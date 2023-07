Ukrainske arbeidere laster korn i havna Izmail i april i år

Russland forlenger ikke kornavtalen

Russland forlenger ikke den viktige kornavtalen, uttaler Kreml mandag.

Avtalen som sikrer eksport av korn fra Ukraina til resten av verden gikk ut mandag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters uttaler Kreml mandag at avtalen foreløpig er satt på vent.

Russland har offisielt varslet Tyrkia, Ukraina og FN om beslutningen.

Årsaken til dette er ifølge Kreml at Russlands ønsker i avtalen ikke har blitt oppfylt.

Kreml sier videre at avtalen vil gjenopprettes så snart Russlands krav blir overholdt.

Det siste lasteskipet som ble klarert gjennom kornavtalen forlot Ukraina i går fra havnen Odesa. Ifølge nettstedet Marine Traffic er skipet på vei over Svartehavet til Tyrkia.

Ifølge russerne er det ingen relasjon mellom denne beslutningen og dagens hendelse på Krim-broen.

Et kornlager i Ukraina 14 juli i år.

Russland stiller blant annet krav om at russiske banker får tilgang til det internasjonale Swift-systemet, for at kornavtalen skal forlenges.

Avtalen ble signert etter at Russland blokkerte Ukrainas havner og stengte inne rundt 20 millioner tonn korn. Det førte til store konsekvenser for matforsyningen til ulike utviklingsland.

Dette er bakgrunnen:

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022 blokkerte russiske marinefartøyer Ukrainas havner og stengte inne rundt 20 millioner tonn korn.

Dette hadde store konsekvenser for matforsyningen til flere utviklingsland. FN advarte mot en global matkrise som kan vare i årevis.

Da kornavtalen ble undertegnet 22. juli samme år, beskrev FNs generalsekretær António Guterres den som kritisk viktig, og «et fyrtårn av håp», i en verden som desperat trenger det.

Russland stiller krav

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole sier at russernes krav om Swift-systemet er helt sentralt for den videre prosessen nå.

Swift-systemet forbinder over 11.000 banker, finansinstitusjoner og andre selskaper over hele verden. Systemet bidrar til at banker kan sende penger til hverandre på tvers av landegrenser. Russiske banker har vært utestengt fra det siden starten av krigen.

– FN kom med et kompromiss om at de får bruke en vestlig bank eller finansinstitusjon, sier Røseth.

Russland har ikke tatt i mot tilbudet.

