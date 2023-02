BALLONG TIL BESVÆR: Denne kinesiske ballongen har den siste tiden gått verden rundt og endt opp over USA.

Etterretningsekspert om «spionballongen»: − Føler på Kina-press

En kinesisk ballong på størrelse med tre busser har den siste uken skapt furore i USA og vakt oppsikt verden rundt.

– Det er fordi amerikanske myndigheter mener det er en spionballong. At det er instrumenter der som trolig tar bilder og potensielt kan tappe kommunikasjon, og at den har flere sensorer som gir etterretningsverdi, svarer Tom Røseth ved Forsvarets høgskole på VGs spørsmål om hvorfor saken har blitt så stor.

Lørdag kveld norsk tid ble den mye omtalte «spionballongen» skutt ned av et amerikansk fly. Ballongen, flere titusen fot oppe i luften, svevde i en snau uke over amerikansk og kanadisk luftrom.

USA var kjapt ute og rettet pekefingeren mot Kina, som senere erklærte eierskap. Men at det skal være snakk om spionasje, slik USA hevder, ville ikke Kina finne seg i. De hevder det var en værballong som ble blåst ut av kurs.

– Det er litt vanskelig å spekulere i kinesiske motiver. Det kan være en værballong som de sier, men mye tyder på at det ikke er det. Det kan også være ren etterretning, eller det kan være en test av amerikanerne og hvordan de reagerer på det, sier Røseth om situasjonen som har oppstått den seneste uken.

Røseth, som er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, påpeker at det ikke er en militær trussel, og at det kanskje heller ikke er en spesiell etterretningstrussel, men:

– Det at den har svevd over amerikansk territorium, har gjort at amerikanerne føler på Kina-press.

Ballongen som kanskje inneholdt etterretningsinstrumenter har blitt fulgt minutt for minutt av både USA og pressen. «Avsender» og «mottager» er to av verdens supermakter og rivaler.

Men at luften nå skal gå ytterligere ut av «ballongen» hva relasjonen mellom de to gjelder, har professor Øystein Tunsjø vondt for å se for seg.

– Det er en spesiell hendelse at kineserne sender en ballong som bryter med internasjonal rett, og seiler i amerikansk luftrom. Men denne ballongen her har ikke noe betydning for den strategiske rivaliseringen mellom USA og Kina, sier Tunsjø til VG.

Tunsjø jobber ved instituttet for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, og har blant annet skrevet bok om relasjonen mellom USA og Kina.

– Jeg tror alle må venne seg til at vi har fått en ny supermaktsrivalisering. Det er ikke som under den kalde krigen, for verden er skrudd sammen helt annerledes i det 21-århundre, sier han og fortsetter:

Den treffer oss på helt andre områder. Verden var veldig todelt forrige gang man hadde et slikt bipolart system med to supermakter. Nå er verden knyttet sammen på alle områder, sier Tunsjø.

Når det kommer til hendelser som kan forverre og gjøre relasjonen mellom de to mer beten, trekker Tunsjø frem USA og Kinas militære flåter.

– I dag så møtes USA og Kina til havs, i Sør-Kina-havet, Taiwanstredet eller Øst-Kina-havet. Der seiler de over, under og nesten på hverandre hele tiden. Jeg mener det at de møtes til havs øker risikoen for at vi kan få en krig mellom USA og Kina, forteller Tunsjø og legger til:

– En konflikt i Sør-Kina-havet eller Taiwanstredet vil få enorme konsekvenser, nettopp fordi verden er bundet sammen. Kina er verdens fabrikk og viktigste handelspartnerne til mer enn 130 land i verden. De har en økonomi som er 10 ganger større enn Russland.