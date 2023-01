GODE VENNER: Hans Høeg var stabssjef for republikaneren Thomas Massie i seks år.

Kaos i Kongressen: Norske Hans prøvde det samme

Norske Hans Høeg var stabssjef for republikaneren Thomas Massie da de to i 2011 forsøkte å kuppe en avstemming om leder i Kongressen. Nå skjer det samme igjen.

Republikaneren Kevin McCarthy fikk tirsdag ikke flertall som leder i Representantenes hus i Kongressen i USA.

Dermed ble det omvalg for første gang på 100 år.

Men heller ikke de to første omvalgene førte til at en leder ble valgt, og etter en kveld med totalt kaos, ble alt utsatt til onsdag kveld norsk tid.

McCarthy ble motarbeidet av partifeller fra ytre høyre i sitt eget parti.

Det hele vekker minner hos norske Hans Høeg.

– De prøver på det samme som jeg har vært med på i 2013 og 2015, sier Høeg til VG.

Info Slik skal det stemmes Dersom alle 434 representanter er til stede, så trengs det 218 stemmer for å få flertall om hvem som skal ble leder av Representantenes hus.

Republikanerne har overvekt i Representantenes hus med sine 222 stemmer, så partiet skal få posisjonen.

McCarthy er republikanernes ledende kandidat, men etter tre runder hadde 20 av hans egne stemt imot ham, og han ble stående med 202 stemmer – 16 for få.

Demokratene stemte med sine 212 representanter på sin egen kandidat, Hakeem Jeffries, men han er uansett sjanseløs, siden ingen republikanere støtter ham.

Dersom mange representanter ikke er til stede, eller avstår fra å stemme, så holder det med flertall av dem som faktisk stemmer. Vis mer

NOE Å TENKE PÅ: Kevin McCarthy under gårsdagens opptelling.

Drammenseren er utdannet sivilingeniør fra Massachusetts Institute of Technology, men ble i 2013 stabssjef for republikaneren Thomas Massie som er medlem av Representantenes hus.

Noe av det første Høeg ble satt til var å forsøke å velte det som skulle vært en formalitet, nemlig da republikanske John Boehner skulle velges som «Speaker», leder i Representantenes hus.

– Vi hadde konspirert på nattetid og hadde 20 underskrifter fra representanter som støttet oss.

Det Massie og hans norske stabssjef prøvde på var å hindre at Boehner fikk det flertallet han trengte, og dermed hale ut avstemmingen.

PÅ INNSIDEN: Hans Høeg

I boken «Vår mann i Washinton» beskriver Høeg at Massie håpet at et omvalg ville skape usikkerhet, og en slags «Fluenes herre»-situasjon, der de kunne få ut Boehner.

Men under selve avstemmingen fikk ikke Massie og «rebellene» nok støtte likevel.

– Mange feiget ut da de innså at de måtte stemme i tur og orden, ble ropt opp med navn, og ble protokollført.

I januar 2015 feilet de igjen. Men da Boehner trakk seg samme høst, var Massie en av pådriverne.

Mye av kritikken mot Boehner minner om det McCarthy opplever nå: Han ble beskyldt for å være for styrt av særinteresser og lobbygrupper, etter mange år i Washington DC.

OMSTRIDT: Thomas Massie la ut dette bildet av seg og familien dagen noen dager etter en skoleskyting i 2021.

Men denne gangen står Massie, som fortsatt tilhører den ytre høyrefløyen blant republikanerne, på McCarthys side.

– Den som er «Speaker» har mye makt, ved at han i praksis bestemmer hvilke lovforslag som skal stemmes over. Men regelkomiteen i Kongressen er enda viktigere. Det har Massie innsett.

Republikanerne som nå motarbeider McCarthy krever at han skal gjeninnføre en regel som gjør at enkeltrepresentanter kan kreve lederens avgang.

Men McCarthy strekker seg ikke lenger enn til at det må være minst fem representanter som krever avgang samtidig.

– Jeg tror McCarthy lykkes med å bli valgt til slutt. Kanskje gir han noen innrømmelser om påvirkning på regelkomiteen, og hvordan lovforslag kommer til avstemming, tror Hans Høeg.

PS: McCarthy er fortsatt like kampvillig. På spørsmål om han vil trekke seg etter ikke å ha fått tilstrekkelig flertall, svarte han: – Det kommer ikke til å skje.