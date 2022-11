DØD: Vladimir Makej (t.v.) døde lørdag. Her er han sammen med president Aleksandr Lukasjenko (t.h.) under et møte i Tajikistan i september 2021.

Utenriksminister døde: − Visste mer om Lukasjenko enn noen andre

Spekulasjonene går høyt etter at Belarus’ utenriksminister Vladimir Makej døde lørdag, 64 år gammel.

Ifølge det belarusiske nyhetsbyrået Belta døde Makej brått, og ingen dødsårsak er oppgitt. Belarus’ president og diktator Aleksandr Lukasjenko har kondolert familien i en offisiell uttalelse hos Belta.

– Han visste mer om Lukasjenko og hans liv enn noen andre, mer om Lukasjenkos personlige liv enn noen andre, sier den tidligere belarusiske statsråden og ambassadøren Pavel Latusjka til Nexta TV.

– Han visste hvem som kom på besøk til Lukasjenko, hvem han drakk sammen med, fortsetter Latusjka, som byttet side under urolighetene etter presidentvalget i 2020 og nå støtter opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Han har også flyktet utenlands.

KOLLEGER: Vladimir Makej (t.v.) sammen med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i Moskva i juni 2021. Ifølge russiske medier var det planlagt et møte mellom de to førstekommende mandag.

Latusjko antyder indirekte, også på Twitter, at russiske etterretningstjenester kan ha hatt noe med Makejs død å gjøre.

Pavel Latusjko har i det siste jobbet mot at Makej skulle få delta på OSSEs ministermøte i Lodz kommende uke. Han har hatt møter med internasjonale delegasjoner. På sosiale medier har han lagt ut bilder av seg sammen med blant andre de norske politikerne Jan Tore Sanner og Bård Hoksrud.

– Mulig etterfølger

Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskajas stabssjef, Franak Viacorka, skriver på Twitter at Makej alltid har vært lojal til Lukasjenko. Han legger til at Makej «dekket over Lukasjenkos forbrytelser» for Vesten:

Den profilerte rådgiveren til Ukrainas innenriksminister, Anton Gerasjtsjenko, skriver på Twitter om dødsfallet til Belarus’ utenriksminister:

– Det går rykter om at han kan ha blitt forgiftet. Makej var en mulig etterfølger til Lukasjenko. Han var en av de få som ikke var under russisk innflytelse. Ryktene sier at dette kan være et hint til Lukasjenko.

Gerasjtsjenkos landsmann, president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhalo Podoljak, skrev på Twitter allerede et par dager før utenriksministerens død:

– Russlands taktikk nå er terrorangrep i Belarus for å dra landet inn i krigen.

Vladimir Putins styrker brukte Belarus som oppmarsjsted for invasjonen i februar, men belarusiske styrker har ikke deltatt i krigen. Svetlana Tikhanovskaja sa i et intervju med VG i vår at belarusiske militære nektet å delta i krigen på russisk side.

– Ville forhindre Kreml-kontroll

Den tidligere svenske utenriksministeren Carl Bildt skriver på Twitter etter dødsfallet lørdag:

– Sist jeg møtte Vladimir Makej var han veldig klar på sin vilje til å forhindre at landet hans kom under kontroll av Kreml. Han gikk heller ikke av veien for å beskrive Moskvas politikk som imperialistisk.

Robert Lansing Institute publiserte tidligere i uken en rapport der de hevdet at den russiske militære ledelsen har bestemt seg for å trekke Belarus inn i krigen i Ukraina - enten gjennom et attentat mot Aleksandr Lukasjenko eller gjøre noe som skremmer ham til å beordre troppene sine til krigen mot Ukraina, sammen med russiske styrker.

Utenriksminister i ti år

Opposisjonsleder Tikhanovskaja har tidligere uttalt til VG at Lukasjenko har skjønt at Russland ikke kan vinne krigen, og at han derfor har prøvd å snu seg fra Putin og få et bedre forhold til vestlige land.

Ifølge Robert Lansing Institute er det den militære russiske spiontjenesten GRU som vurderer om de skal gjennomføre et attentat mot Lukasjenko, og at russerne vil forsøke å gi Washington skylden.

Både i tradisjonelle og sosiale medier blir Vladimir Makej beskrevet som en som var opptatt av at Belarus skulle være fritt og uavhengig. Han snakket også perfekt belarusisk og var gift med den kjente skuespilleren Vera Poljakova.

Makej har jobbet tett med Lukasjenko siden årtusenskiftet. Han var sjef for Lukasjenkos presidentadministrasjon i fire år og har siden vært utenriksminister i mer enn ti år.

PS: VG brukte tidligere ordet «Hviterussland» om landet som vi i dag omtaler som «Belarus».