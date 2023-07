50 døde hvaler funnet på en strand i Australia: − Det er trist

Frivillige ville bistå etter at hvaler svømte i land og døde på en strand i Australia. Så mange troppet opp at folk ble oppfordret til å holde seg unna stranden.

Kortversjonen 51 hvaler døde etter å ha strandet i Australia.

Hvalflokken ble oppdaget utenfor kysten på mandag. Onsdag var over halvparten døde.

Dyrevernorganisasjonen «Parks and Wildlife Service» sier at fokuset nå ligger på de 46 hvalene som fortsatt er i live.

Arten Grindhval, også kalt pilothval, kan ofte ses ved kysten av Australia. Arten er i slekt med delfiner. Vis mer

– Det er trist å fortelle at 51 hvaler døde etter å ha strandet i natt, skrev organisasjonen for dyrevelferd i Australia «Parks and Wildlife Service» i sosiale medier.

Hvalflokken ble observert utenfor kysten mandag og tilbrakte det meste av tirsdagen sammenstimlet – noe som førte til frykt for en stranding.

Onsdag var over halvparten av de rundt 100 hvalene døde.

– Vi har fortsatt 46 hvaler som er i live, og det er det som blir vårt fokus i dag, sier Peter Hartley, som jobber med biologisk mangfold og konservering i delstaten Perth hvor hendelsen skjedde.

Mange frivillige troppet opp på stranden for å bistå i etterkant av strandingen, men ifølge myndigheter i landet, så var det alt for mange som ville hjelpe og de måtte oppfordre folk til å holde seg unna stranden.

Forblir et mysterium

Ifølge forsker Vanessa Pirotta ved Macquarie University vil strandingen forbli et mysterium.

– Det at dyrene var sammenstimlet og hadde en interessant oppførsel, tyder på at det er noe som har skjedd - vi vet bare ikke hva, sier hun.

Det er hele fem år siden mange hvaler har strandet i flokk på denne måten i dette området. I 2018 strandet 130 hvaler vest i Australia.

Men det som skiller dette fra tidligere hendelser er at man har opptak fra dyrenes oppførsel i forkant av stradingen.

Eksperter sier at hvalenes uvanlige atferd kan være et tegn på stress eller sykdom i flokken.

Blant artene som oftest strander

Grindhvaler er blant artene som oftest strander i Australia.

I september 2020 døde rundt 470 dyr fire steder på Tasmania i det som var den verste massestrandingen som er registrert i landet.

Eksperter sier at hvalenes uvanlige atferd kan være et tegn på stress eller sykdom i flokken. Grindhvaler er meget sosiale dyr, og de holder nær kontakt med flokken gjennom hele livet.

