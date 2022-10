1 / 3 FIKK ENDELIG BRØD: Innbyggerne i Izium fikk utdelt mat og andre nødvendige varer fra ukrainske frivillige onsdag denne uken. TRENGSEL: Innbyggerne i Izium fikk utdelt mat og andre nødvendige varer fra ukrainske frivillige onsdag denne uken. MAT PÅ VEI: Innbyggerne i Izium fikk utdelt mat og andre nødvendige varer fra ukrainske frivillige onsdag denne uken. forrige neste fullskjerm FIKK ENDELIG BRØD: Innbyggerne i Izium fikk utdelt mat og andre nødvendige varer fra ukrainske frivillige onsdag denne uken.

Har vært uten strøm i seks uker – nå kommer hjelpen

Innbyggerne i det tidligere russiskokkuperte Izium har vært uten gass, elektrisitet og rennende vann siden begynnelsen av september.

Mangelen på det mest nødvendige tærer på innbyggerne i den frigjorte byen i Øst-Ukraina. Denne uken har folk flokket seg rundt varebiler hvor ukrainske frivillige deler ut mat og andre varer.

Statens nødtjeneste i Ukraina (SES) skriver at de har fått deler av strømforsyningen. Det gjør at innbyggerne kan få rennende vann i begrensede områder, samt mulighet for å få tak i varm mat.

Ukrainske styrker frigjorde Izium i midten av september. Samtidig ble det gjort funn av en stor massegrav i et skogområde. Ifølge ukrainsk politi er det funnet 445 graver på stedet. I én av gravene lå 17 mennesker samlet.

Info Ukraina-krigen nå De siste ukene har Ukraina gjenerobret store områder sør og øst i landet – inkludert deler av Kherson, Zaporizjizja, Donetsk og Luhansk. Dette er de fire områdene som Russland nylig annekterte annekterte Annektering betyr å forsøke å erobre et område, og erklære det for sitt. etter en såkalt folkeavstemning.

USA-baserte Institute for the Study of War (ISW) skriver torsdag at russiske tropper nå prøver å rykke frem for å ta tilbake områder i nord og nordvest. Det er harde kamper ved fire frontavsnitt i Kherson-området. Samtidig rykker ukrainerne frem sørøst for Kharkiv.

En spektakulær eksplosjon rammet forrige helg broen som går fra det russiske fastlandet til Krimhalvøya. Sabotasjeaksjonen har ført til at Russlands tilførsel av forsyninger og personell nå går sakte, ifølge ISW.

Mandag kom Putins hevn for sabotasjen av Krim-broen: Russiske missiler regnet over flere sivile områder i Ukraina. Utviklingen har ført til at Ukrainas allierte lover å fremskynde nye våpenleveranser. USA vil sende samme luftvernsystem som beskytter Det hvite hus , skriver The New York Times. Vis mer

Problemer med mobiliseringen

Tobias Sæther, forsker ved Forsvarets høgskole, peker på at russiske styrker i større grad enn tidligere konsentrerer seg om å forsvare allerede okkuperte områder, heller enn å angripe nye.

– Vi ser at russisk side i større grad gjennomfører defensive trekk for forsvar av territorier man allerede besitter. Spesielt i Sør-Ukraina og deler av Donbas-regionen, sier Sæther.

HJEM MED MAT: En mann bærer en pose med mat som han har fått av ukrainske frivillige. VANN: Frivillige fyller på vannflasker utenfor et tilfluktssted for hjemløse og sårede i Izium.

Årsaken er trolig at russiske bakkestyrker for tiden ikke har nok personell for å gjennomføre effektive offensive operasjoner.

– Men de russiske styrkene har fremdeles tilgang på missiler og iranske droner, og har derfor muligheten til å ramme ukrainske byer og sivile fra luften.

– Fremover bør vi holde øye med mobiliseringen på russisk side. Russisk side sliter med å gjennomføre mobiliseringen i praksis og i å få tak i kvalifisert personell som kan gjøre en forskjell på bakken.

Sæther forteller at de russiske mobiliseringsstrukturene ikke er forberedt på å gjennomføre en mobilisering av den skalaen vi ser nå.

– Blant annet har vi sett at kontorene som har ansvar for mobiliseringen på regionalt nivå har kvoter på antall personer, snarere enn ferdighetene de innehar. Det gjør at man får tak i litt hummer og kanari, for å si det på godt norsk.

Det kommer rapporter om at de russiske soldatene får høyst varierende opplæring. Noen har fått begrenset trening, mens andre trolig ikke får trening i det hele tatt før de blir sendt ut.

TUNG BØR: Men godt humør. De to mennene fra Izium har vært på raid i en forlatt russisk bunkers. Stokkene de har fraktet med seg på syklene, kan komme til god nytte i vinter.

Vestlig støtte

Sæther trekker frem en rekke faktorer som er interessante for hvordan krigen vil utvikle seg videre. Blant annet hvorvidt vestlige land fortsetter å støtte Ukraina med våpen.

– Både våpensystemer og ammunisjon er viktig. Det er en forutsetning for videre ukrainsk frigjøring. Europa har per nå begrenset kapasitet til produksjon av ammunisjon, og krigen har hittil vært – og kommer til å være – en krig hvor det blir brukt utrolig mye ammunisjon.

Ukraina får også støtte til opplæring av ukrainske offiserer og spesialister i europeiske land.

– Det er blant annet effekter av dette vi har sett de siste månedene med frigjøringene av tidligere russisk-okkuperte områder, sier Sæther.

Han peker til slutt på at noe av det viktigste for de ukrainske styrkene er at forsvarskrigen har støtte i folket.

– Den ukrainske moralen er viktig for mobilisering av forsvar. Det ukrainske folket betaler en betydelig pris for å frigjøre territorier.

