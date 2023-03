DRAMA: En mann er siktet for drapsforsøk etter at han gikk til knivangrep på en 10-åring som var på besøk hos besteforeldrene i Sverige.

Jente (10) knivstukket i Gøteborg sentrum: − Helt sykt

Jenta (10) var på besøk fra Nederland da hun ble knivstukket midt i Göteborg. En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk – tre måneder etter han slapp fengsel for et annet lovbrudd.

I 13-tiden torsdag ettermiddag ble en 10 år gammel jente knivstukket av en ukjent mann (35) i Brunnsparken sentralt i Göteborg.

Jenta er på sykehus med alvorlige skader etter angrepet, men tilstanden er stabil. Hun ble knivstukket i magen og nakken, ifølge Aftonbladet.

Hun er nederlandsk statsborger og på besøk hos sine svenske besteforeldre i Göteborg. De tre gikk sammen i parken da 10-åringen plutselig ble angrepet.

Forbipasserende ungdommer grep inn og fikk lagt mannen i bakken, før han ble pågrepet av politiet.

Bestemoren fikk selv knivskader da hun forsøkte å beskytte barnebarnet. Hun ble kjørt til sykehus uten alvorlige skader.

Varetektsfengslet

Mannen er siktet for drapsforsøk på begge to og ble fremstilt for varetektsfengsling fredag.

Under fengslingsmøtet i tingretten i 15-tiden brøt det ut slåsskamp mellom siktede og politiet, skriver Expressen.

Et par timer senere melder avisen at mannen er varetektsfengslet.

Gjerningsmannen har ingen kjent relasjon til hverken jenta eller bestemoren.

Politiet har beslaglagt to kniver på åstedet. Det er ingen indikasjoner på at flere gjerningspersoner er involvert, opplyser politiet fredag formiddag.

Ifølge Göteborgs-Posten tror politi at at mannen stjal disse knivene like før han gikk til angrep.

Slapp unna fengsel i november

Gjerningsmannen er tidligere straffedømt for flere lovbrudd, blant annet ran og trafikkovertredelser. Han har en historikk med narkotika og psykiske lidelser, skriver Göteborgs–Posten.

Ifølge Expressen er mannen tilknyttet et kriminelt miljø.

Mannen ble dømt for tyveri i en elektronikkbutikk senest i november – men slapp fengselsstraff.

Ifølge tingretten tilsvarte lovbruddet en kort fengselsstraff, men kriminalomsorgen foreslo betinget fengsel betinget fengselBetinget fengsel betyr at man slipper å sone i fengsel hvis bestemte betingelser oppfylles. Det kan for eksempel være å unngå kontakt med visse personer, gjennomføre en utdanning eller begrensninger for hvor man kan oppholde seg. Med betinget fengsel følger som regel en prøvetid på to år. på bakgrunn av hans «personlige og sosiale situasjon», skriver Göteborgs–Posten. De mente en prøvetid kunne forebygge nye lovbrudd – noe tingretten var enig i.

ÅSTEDET: En 35 år gammel mann ble raskt pågrepet etter angrepet. Mannen skal ha stjålet knivene rett før angrepet, og er nå siktet for to drapsforsøk.

I 2016 stjal han klokker til en verdi av to millioner svenske kroner. Mens han sonet straffen utøvde mannen vold mot en annen innsatt. Utover dette har ikke mannen voldshistorikk, ifølge svenske medier.

Blod, frykt og sjokk

Brunnsparken ligger sentralt i Göteborg og det var mange vitner til angrepet. Flere beskriver stor dramatikk på stedet:

– Alle her opplever det samme, det er frykt og sjokk, sier Murad Trkawi til Aftonbladet.

Han spiste lunsj rett i nærheten da politisirenene plutselig ulte utenfor.

Trkawi gikk bort til vinduet og så den ti år gamle jenta ligge knivstukket på bakken. Han så gjerningsmannen bli pågrepet.

– Min første reaksjon var: hva skjer nå? Det er første gang du ser noe sånt midt i byen. Det er så tragisk, sier han til avisen.

– TRAGISK: Murad Trkawi spiste lunsj i nærheten da angrepet skjedde.

Trkawi beskriver området som en møteplass med mye folk. Wanna Askari var på jobb i nærheten da angrepet skjedde:

– Det hender aldri noe sånt. Det er helt forferdelig, og så et barn, en tiåring. Det er så vanskelig å ta inn over seg, sier hun til Aftonbladet.

Også Erika Björk, et annet vitne som var på jobb i nærheten, har uttalt seg til avisen.

– Det er veldig ubehagelig og helt sykt at det er så nært, sier hun.

– UBEHAGELIG: Erika Björk var på jobb i nærheten da tiåringen ble stukket med kniv.

Bilder fra stedet viser fem-seks politifolk omringe gjerningsmannen under pågripelsen.

– Det lå masse blod ved bussholdeplassen, sier et annet vitne til Göteborgs–Posten.

