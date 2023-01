LILLE JULAFTEN: Covid-pasienter ligger i sykesengene på et sykehus i byen Chongqing, sørvest i landet.

Nekter alle fra Kina å komme til landet

Smitten i Kina har eksplodert. Flere land har satt inn tiltak for å unngå smitte fra Kina, noe landet er uenig i. Nå varsles det mottiltak.

Innreiserestriksjoner for kinesere som er innført av en rekke land, mangler vitenskapelig grunnlag og er urimelige, sier kinesiske myndigheter.

– Noen land har innført innreiserestriksjoner som kun retter seg mot kinesiske reisende. Dette er innført uten vitenskapelig grunnlag, og noen av tiltakene er uakseptable, sa talsperson Mao Ning for det kinesiske utenriksdepartementet tirsdag.

Videre heter det at Kina kan «innføre mottiltak i tråd med gjensidighetsprinsippet». USA, India, Italia, Japan og Taiwan er blant landene som har innført slike tiltak i kjølvannet av Kinas gjenåpning.

Italia har oppfordret resten av Europa til å innføre testkrav, men flere land sier nei. Inkludert Norge.

FHI fortalte til VG i går at det ikke kommer til å skje noe spesielt i Norge.

– Dette er ikke et nytt 2020 fordi nå har det meste av verdens befolkningen fått trent sitt immunforsvar, sa fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, mandag.

Nektes innreise

Flere land har innført ulike tiltak mot smitten i kina.

Italia har innført obligatorisk test for alle reisende fra Kina, også for dem som bare mellomlander.

Frankrike, Spania, Storbritannia, USA, Australia, Canada og Qatar krever en negativ coronatest fra alle passasjerer som ankommer fra Kina. For noen av landene gjelder dette først fra 5. januar.

Japan, Sør-Korea og Taiwan på sin side krever bare en test fra alle som kommer fra Kina.

India tester alle som kommer fra Kina, Japan, Hongkong, Sør-Korea og Thailand. Resultatet skal lastes opp på en offisiell side før reisen påbegynnes. I tillegg utføres det stikktester av alle som reiser til India.

Malaysia har innført nye sporings- og overvåkningstiltak på grunn av økende smitte i regionen.

Marokko nekter fra 3. januar alle som ankommer fra Kina, innreise i landet. Innreiseforbudet er uavhengig av de reisendes nasjonalitet, og innført på grunn av behovet for å unngå en ny smittebølge, heter det.

KREVENDE: Et lik blir fraktet inn i krematoriet i Beijing.

Smitte-eksplosjon

Kina har opplevd en omikron-eksplosjon, og venter 800 millioner smittede i vinter. I jul ble landet preget av overfylte sykehus og lange køer utenfor krematorier. Innbyggerne ble sendt bort eller innesperret hjemme hvis de var smittet. For kort tid siden tok myndighetene i landet en helomvending.

Omikron ble for vanskelig å holde igjen. De lettet på tiltak, og folk som testet positivt kunne isolere seg hjemme i stedet for på covid-sentre.

Mye av grunnen til at omikron sprer seg så raskt, er at nesten ingen har vært smittet før nå – og at vaksinedekningen er dårlig. Kina var sent ute med å rulle ut vaksiner til folket, og de ønsket ikke å kjøpe vestlige RNA-vaksiner som Pfizer eller Moderna.

Det viser seg også at den kinesiske Sinopharm og Sinovac fungerer mye dårligere mot alvorlig covid enn disse.

– Jeg er virkelig bekymret for Kinas evne til å håndtere viruset med den vaksinen de har. De trenger bedre vaksiner, fortalte Ashish Jha, som leder coronaberedskapen i USA, i et intervju.