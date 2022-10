VIL TRAPPE OPP MILITÆRE OPERASJONER: Nord-Koreas eneveldige diktator Kim Jong-un.

Kim Jong-un: Vil ikke ha dialog med fienden

Nord-Koreas leder Kim Jong-un veiledet, og hadde tilsyn med, landets taktiske atomoperasjoner fra 25. september til 9. oktober, rapporterer Nord-Koreas nyhetsbyrå KCNA.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De skriver videre at Kim Jong-un lover å styrke landets militære operasjoner fremover – og at han mener det ikke er nødvendig å ha dialog «med fienden», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Nord-Korea avfyrte 4. oktober et ballistisk missil over Japan. Dette skal ha vært en nyutviklet missil som skulle gi et tydelig og sterk advarsel.

Nord-Korea avfyrte to nye ballistiske missiler natt til søndag lokal tid. Dette har fått det amerikanske militæret til å rådføre seg tett med sine allierte og partnere.

Oppskytingene skal ha skjedd kort tid etter at USA og Sør-Korea avsluttet en felles militærøvelse.

Det atomdrevne amerikanske hangarskipet USS Ronald Reagan var igjen utplassert for å øve sammen med Sør-Korea, noe som provoserer naboen i nord. De ser på øvelsene som «invasjonsforberedelser», skriver AP.

Dette var den syvende runden med rakett-tester som Nord-Korea har gjennomført på to uker, noe som skal ha utløst alarm både i Washington og Tokyo, ifølge Reuters.

Internasjonale ledere ser nå etter tegn på en ytterligere eskalering, slik som en potensiell atomprøvesprengning, skriver CNN. Det vil i så fall være nasjonens første på nesten fem år.