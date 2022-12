HOLDER AVSTAND: Et av 2022s mest omtalte bilder: Vladimir Putin og Emmanuel Macron ved hver sin ende av et veldig langt bord i Kreml i februar 2022.

Kreml om Putins helse: Handler om den nasjonale sikkerheten

Kreml-talsmannen mener at Vladimir Putins helse er et spørsmål om den nasjonale sikkerheten – og presidenten tar fortsatt ingen sjanser når det gjelder corona-smitte.

Fredag ble Dmitrij Peskov spurt om helsen til sin sjef, Vladimir Putin, av russiske journalister. Spørsmålet gjaldt, ifølge Gazeta, den lange avstanden mellom presidenten og journalistene under en pressekonferanse.

Tidligere i 2022 har det vært stor oppmerksomhet om at Putin har sittet ved den ene enden av et langt bord - og hans samtalepartnere på den andre enden. Det gjaldt blant annet besøket til den franske presidenten Emmanuel Macron og et møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov.

Kreml-talsmannen trakk fram mutasjoner av corona-viruset og bølger av ulike influensaer som bakgrunn for at Putin og hans folk må ta sine forholdsregler fortsatt.

– Under slike forhold er selvfølgelig presidentens helse et spørsmål om den nasjonale sikkerhet, sa Peskov - og la til at Putins kommunikasjon med media i uoverskuelig fremtid ikke vil bli som den var før pandemien slo inn.

VIDEOMØTE: Vladimir Putin snakket med den kinesiske lederen Xi Jinping på video fredag.

Den 13. desember opplyste Kreml at Putin ble vaksinert mot influensa. Presidenten rådet sine kolleger til å følge hans eksempel.

Vladimir Putin har minst tre ganger fått corona-vaksine - nærmere bestemt den russiskproduserte Sputnik.

Det har gått mange rykter om Putins helse i vestlige medier gjennom 2022. I juni siterte Newsweek amerikansk etterretning på at presidenten har blitt behandlet for kreft. Dette har aldri blitt bekreftet av Kreml.

Det har flere andre ganger også blitt hevdet at Putin har blitt behandlet for kreft. Ukrainas etterretningssjef er blant dem som har påstått det.

PRESIDENTMØTE: Vladimir Putin (t.h.) møtte denne uken sin belarusiske kollega Aleksandr Lukasjenko i Mikhailovskij-palasset i St. Petersburg.

Senest fredag kom det danske Forsvarets Efterretningstjeneste med nye uttalelser om Putins helse.

De tror at Putin tok sin beslutning om invasjon i Ukraina da han var påvirket av en type kreftmedisin som blant annet gir den bivirkning at du kan få en form for stormannsgalskap.

– Storhetsvanvidd er en av de kjente sideeffekter av den type hormonbehandling som han fikk, sier «Joakim» i Forsvarets Efterretningstjeneste til Berlingske. Han snakker anonymt, men uttalelsene er bekreftet av etterretningstjenesten.

I intervjuet sier den samme «Joakim» også at president Putin hadde såkalt «måneansiktet» i begynnelsen av året, da krigen brøt ut, og at det er en «annen kjent bieffekt av den samme hormonbehandlingen».

Det har blitt spekulert i om Putin har smerter og derfor sitter på en spesiell måte og holder i bordkanten under møter.

– Det er derfor han sitter og klemmer på ting. Det er for å lindre smertene, hevder den samme «Joakim» til Berlingske.

Vladimir Putin fylte tidligere i høst 70 år, men er fortsatt meget aktiv i sport og friluftsliv. Han spiller blant annet ishockey og driver med judo.

Presidenten har selvfølgelig også fått høre ryktene og uttalte seg i juni - inspirert av forfatteren Mark Twain - på denne måten ifølge Guardian:

– Ryktene om min død er betydelig overdrevet.