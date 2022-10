KONSPIRASJONSTEORETIKER: Alex Jones, her fra retten tidligere i år.

Jusprofessor etter tidenes høyeste erstatningssum: − Jeg var fullstendig sjokkert

Aldri tidligere har noen blitt dømt til å betale så mye i erstatning for ærekrenkelser som radioverten Alex Jones ble denne uken. Eksperter tror han vil bli «evig jaget».

10,3 milliarder kroner.

Det er summen Jones er dømt til å betale for sine konspirasjonsteorier om barna som ble drept i skoleskytingen ved Sandy Hook barneskole i Newton, Connecticut i 2012. Pengene er erstatning til foreldrene til fem av barna, familiemedlemmer til tre ansatte, samt de etterlatte til en FBI-agent som ble drept da han ankom åstedet.

– Jeg tror det er den største ærekrenkelsesdommen i amerikansk historie. I hvert fall hva kompensasjon angår, sier Jesse Gessin, som er jusprofessor ved University of California, til NBC News.

Hans reaksjon på dommen forteller det meste:

– Jeg var fullstendig, fullstendig sjokkert. Det er rett og slett en utrolig dom.

KLEM: To pårørende klemmer hver sin advokat etter at erstatningsdommen var et faktum denne uken.

Og selv om Jones er god for mye penger er selv ikke han i nærheten av å ha slike summer tilgjengelig. Det kan fort bety at alt han måtte tjene i fremtiden vil måtte gå med til å betale for erstatningen.

– Han kan bli tvunget til å leve på et eksistensminimum, sier den tidligere statsadvokaten Richard Signorelli til TV-kanalen.

Han sier alt Jones foretar seg fremover vil bli fulgt med på:

– Han vil være evig jaget, og jeg tror aldri han vil kunne unnslippe konsekvensene av denne dommen.

Også Signorelli kaller det en «historisk høy erstatningsdom» mot et enkeltindivid.

Trakassert i årevis

Bakgrunnen for den er altså påstanden Jones lanserte i sin nettavis InfoWars om at massakren, som kostet totalt 26 personer livet – blant dem 20 skolebarn, var en bløff som var iscenesatt av skuespillere for å skape blest om den lette tilgangen på våpen i USA.

NEWTON: En far har hentet barnet sitt på skolen etter skoleskytingen på Sandy Hook Elementary School i Newton, Connecticut i desember 2012. Væpnet politi passet på etter massakren.

Kort fortalt hevdet han i en årrekke at disse familiene har forfalsket døden til sine barn, som var i 6-7-årsalderen.

I retten har foreldre fortalt hvordan de i årevis er blitt trakassert og truet av fanatiske tilhengere av Jones og hans konspirasjonsteori. Advokat til familiene ba juryen dømme Jones til en så stor erstatning at de ville ruinere InfoWars, som sprer en lang rekke konspirasjonsteorier til sine tilhengere.

«Latterlig»

Dette er den andre rettssaken Jones har vært i. Den første var tilbake i august, da han ble dømt til å betale foreldre til to andre barn over en halv milliard kroner i erstatning. Jones står samtidig overfor en tredje og siste rettssak. Også i den risikere han en heftig erstatningssum.

Dommen denne uken omtaler Jones, som var på lufta med sitt radioprogram da den falt, for «latterlig».

Han lovet umiddelbart å anke, og har lovet å gjøre sitt for å holde rettsprosessen gående i flere år.

– Tror disse folkene virkelig at de vil få pengene? sa han ifølge Forbes på sendingen sin.

DEMONSTRASJON: Alex Jones sammen med Trump-tilhengere under en demonstrasjon i Washington, D.C. i etterkant av presidentvalget i 2020.

Tror summen blir redusert

Flere eksperter sier at det ikke er utenkelig at erstatningssummen vil være redusert når en rettskraftig dom før eller siden foreligger.

– Min følelse er at summen vil bli redusert, men at det fremdeles vil være en svært høy sum. Jeg ser ikke noe scenario hvor vi ikke snakker om hundrevis av millioner av dollar, sier Ryan O’Neill, som er æreskrenkelsesadvokat og jusprofessor ved Quinnipiac University.

100 millioner dollar er i overkant av 1 milliard norske kroner. Med andre ord snakker vi fremdeles flere milliarder kroner.

Det er uansettå høyst usikker hvor mye de etterlatte faktisk vil få utbetalt, enten dommen til syvende og sist blir stående slik den falt i delstaten Connecticut onsdag, eller om den skulle bli noe redusert.

Det som er sikkert er at Alex Jones har tjent store summer på sin nettavis og sitt radioshow, og at hans konspirasjonsteorier – om Sandy Hook-massakren, men også om andre ting – har vært med på å trekke lesere og lyttere, og dermed økt inntekten hans.

Overførte eiendom til kona

I rettssaken i august vitnet en rettsøkonom, som anslo at Jones og hans selskaper er verdt et sted mellom 1,4 milliarder kroner og 2,9 milliarder kroner.

Jones’ forsvarere avviste disse summene. Selv hevdet Jones på sin radiosending onsdag at han «bare» er god for rundt 21 millioner kroner. Tidligere i år søkte InfoWars konkursbeskyttelse.

Forbes mener de kan knytte minst fem eiendommer til hans navn, og at disse skal ha en samlet verdi på 80 millioner kroner. En av disse overførte han tidligere i år til sin kone.

– Den eiendommen kan myndighetene ta beslag i dersom en domstol fastslår at han overførte den utelukkene for å slippe unna kreditorer, sier konkursadvokat Brian Davidoff til magasinet.

Også han ser for seg at konspirasjonsteoretikeren vil slite med følgene av disse dommene resten av livet.

– Mye av de 10,3 milliardene vil aldri bli utbetalt, men dommen vil påvirka hans levebrød til evig tid.