan skal bli deres leder.

– De som stemte på opposisjonen ønsket forandring. Det får de ikke. Men Erdogan er opptatt av å lytte til sin kritikere.

Cevik trekker frem at Erdogan-regjeringen fikk sterk kritikk for å ha sviktet i områdene rammet av jordskjelv, men likevel vant de fleste av disse distriktene.

– Regjeringens innsats i disse områdene kom for sent i gang. Men siden har vi vist at vi maktet å rydde vekk ødeleggelsene og starte gjenoppbyggingen.

Les også Tyrkisk by ødelagt av jordskjelvet: – De etterlot oss for å dø

Et viktig tema i valgkampen var retur av syriske flyktninger. Her gikk opposisjonen lenger enn Erdogan.

– Vi skal oppfordre syrere til å reise hjem, ved å gjøre det trygt i Nord-Syria. Men vi skal ikke sende noen dit med tvang, sier Cevik.

Det aller største temaet var krisen i den tyrkiske økonomien, med sky høy prisvekst og fallende verdi av tyrkiske lira.

– Vi har et stort problem, og Erdogan erkjenner det. Vi skal derfor sette sammen et helt nytt økonomisk team. Vi skal særlig jobbe for å stanse prisveksten, sier Cevik.