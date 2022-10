DEN SAMME: Ifølge Maggie Haberman har ikke Trump endret seg fra tiden som eiendomsmogul.

Profilert journalist om Trump: Så presidentskapet som den ultimate veien til berømmelse

Maggie Haberman er en av de som har fulgt Donald Trumps tettest siden 90-tallet. Hun mener han har malt seg inn i et hjørne som gjør at han må stille som president i 2024.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I boken «Confidence Man» som ble gitt ut denne uken beskriver Haberman hans vei inn i, og ut av, Det hvite hus.

I et intervju med CBS søndag blir Haberman spurt om hva Trump selv svarte da han spurte seg om han ville gjort alt på nytt igjen, mens hun var til stede.

– Det han svarte var at svaret er ja, sier hun.

– Fordi sånn han ser på det, har han så mange rike venner og ingen vet hvem de er. Og det var veldig åpenbart at han så på presidentskapet som den ultimate veien til berømmelse.

USAs tidligere president har den siste tiden holdt nye folkemøter for å øke støtten til republikanerne før årets mellomvalg. For en måned siden var han i Pennsylvania der Trump-støttede Mehmet Oz kjemper om senatorplassen.

Valget har blitt omtalt som en test av hvor godt Trumps innflytelse fortsatt sitter, og han har fortsatt mange sterke støttespillere der.

1 / 3 GUNNFJELLET: En Trump-støttespiller i Warren i Michigan som er klar for en ny presidentvalgkamp i 2024. VALGMØTE: I starten av september holdt Trump et valgmøte i Pennsylvania. HENGER IGJEN: Biden vant Pennsylvania i presidentvalget i 2020. forrige neste fullskjerm GUNNFJELLET: En Trump-støttespiller i Warren i Michigan som er klar for en ny presidentvalgkamp i 2024.

– Malt seg inn i et hjørne

Før «Confidence Man» ble gitt ut har det kommet flere nyheter fra boken som har vakt stor oppsikt: Blant annet i februar, om at Haberman hevder at Trump flere ganger skal ha tettet do med papirbiter av opprevne dokumenter.

Trump har vært i konflikt med Arkivmyndighetene (NARA) over offentlige dokumentene han skal ha tatt med seg hjem. I august ransaket FBI eiendommen hans Florida og fant flere graderte dokumenter.

Dersom Trump har begått et lovbrudd, kan han i ytterste konsekvens dømmes for spionasje.

JOURNALIST: Maggie Haberman har jobbet i New York Times siden 2015, og vant en Pulitzer-pris for Trump-dekningen i 2018.

Til CBS sier Haberman at hun tror dette, og de andre rettsprosessene han er inne i, er noe av det som gjør at Trump kommer til å stille som presidentkandidat igjen i 2024.

– Med forbehold om at jeg ikke vet og at jeg kan motbevises, tror jeg at han har malt seg selv inn i et hjørne der han må stille, sier hun, og forklarer:

– Jeg tror han trenger beskyttelsen han tror det å stille som presidentkandidat vil gi ham for å kjempe mot etterforskningene han kaller en «heksejakt». Og det er måten han samler inn og tjener penger på. Så mye av identiteten hans nå handler om å være politiker. Så jeg forventer at han stiller. Det betyr ikke at han kommer til å bli gjennom hele valgkampen, tror hun.

Info Sakene mot Trump RettstvisteneTrump er involvert i foregår på føderalt nivå, på delstatsnivå og inkluderer både straffesaker og sivilrettslige tvister. Utover dokument-saken, er dette de største sakene: Valget i Georgia: Da det ble klart at Trump hadde tapt i valget i den vanligvis republikanske delstaten i 2020, ringte han til den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger, og instruerte ham til å «finne 11.780» stemmer, så resultatet kunne endres. Nå skal en såkalt storjury avgjøre om Trump begikk et lovbrudd.

6. januar-etterforskningen: Da valget av Joe Biden som ny president skulle kunngjøres i Kongressen den 6. januar 2021, angrep en illsint mobb av Trump-tilhengere. En Da valget av Joe Biden som ny president skulle kunngjøres i Kongressen den 6. januar 2021, angrep en illsint mobb av Trump-tilhengere. En pågående høring har avdekket at Trump visste mer enn han har vedgått. Høringen har ingen dømmende kraft, men pågår parallelt med at justisdepartementet etterforsker Trumps rolle.

New York State-etterforskningen: Statsadvokat Letitia James på delstatsnivå i New York har en sivilrettslig etterforskning gående mot Trumps familiebedrift, for å finne ut om verdien av hans hoteller, golfbaner og andre eiendommer ble blåst opp for å gi ham gunstige lån på falske premisser. Saken kan ikke føre til straffedom, men kan ende i en enorm bot.

Manhattan kriminaletterforskning: I oktober går en mye omtalt sak om ledere i Trumps bedrift for retten. En tidligere toppsjef har innrømmet 15 lovbrudd, deriblant skatteunndragelse, og skal vitne. Her er ikke Trump selv siktet, men det pågår fortsatt en tilknyttet etterforskning, om mulig svindel av långivere. Vis mer

«Som psykiateren min»

Under et av intervjuene Trump gjorde med Haberman hjemme i Mar-A-Lago, sa han ifølge boken at «Jeg elsker å være sammen med henne. Hun er som psykiateren min»

Men til CBS sier hun at dette ikke er noe spesielt, og at det er slik han behandler alle – gjennom å teste ut hvordan folk reagerer på ting i sanntid.

Etter at boken kom ut har Trump anklaget henne for å være en løgner som ikke har faktasjekket tingene som kommer fram med noen som kan vite om de stemmer – som for eksempel ham selv. Det svarte Haberman på ved å legge ut et bilde av et utdrag fra boken med kommentarer i Trumps håndskrift på Twitter:

– De samme trekkene

Haberman har sagt at hun har snakket med Trump «utallige» ganger. Hun har intervjuet ham tre ganger i forbindelse med boken, vært tett på både Trump og de i administrasjonen rundt ham, og dekket Trump siden hans tid som eiendomsbaron i New York. Da var hun blant annet reporter for New York Post.

Hun sier man må forstå hvor Trump kommer fra for å forstå hvem han er.

– På 60–70–80-tallet var New York en veldig unik setting, på grunn av en kombinasjon av dysfunksjonelle og noen ganger korrupte krefter som rørte ved mediene, rådhuset og partisystemet i de ulike bydelene og hvordan eiendomsprosjekter ble gjennomført, sier hun til CBS.

Haberman sier Trump stort sett er den samme personen, avhengig av konteksten.

– Han hadde en tendens til å behandle Det hvite hus som om han fortsatt var på et eiendomsmeglerkontor og hadde å gjøre med lokale ledere, som om det fortsatt var 1980.

Hun beskriver lederstilen hans som å handle om å skape drama, en følelse av kaos og å fraskrive seg ansvar.

– Han har en håndfull trekk som ha alltid har brukt. Folk pleier å tillegge mye strategi til hva han gjør, men egentlig er det disse trekkene. Det er en rask løgn, å sette medarbeidere opp mot hverandre, og å legge skylden på andre.