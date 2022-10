PRESIDENTER: Volodymyr Zelenskyj (t.h) og Vladimir Putin.

Zelenskyj vil bare forhandle med ny president: − Oppfordrer til kupp mot Putin

President Volodymyr Zelenskyj sier at Ukraina gjerne snakker med Russland – men ikke så lenge Vladimir Putin er president. – Et smart trekk, sier en utenriksekspert til VG.

Det var etter et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet fredag at president Volodymyr Zelenskyj sa dette, gjengitt av Nastojasjtsjeje Vremja.

Zelenskyj sa at Ukraina har tilbudt Russland sameksistens «på like, ærlige, verdige og rettferdige betingelser».

– Men det er klart at dette er umulig med denne russiske presidenten. Han vet ikke hva verdighet og ærlighet er. Derfor er vi klare for en dialog med Russland, men med en annen president i Russland.

Charlotte Flindt Pedersen, direktør ved Det utenrikspolitiske selskab i København, sier til VG at dette er «meget smart» av den ukrainske presidenten.

– Det som Zelenskyj legger opp til her, er å prøve å presse omgivelsene rundt Putin. De som er redde for at Putin skal trykke på atomknappen

– Forklar!

– På en måte oppfordrer han til kupp mot Putin. Zelenskyj tilbyr samtidig noe hvis de skulle avsette Putin. Når han sier at Ukraina er klare til å forhandle, så sier han samtidig at det er noe å forhandle om. Samtidig sier han at det ikke gjelder så lenge Putin sitter ved makten. Dere må med andre sørge for å fjerne han, og at begge sider kan ha fordel av det.

Info Dette betyr annekteringen Hva skjer: Russland innlemmet fredag fire ukrainske regioner inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Hvordan har det skjedd: I de fire regionene har Russland gjennomført såkalte «folkeavstemninger» om å slutte seg til Russland. NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttalt til VG at folkeavstemningene ikke har noen legitimitet. Også Krim-halvøya ble i 2014 annektert av Russland etter en illegitim folkeavstemning. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

Charlotte Flindt Pedersen viser til Putins tale i Kreml fredag der han – i hvert fall mellom linjene – la opp til fredsforhandlinger om Ukraina aksepterte annekteringen av de fire okkuperte områdene. Det har Zelenskyj lenge sagt at ikke er aktuelt.

– Uttalelsen fra Zelenskyj nå er meget smart, for å skape motstand mot Putin internt i Russland. For dette er Putins krig. Det er bare han som styrer dette nå. Det er ikke noe politbyrå som i Kina eller i det gamle Sovjetunionen. Det er bare én mann, som det var med Hitler. En manns krig. På et tidspunkt vil folkene rundt Putin tenke at «nå er han for nær å trykke på atomknappen».

Å annektere betyr at en stat tar over en annen stats område, og erklærer det for sitt.

Trakk seg ut av nøkkelby

Lørdag meldte også det russiske forsvarsdepartementet at de har trukket troppene sine tilbake fra byen Liman i Donetsk fylke – en av regionene som Putin fredag annekterte.

Like før meldte ukrainske myndigheter at de rykket inn i byen - og de la også ut en film av soldater som fester et ukrainsk flagg til et skilt med byens navn:

Vladimir Putin underskrev forrige uke en ny lov som gjør at soldater som overgir seg «frivillig», kan risikere å bli dømt til opptil ti års fengsel.

– Liman er viktig, fordi det er neste skritt videre mot frigjøring av det ukrainske Donbas, sier en talsmann for det ukrainske forsvaret, Serhiy Tsjerevatyi ifølge Reuters.

Det ukrainske forsvaret hevder at de allerede har overtatt fem landsbyer i nærheten av Liman.