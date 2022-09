MILLIONER: Kvinnen vant én million danske kroner, nær 1,4 millioner norske, på det arvede loddet.

Arvet 40 år gammelt lodd – vant én million

En dansk kvinne kan ifølge danske medier løse inn et lodd moren kjøpte for 40 år siden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Danske Ekstra Bladet siterer JydskeVestkysten på saken om den heldige danske kvinnen.

For 40 år siden kjøpte moren hennes et lodd i Varelotteriet på en bokhandel i Sønderborg. Kvinnen arvet loddet, og nå har hun fått telefon om at hun har vunnet én million danske kroner, nær 1,4 millioner norske.

Først fikk kvinnen en SMS fra bokhandelen, som hun trodde var spam. Men så ringte det.

– Først sa de at de hadde en god nyhet. Så sa de at jeg hadde vunnet én million, sier vinneren til JydskeVestkysten.

Ifølge avisen skal kvinnen bruke pengene «på å gjøre livet lettere og betale ned lån».

Varelotteriet har holdt på siden 1887, men etter 100 år ble varepremiene skiftet ut med kontanter som blir trukket to ganger i måneden.

I trekningsoversikten fra 9. september, ser man at en gevinst på én million er trukket på loddnummer 121.996.

Det vites ikke hvordan lotteriet hadde kvinnens nummer.