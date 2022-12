GJENNOMBRUDD: Politisjef i Philadelphia Danielle Outlaw forlater pressekonferansen hvor de offentliggjorde identiteten til Joseph Augustus Zarelli.

«Gutten i kartongen» ble funnet i 1957 – nå er han identifisert

I 65 år har guttens identitet vært et mysterium. Nå har amerikansk politi endelig klart å identifisere gutten som ble funnet død i en pappeske i Philadelphia.

25. februar i 1957 ble en gutt funnet død inntullet i et teppe i en pappeske i et skogsområde i Philadelphia. Guttens kropp hadde store skader, og bar preg av å ha blitt slått.

Til tross for at saken fikk mye oppmerksomhet den gang, var det ingen som sto frem som barnets foreldre.

Politiet har omtalt saken som et av byens eldste uløste drap. Først nå, 65 år etter, har amerikansk politi endelig klart å identifisere barnet ved hjelp av DNA-analyser og slektsforskere.

Gutten het Joseph Augustus Zarelli og var bare fire år gammel da han ble funnet død.

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet CNN. Nyheten ble lagt fram på en pressekonferanse torsdag.

GRAV: Zarellis gravstein i Philadelphia, med teksten «Himmelske far. Velsigne dette ukjente barnet».

– I 65 år har historien om USAs ukjente barn hjemsøkt dette fellesskapet, politiet i Philadelphia, landet vårt og verden, uttalte politisjef i Philadelphia Danielle Outlaw ifølge CNN.

– Har våre mistanker

Hvem som er ansvarlig for dødsfallet er likevel ikke oppklart.

– Vi har våre mistanker om hvem som kan være ansvarlig, men det vil være uansvarlig av meg å dele disse mistankene når dette er en pågående etterforskning, uttalte leder for Philadelphias drapsenhet Jason Smith.

Smith håper guttens nå offentlige identitet vil føre til tips fra publikum, men legger likevel ikke skjul på at etterforskningen er vanskelig.

HÅP: Leder for Philadelphias drapsenhet Jason Smith mener funnet gir håp. Her på torsdagens pressekonferanse.

– Det kan hende vi aldri klarer å identifisere morderen. Men vi skal gjøre vårt beste for å prøve.

Gir håp

CNN skriver at resultater fra DNA-prøver ble lastet opp til databaser, hvor de ved hjelp av genetiske slektsforskere og det rettsgenetiske slektsselskapet Identifinders International klarte å lokalisere og kontakte slektninger i barnets mors familie.

Etterforskerne identifiserte den fødende moren og innhentet deretter fødselsjournalene hans som også ga navnet på faren.

Politiet håper at disse teknikkene vil kunne hjelpe dem i andre cold caser cold caserCold case er en betegnelse for uløste drapssaker. i fremtiden.

– Gjennombruddet bringer håp om at det aldri igjen vil være et uidentifisert offer for drap i byen Philadelphia, sa Outlaw.

Politiet har ikke gått ut med identiteten til barnets foreldre, men ifølge Jason Smith er begge døde. Joseph har søsken som fortsatt lever.

Utfordrende

President i Identifinders International Colleen Fitxpatrick sa at saken har vært den mest utfordrende i hele hennes karriere.

– Men dette betyr at vi kan ta det videre for å identifisere så mange andre mennesker som du tror er tapt for godt fordi du tror alt DNAet er tapt. Men kanskje er de ikke det.

– Joseph Augustus Zarelli vil ikke lenger være «den gutten i esken», ei heller ukjent.