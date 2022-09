FUNNET BEVISSTLØSE: Politiet har sperret av deler av stranden på Coney Island mandag.

Tre søsken funnet på strand i New York – døde

Barna på tre måneder, fire år og syv år ble funnet livløse på en strand på Coney Island i New York og ble erklært døde på sykehuset.

Publisert: Nå nettopp

Flere amerikanske medier melder om tragedien som fant sted på Coney Island i Brooklyn i New York by natt til mandag.

– Rundt klokken 04.42 i morges fant betjentene tre barn i vannkanten: En syvårig gutt, en fireårig jente og en jente på rundt tre og en halv måned, sier avdelingsleder i New York-politiet Kenneth Corey ifølge CBS New York.

Ifølge NBC News utførte betjentene som fant barna livreddende førstehjelp før barna ble fraktet til Coney Island sykehus. Der ble de erklært omkommet.

Flere nødsamtaler

Corey forteller på en pressekonferanse at politiet først mottok en nødsamtale rundt 01.40 natt til mandag fra et bekymret familiemedlem.

ÅSTED: Politiet på plass på Coney Island mandag.

– Innringeren antydet at hun var bekymret for at slektningen hennes kunne ha skadet sine tre små barn, sier Corey ifølge CBS.

Politiet reiste da ut til en adresse på Coney Island der en mann som antas å være barnas far uttrykte samme bekymring og sa at kvinnen og barna kunne være på strandpromenaden i nærheten.

Søk til lands og til vanns

Ifølge AP ble det igangsatt et stort søk. Kvinnen ble funnet gjennomvåt og barføtt etter at politiet mottok en ny nødsamtale rundt 03. Da var barna ikke med henne, og søket ble trappet opp ytterligere.

Politiet vet ikke om moren var våt av regn eller etter å ha vært i vannet.

Se flere bilder fra åstedet her:

Både helikopter og mannskaper til vanns deltok i søket, og barna ble funnet bare tre kvartaler fra kvinnens bopel. Forsøk på å gjenopplive de tre på et sykehus i nærheten lyktes ikke, ifølge politisjefen.

Åpen etterforskning

Moren, en kvinne i 30-årene, har så langt ikke forklart seg. Ifølge AP mistenker politiet at hun kan stå bak drukningen. CNN skriver at politiet understreker at etterforskningen er pågående og så langt helt åpen.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som har skjedd her, sier han på pressekonferansen ifølge CNN og understreker at alt er foreløpig informasjon.

Så langt er det ikke avgjort om moren skal siktes. Ifølge politisjefen er kvinnen ikke tidligere anmeldt for å ha mishandlet eller vanskjøttet barna.