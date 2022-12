FÅR DOMMEN: Forrige fredag ble Ilja Jasjin dømt til åtte og et halvt års fengsel. Her står han i et bur i rettssalen i Moskva, voktet av en politimann.

Putin om en av sine største kritikere: − Hvem er det?

Den profilerte Vladimir Putin-kritikeren Ilja Jasjin (39) ble dømt til åtte og et halvt års fengsel. Men presidenten påstår at han ikke vet hvem opposisjonslederen er.

I håndjern, plassert inne i et bur, fikk Jasjin forrige uke sin dom for å ha spredd «falske nyheter» om Russlands væpnede styrker: Åtte og et halvt års fengsel.

Jasjins forbrytelse: Han har fortalt om de russiske overgrepene i den ukrainske byen Butsja.

– Selv drapsmenn får ikke alltid en så streng straff, saa hans advokat Maria Eismont.

PRESIDENT: Vladimir Putin fotografert i forbindelse med et møte i det eurasiatiske økonomiske forum forrige fredag.

Hva sier så Vladimir Putin? På en pressekonferanse prøvde en journalist å finne ut det, gjengitt av det uavhengige russiske mediet Meduza:

Journalisten: – I dag fikk Ija Jasjin ...

Putin: – Hvem er det?

Journalisten: – En blogger.

Putin: – Hva fikk han?

Journalisten: – Åtte og et halvt års fengsel ut fra paragrafen om «fake news». De synes ikke at det er en brutal dom?

Putin: – Jeg anser innblanding i domstolenes aktivitet som absolutt uakseptabelt. Jeg anser det som upassende å stille spørsmål ved rettens avgjørelse. Han kan sikkert anke. Hans advokater vet hvordan de kan gjøre det.

Det var i vår at Putin fikk gjennomført en lov om at det er forbudt å komme med løgner om Russlands væpnede styrker. Enkelte slipper med bøter, andre blir fengslet for dette.

Ilja Jasjin er, sammen med blant andre Aleksej Navalnyj, en av Russlands fire-fem mest kjente opposisjonsledere. Det er derfor oppsiktsvekkende at Putin sier at han ikke vet hvem han er.

Han var blant annet sentral i protestene mot regimet i 2011–2012. Allerede den gang erklærte Amnesty ham som samvittighetsfange, sammen med blant andre Boris Nemtsov, den fremtrende opposisjonspolitikeren som ble skutt og drept et steinkast fra Kreml i 2015.

Info Fremtredende Putin-kritikere Boris Nemtsov: Skutt og drept like ved Kreml i 2015. Drapet er av gravejournalister koblet til russisk etterretning.

Aleksej Navalnyj (45): Ble pågrepet da han landet i Moskva i januar 2021 og er dømt til ni års fengsel. Tidligere forsøkt giftmyrdet.

Vladimir Kara-Murza (40): Ble pågrepet og fengslet i vår. Er tiltalt for høyforræderi og risikerer 20 års fengsel.

Ilja Jasjin (39): Dømt til åtte og et halvt års fengsel denne uken - for å ha spredd «falske nyheter».

Jevgenij Rojzman (59: Er pågrepet og siktet for samme lovbrudd som Jasjin. Har fått den offisielle merkelappen «utenlandsk agent». Vis mer

Fram til Jasjin ble fengslet i juni i år, ble han regnet som den fremste russiske opposisjonspolitikeren som verken var fengslet eller hadde flyktet utenlands.

Ilja Jasjins folk sendte forrige fredag ut en uttalelse fra 39-åringen. Den lød:

– Sterke ledere er rolige og trygge. Bare svake ledere prøver å få folket til å tie.

KOMPISER: Ilja Jasjin (t.v.) og Aleksej Navalnyj fotografert i 2018 - i forbindelse med et minnearrangement for Boris Nemtsov i Moskva.

Den profilerte Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj har kommentert dommen på Twitter:

– En skamløs og lovløs dom fra Putins domstol vil ikke bringe Ilja til taushet og bør ikke skremme det ærlige folket i Russland, skriver Navalnyj - og legger til at Jasjin trolig var hans første venn innen politikken.

– Ilja Jasjin, vi er stolte av deg. Dette er nok en grunn til at vi må fortsette å kjempe, og jeg er ikke i tvil om at vi kommer til å vinne til slutt.