I FYR: Her brenner demonstranter i Irak LHBTQ+ flagg og det svenske flagget i Bagdad fredag.

Tusenvis tar til gatene – brant regnbueflagg i Irak

Demonstrasjonen mot koranbrenning i Midtøsten har blusset kraftig opp. I Irak ble det fredag brent både regnbueflagg og svenske flagg.

Fredag samlet tusenvis av mennesker seg i stekende hete i Sadr-byen Sadr-byenSadr-byen er et område i Bagdad som er oppkalt etter den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr. Han har stått i bresjen for opptøyene mot Sverige i Irak, skriver NTB. i Bagdad, for å demonstrere mot Sveriges aksept for koranbrenning.

Området Sadr-byen er oppkalt etter den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr, som har stått i bresjen for opptøyene mot Sverige i Irak.

Demonstrantene vifter med flere koraner og brenner både det svenske flagget og regnbueflagg, og roper:

– Ja, ja til koranen, nei, nei til Israel, melder the Tribune.

Iraks statsminister Mohammed Shia al-Sudani hadde i forkant oppfordret demonstranter og sikkerhetsstyrker til å sørge for at demonstrasjonene forble fredelige.

Foranledningen til protestene er at Sverige besluttet å tillate en markering utenfor den Irakiske ambassaden i Stockholm fredag. Der ble en koran trampet på.

Dagen før ble Sveriges ambassade i Bagdad stormet og satt fyr på av sinte demonstranter.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Iraks utenriksdepartement sier i en uttalelse på Twitter at de fordømmer handlingene til demonstrantene på det sterkeste.

Flere muslimske land har fordømt Sverige og kalt svenske diplomater inn på teppet.

Dette har skjedd:

For en måned siden satte den kristne irakeren Salwan Momika fyr på koranen utenfor en moské i Stockholm under den muslimske høytiden Eid al-Adha.

Koranbrenningen utløste flere protester i muslimske land.

Sveriges ambassade i Bagdad ble natt til torsdag stormet og satt fyr på av flere hundre demonstranter. Det skjedde i forkant av en ny planlagt koranbrenning torsdag.

Torsdag ettermiddag ba Irak Sveriges diplomat om å forlate landet. De har vært tydelige på at de ikke ønsker at Sverige tillater koranbrenninger.

Protester i flere land

Koranbrenningen har utløst demonstrasjoner i flere land, blant annet Iran og Libanon.

I Iran marsjerte tusenvis i Tehran og andre byer i hele landet.

– Selv om de brenner den, vil vi stå ved den, ble det ropt, skriver the Tribune.

Talsperson for landets utenriksdepartement Nasser Kanani sier ifølge Al Jazeera at Iran holder Sverige ansvarlig for «konsekvensene av å oppildne følelsene til muslimer over hele verden».

BRANT SVENSK FLAGG: Demonstranter i Teheran i Iran fredag.

Iran sier fredag kveld at de ikke ønsker å ta imot en ny ambassadør fra Sverige, skriver NTB.

– Den svenske ambassadørens periode er over, og vi vil ikke ta imot en ny før den svenske regjeringen følger opp krenkelsen av Koranen skikkelig, sier utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian til statlig iransk fjernsyn.

Han sier Iran heller ikke vil sende noen ambassadør til Sverge.

Demonstranter i Libanon samlet seg fredag utenfor moskeer i landet, etter at den Iran-støttede militsen Hezbollah ba folk møte opp til protestene.

Også i Libanon ble et svensk flagg brent, skriver Al Jazeera.

Det samme har tidligere skjedd i Pakistan:

Leder av den Iran-støttede militsen, Sayeed Hassan Nasrallah, ber arabiske og muslimske land om å følge Iraks eksempel og utvise svenske ambassadører og hente hjem sine ambassadører i Sverige.

Ifølge Al Jazeera er flere av Sveriges ambassadører blitt kalt inn på teppet i kjølvannet av ambassade-stormingen i Irak fredag. Det gjelder blant annet i Saudi-Arabia, Qatar og jordan, skriver kanalen.

Norge fordømmer angrepet

Norge fordømmer angrepet på den svenske ambassaden i Bagdad i natt, skriver Norges Utenriksdepartement i en e-post til NTB.

– Angrep mot diplomatisk personell og utenriksstasjoner er et alvorlig brudd på Wien-konvensjonen. Irakiske myndigheter har ansvaret for å beskytte diplomatisk personell og utenriksstasjoner, sier pressetalsperson Mariken Bruusgaard Harbitz i UD.

Hun legger til at det er ingen norske UD-ansatte i Bagdad nå.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post