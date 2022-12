UTBRENT: Det er bare ruiner igjen etter at den gamle kirken brant ned 1. juledag.

Kirke brant ned i Finland – mistenker brannstiftelse

En 141 år gammel kirke har brent ned til grunnen nær den russiske grensen. Politiet mistenker at brannen var påsatt.

Det var midt i en gudstjeneste 1. juledag at brannalarmen plutselig gikk i en kirke i Finland. Fra kirkealteret så presten først røyk og deretter flammer som spredte seg i rekordfart.

Kirken lå i Rautjärvi, et tettsted nær den sørøstlige grensen til Russland.

Nødetatene fikk melding om brannen rundt halv ni søndag morgen. Et mannskap på 20 personer ble sendt til stedet, ifølge den finske avisen Iltalehti.

Rundt 30 personer befant seg i kirken da brannen brøt ut. Ingen av dem ble skadet. Den gamle trekirken, som ble bygd i 1881, sto imidlertid ikke til å redde.

Under to timer senere kom det inn en melding om at en enebolig også sto i brann i Torsanjärvi, rundt 30 kilometer unna, opplyser Ilta-Sanomat.

En person har blitt funnet omkommet nær huset. Finsk politi har ikke identifisert vedkommende, men undersøker nå om personen bodde i boligen eller ei – og om de to brannene har en sammenheng.

OBSERVERT PÅ STEDET: Politiet er interessert i å komme i kontakt med en mann mellom 60 og 80 år kledd slik bildet til høyre viser.

Mistenker kriminell handling

Finsk politi mistenker at kirkebrannen var startet med vilje. Ifølge flere medier opplyser de at det har blitt funnet indikasjoner på en «mulig forbrytelse» på stedet.

Ifølge brannvesenet og vitner fra kirken spredte brannen seg ekstremt raskt, noe som tyder på at brannen var påsatt, skriver ERR.

De ber blant annet publikum om tips vedrørende en burgunderfarget Opel Astra, som muligens kan være relatert til de to brannene.

– Etterforskningen av hendelsen i Rautjärvi er kun i startfasen, men politiet vil starte en foreløpig etterforskning i forbindelse med brannen, uttaler Harri Horttainen fra Sørøst-Finlands politi i en pressemelding.

STENGTE DØRER: Politiet bekreftet på en pressekonferanse mandag at dørene på kirken ble forsøkt bundet igjen med en snører.

Den pensjonerte presten Kari Luumi var til stede under gudstjenesten da kirken tok fyr. Ifølge ham skal ansatte ha oppdaget at to av dørene var lukket fra utsiden med snøre.

– Heldigvis var de løse nok til at man kunne skyve dem opp, så for en vanlig person virker dette som brannstiftelse, sier Luumi.

– Dette gjør situasjonen enda mer vanskelig. Det forårsaker dårlig humør og sinne, for å være ærlig.

– Så tårnet kollapse

Linda Maria Wilen-Veijalainen, som er nærmeste nabo til kirken, var vitne til bygget brant ned.

– Jeg kunne ikke se alt fordi det var så mye utstyr fra nødetatene foran, men kirken sto i brann. Jeg så at det var åpne flammer, og at tårnet kollapset, fortalte hun til Iltalethi.

Leena Haakana, leder for den lokale menigheten, sier til Iltalehti at de er sjokkerte over brannen.

Timo Kälviläinen, som var midt i prekenen da brannen brøt ut, fortalte STT at evakueringen av kirken foregikk smertefritt.

To ganger tidligere har kirken i Rautjãrvi, som tilhørte den evangelisk-lutherske kirken i Finland, brent ned: Den første ble satt fyr på under den finsk-russiske krigen i 1741–34. Kirke nummer to ble ødelagt i 1872.