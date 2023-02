SIKTET FOR FIRE DRAP: Doktorgradsstudenten Bryan Kohberger, som ble pågrepet i Pennsylvania i desember i fjor.

Siktet for studentdrapene ble sparket fra universitetsjobb

Bryan Kohberger, som er siktet for å ha drept fire studenter i Idaho, var i konfrontasjon med en professor i tiden rund da drapene skjedde. Oppførselen hans mot kvinner skal også ha vekket bekymring.

Bryan Kohberger ble i desember pågrepet og siktet for overlagt drap etter at fire studenter ble funnet drept i et hus i småbyen Moscow i Idaho.

Saken var et mysterium i flere uker før pågripelsen som overrasket mange som hadde fulgt saken.

Kohberger studerte på Washington State University i Washington, en kort kjøretur unna Moscow i nabostaten. Han var ikke tidligere straffet.

Nå kommer det frem at oppførselen hans på universitetet hvor han studerte var under oppsyn i tiden rundt da drapene skjedde.

New York Times skriver at universitet hadde fått varsler på hvordan han oppførte seg rundt kvinner, og han var også i konflikt med professoren han jobbet som undervisningsassistent for.

DREPT I KOLLEKTIV: Huset hvor de fire studentene ble drept i november i fjor.

Under to uker før drapene ble han innkalt til et møte med fakultetet han jobbet på for å ta opp en gryende bekymring rundt oppførselen. Bekymringen økte ytterligere i tiden etter drapene, før det ble kjent at han var en mistenkt.

Det endte med at fakultetet for strafferett, hvor han studerte, sparket ham som undervisningsassistent, noe som i følge New York Times er en sjeldenhet.

Under møtet hvor det ble bestemt at han måtte sparkes kom det også frem at noen kvinnelige studenter hadde varslet at de følte seg ukomfortable rundt Kohberger.

I ett av tilfellene opplyser to ikke navngitte kilder at han skal ha fulgt etter en student til bilen hennes.

Det var imidlertid ikke oppførselen mot kvinner som gjorde at han mistet jobben, men at han ikke hadde levd opp til reglene for “profesjonell atferd” i forhold til fakultetet.

I oppsigelsesbrevet, som News Nation har fått tilgang til, blir det kjent at han ikke lenger er ansatt etter 31. Desember 2022, etter flere tildragelser med professoren han jobbet for.

JOBBET PÅ RESTAURANT: To av drapsofrene, Madison Mogen og Xana Kernodle, jobbet på denne restauranten i Moscow. Denne restauranten skal siktede Kohberger ha besøkt minst to ganger.

Dette var før fakultetet var kjent med at studenten deres var siktet for drap på fire personer.

Det er ventet en høring i juni hvor påtalemyndighetene vil legge frem flere bevis.

Kohberger har nektet straffskyld for drapene. DNA fra Kohberger skal ha matchet det som ble funnet på et knivslire på åstedet.

Noe motiv er ikke kjent, heller ikke om han kjente de fire unge menneskene som ble drept.

Han skal imidlertid ha besøkt en restaurant hvor to av drapsofren, Madison Mogen og Xana Kernodle, jobbet, minst to ganger. Det har en tidligere kollega til studentene uttalt til People Magazine.