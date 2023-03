Valeria (27) er

soldatenes

reddende engel. Men for de tre

stivfrosne likene

er det for sent. De har

alle betalt

krigens pris.

Det siste håpet

KRIGEN I UKRAINA

DONETSK, UKRAINA (VG) Dråper med blod drypper taktfast fra soldatens hånd og ned på gulvet. Som om dråpene teller sekundene. Han ligger på en grønn metallbenk omkranset av en gullfarget folie.

Deler av gulvet skifter langsomt farge fra brunt til rødt.

Hånden og armen hans er revet i stykker av en 10 centimeter lang splint fra en russisk granat.

Et ambulanseteam med kvinnelige leger og sykepleiere står bøyd over mannen. De jobber konsentrert og stille.

Soldaten holder pusten. Så slipper han den ut med tunge stønn. Kroppen er hvit.

Klærne hans blir klippet opp. Beina er av fulle av små splinter. Ansiktet blodig og skittent. Blikket rettet stivt mot taket.

Klokken er 23 på frontlinjen ved Donetsk øst i Ukraina. Her herjer noen av de voldsomste kampene i den russiske invasjonen.

Det er dette krigen koster.

I blod og tårer.

«Ikke vær så raske», stønner soldaten ironisk, som om det var ment som en spøk.

«Du har det ikke travelt nå», svarer legen.

For denne soldaten skal ingen steder.

VG følger et legeteam med frivillige på frontlinjen. De henter sårede soldater og bringer dem til den militære, provisoriske klinikken.

27 år gamle Valeria Kravchuk og 28 år gamle Anastasia Sanatarchuk danner, sammen med sjåføren Volodymyr Benedychuk og gruppeleder Mykyta Zavilinskyi, et militært frivillig ambulanseteam – Hospitallers HospitallersHospitales er en gruppe med flere hundre frivillige som jobber med å evakuere og gi førstehjelp til soldater ved fronten. Den ble startet i 2014 og har et tett samarbeid med militæret i Ukraina. De får ingen finansiering eller utstyr fra militæret, og medlemmene jobber gratis..

I et år har de jobbet ved frontlinjene og behandlet ukrainske soldater.

De er de reddende englene.

Den sårede soldaten, som akkurat nå ligger på kjøkkenet i et bolighus omgjort til feltklinikk, er heldig. Ambulanseteamet skulle også hente en annen soldat, men han klarte seg ikke.

Han døde på slagmarken.

Klokken er blitt 23.18. Valeria legger bandasje rundt den nesten avrevne høyrearmen. Kollega Anastasia renser sårene på beina. Stemningen er rolig. Det eneste vi hører, er pusten og stønnene til soldaten – og legen som spør om han vil ha splinten som souvernir.

Hadde det ikke vært for tourniquetet tourniquetetEn tourniquet brukes for å stramme hardt rundt et lem for å stanse blodforsyningen. Det kan for eksempel være et stoffbånd eller en gummislange, og formålet med den er å komprimere en blødende vene eller arterie slik at blødningen stanser. som medsoldatene hans festet på overarmen, kunne mannen blødd i hjel.

Over alt høres tunge drønn fra ukrainsk og russisk artilleri. Noen av dem er nærme oss. Andre lenger unna. Natten gjennom bombes det. Kostant og nesten rytmisk.

Landsbyene her er mørklagt. På himmelen lyser tusenvis av stjerner ned på oss. I horisonten lyser bombenedslagene – som gule glimt av krigen hele verden snakker om.

Valeria og gruppen hennes frakter den sårede soldaten til sykehuset 25 minutter unna frontlinjen. Om noen måneder kan armen ha frisknet til og han kan komme tilbake til skyttergravene.

Ambulanseteamet har slått seg ned i et bolighus ikke langt fra feltklinikken. Veggene i andre etasje er gjennomhullet av granatsplinter. Utenfor bråker et aggregat som gir dem strøm. Inne er det iskaldt.

På veggene henger bilder av vakre fjell og grønne enger. Ved inngangen til kjøkkenet er høyden til barna som pleide å bo her, markert med små svarte streker. Eieren av huset forlot det raskt.

Klokken er over midnatt, og gjengen tar kvelden.

I den kalde februarnatten høres salver fra maskingevær. Og stønnene fra bombene.

I frosne skyttergraver på slagmarken ligger ukrainske soldater. Og infanteriet som sender granater mot russerne. De gjør alt for å slå ut fienden. Men de er også selv en målskive.

Dette er vinterkrigen.

Ingen vet nøyaktig hvor mange ukrainske soldater som er døde og skadet i denne krigen. Enkelte kilder hevder at det er så mange som 100.000. Et døgn ved denne frontlinjen gir oss en indikasjon på at tallene trolig er høye.

Valeria er til daglig øyelege i Kyiv. Etter noen uker i felt reiser hun hjem til jobben, før det er tilbake på et nytt oppdrag for organisasjonen Hospitallers.

På uniformen hennes henger en liten enhjørning. Den har vært med siden første oppdrag og skal gi henne hell og lykke. To ganger har den vært dekket av blod.

– Da vasker jeg den og henger den tilbake på beltet mitt, sier Valeria.

Valeria er ikke redd. Hun sier at hun ikke har mareritt. Den konstante bombingen preger henne ikke nevneverdig. Hun velger latter fremfor tårer. Et år ved fronten gjør noe med deg. Det gjør også forhistorien din.

I 2015 ble Valerias pappa Sergej drept i et granatangrep ved samme frontlinje som hun nå jobber, ikke langt fra russisk-okkuperte Donetsk. Faren var krigsreporter for en ukrainsk avis.

– Han dekket mange konflikter over hele verden. Jeg holdt alltid tett kontakt med ham. Et år etter at konflikten med Russland startet, døde pappa her ved frontlinjen.

– Det gjør at jeg vil være her og redde andre sine fedre, forteller hun.

Valeria vil føle seg nyttig. Ved fronten kan hun redde livet til soldatene.

– Jeg kan skru av og på en bryter. Det jeg opplever her, plager meg ikke. Men det er tøft å se at verden går videre på sin egen måte mens krigen herjer så brutalt rundt meg, sier 27-åringen.

Noen av vennene hennes flyktet til utlandet. De klarte ikke forholde seg til utryggheten i Kyiv. Og til flyalarmene. For Valeria er flyalarmen bare en lyd.

– Noen av mine kompiser føler seg skamfulle fordi jeg er ved fronten, og de sitter hjemme. Men de er kanskje ikke klare for dette. De kaller meg gal og sier jeg har store baller, ler Valeria.

Gjengen bruker kjøkkenet og et soverom i det store huset. Der sover de tett i tett. Eieren flyktet til storbyen Zaporizjzja, men kom tilbake i høst for å sanke druene sine. Han er glad for at huset brukes. I gangen ligger skuddsikre vester, hjelmer, førstehjelpsutstyr og magasiner til maskingevær.

Dusje gjør de i en av de mange store kullgruvene i Donbass. Her finnes det varmt vann. Soldater og andre tilknyttet Forsvaret får lov til å vaske seg og klærne sine der.

Idet mørket slipper taket, og søvnen sier takk for seg, får teamet en ny melding. En skadet soldat må hentes. Raskt tar de på seg skuddsikre vester og militærstøvler.

De kaster seg inn i den grønne ambulansebilen og forsvinner mot frontlinjen.

Ved feltklinikken venter sjeflege Sasha (37) på nye pasienter. Sammen med han jobber to andre leger, to kirurger, tre sykepleiere og en assistent. I tillegg har de tre evakueringslag som består av bil, sjåfør og to ambulansepersonell. De tilhører alle den 53. mekaniserte brigade.

– Tidligere var vi plassert ved Bakhmut. Der ble to av våre evakueringslag utslettet, totalt seks personer. I tillegg mistet en annen sjåfør livet, og en av våre leger ble kritisk såret og blind.

Sasha er alvorlig når han snakker om jobben. Han liker ikke spesielt godt å være i militæret. Men han vil bidra. Den regelmessige bombingen, alle de sårede og døde, gjør noe med dem han jobber sammen med.

– Jeg er den ansvarlige her. Og jeg må hele tiden følge med på den psykiske tilstanden til dem jeg jobber sammen med. Merker jeg at de sliter, sender jeg dem vekk herfra, lenger unna fronten.

I løpet av denne natten blir fem døde soldater fraktet til feltklinikken.

Om morgenen skal tallet øke nok en gang.

Valeria, Anastasia og deres to kolleger i ambulansen henter den sårede soldaten. Skadene er ikke omfattende. De kjører direkte til sykehuset utenfor frontlinjen.

Jobben Anastasia gjør, er hennes måte å vise ansvar på. Hun sluttet i den faste jobben i ambulansetjenesten for fem år siden. Når Russland innvanderte, tok hun et kurs i taktisk medisin og meldte seg til tjeneste.

– Selv om jeg er på frontlinjen, føler jeg noen ganger at jeg ikke gjør nok. Så tenk hvordan jeg ville følt meg om jeg bare satt hjemme, sier hun.

Anastasia viser frem den grønne høyhalsede genseren sin.

Den har flere svidde hull.

Om natten 11. juni i fjor reiste hun ut på en evakuering for å hente seks sårede soldater i Kharkiv-området. De kjente ikke veien de kjørte på.

Så smalt det.

Ambulansebilen foran dem går i luften. Anastasia kastes tilbake i bilen hun sitter i. Den triller noen meter fremover før den stopper helt opp.

Hun sitter i en vrak.

– Veien var minelagt. Bilen foran oss kjørte på en mine. Ambulansepersonellet ble drept på stedet, det var ingen ting igjen av kjøretøyet. Vi kom oss ut av vår bil og så at den hadde stoppet opp rett foran en udetonert mine, forteller Anastasia med rolig stemme.

Hun fikk lettere skader. I forsetet satt en kvinne som brakk begge beina da hun ble dratt ut av bilvraket.

– Det var helt uvirkelig. Jeg husker bare det store oransje lyset.

Tre dager senere vasker hun den grønne genseren. Da hun åpner døren til vaskemaskinen, finner hun splintene.

Det er ikke bare soldatene ved fronten som risikerer livet i denne krigen. De som redder og evakuerer er viktige brikker i et stort maskineri. De har alle sine egne grunner til å delta.

De betaler alle en høy pris.

Det hviler et ekstra ansvar på gruppens sjåfør, Volodymyr. 29-åringen skal få dem trygt frem i voldsomme kampområder og like trygt tilbake.

Hjemme venter en liten gutt på halvannet år på sin pappa.

– Min kone støtter meg, men er også veldig redd for meg. Og det at jeg har en liten sønn hjemme, kan fort gjøre at man blir ufokusert, så jeg vil ikke tenke for mye på det, sier sjåføren.

Han synes det hardeste er å komme hjem fra krigen når en rullering er ferdig. Det tar en stund å venne seg til det sivile livet igjen.

Klokken passerer ni om morgenen da en gammel, militær varebil kjører inn foran feltklinikken. Ut kommer tre slitne soldater, sterkt preget av krigens gang og livet i skyttergravene. Øynene er mørke, akkurat som de skitne ansiktene. Frostrøyken står ut av munnen deres. De åpner bakdørene.

Der ligger tre døde soldater. De hadde bare to likposer, så den ene falne er lagt over de to andre, men hendene frosset, pekende oppover.

«Vi har med tre døde kamerater.»

En av soldatene forteller stille at han har kjent den ene siden de var små gutter og lekte sammen.

Nå løfter de ut de stivfrosne likene. Alle tre døde for over et døgn siden, men kamphandlingene var så voldsomme at de ikke kunne frakte dem ut før nå.

De legges i rekke på bakken utenfor feltklinikken. Soldatene åpner jakkene deres og samler sammen ID-papirene. Så lukker de en likpose rundt hver av kroppene. Snart vil flere betale krigens pris her på frontlinjen i Donbass.

«Har dere flere likposer?».

Soldatene spør sykepleieren.

«Vi trenger ekstra likposer.»