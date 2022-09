MED GASS SOM VÅPEN: Vladimir Putin sammen med Gazpromsjef Alexei Miller under et besøkt til et rørleddingsskip i Svartehavet i 2017.

Disse landene rammes av Putins energikrig

Vinteren kommer, og i år kan den bli ekstra kald for mange europeere. Nå jakter Europa febrilsk etter alternativer til Russlands gass.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De siste årene har mange europeiske land gjort seg avhengige av gass fra Russland. Uten gassen, risikerer deler av industrien å stoppe opp, folks hjem kan bli kalde, dusjvannet kaldt og offentlige bygg vil kunne gå i svart.

Og nå kommer snart vinteren.

Europas ledere klør seg nå i hodet: Hvilke veier finnes ut av energikrisen, og hva er egentlig alternativet til russisk gass?

En ting er sikkert: Noe på gjøres. Flere tiltak ligger på bordet når EU-landenes energiministre samles til krisemøte fredag.

EUROPAS ELDSTE: Dette gassnlegget i Barcelona er et av Europas eldste. I lys av den pågående gasskrisen ønsker Spania nå iverksette planene om gassrør mellom Spania, Frankrike og Tyskland.

Gassekspert: – Alle er utsatt

«Krigsvinteren», som den svenske statsministeren kaller det, er på vei.

– Russland eksportstans vil skape store ringvirkninger, og i Europa blir det en tøff vinter, sier Per Ove Eikeland, ved Fridtjof Nansens institutt, til VG.

Han har europeisk energipolitikk som ett av sine forskningsområder.

Eikeland påpeker at i verste fall, hvis prisen stiger enormt og det ikke er nok gass, så må politikerne sammen med fageksperter bestemme hvordan gassen skal fordeles - hvem som skal få og hvem som ikke skal få.

Hvilke europeiske land vil bli hardest rammet av at Putin struper gassen?

– Alle. Alle er sårbare. Alle som vil være varme om vinteren er utsatt. Særlig Tyskland og England, sier Karen Sund, ekspert på det europeiske gassmarkedet, og sjef for konsulentfirmaet Sund Energy.

I Europa er det nesten bare Norge som bruker strøm til oppvarming, poengterer hun. Det er derfor kuttene i gassforsyninger fra Russland rammer Europa så hardt.

Av alle landene er det ett land som får det tøffest, og det er Tyskland, ifølge gasseksperten.

– Tyskland er mest sårbar, målt etter avhengighet til russisk gass. Tyskland har veldig store og nye gasskontrakter med Russland. De bruker mye gass til industri, fjernvarme og husholdning, da hovedsakelig oppvarming, sier Sund.

Hun tror Tyskland går en krevende tid i møte, og sammenligner tyskernes forhold til gass med nordmenns strøm.

– Du kan jo tenke deg hvordan det hadde vært hvis strømmen ble helt skrudd av i Norge og vi ikke kunne skru på ovnen på vinteren. Da ville vi ha blitt ganske misfornøyde.

GASSEKSPERT: Karen Lund i Sund Energy.

«Leter febrilsk» etter ny gass

– Hva er alternativene til Putins gass?

– Det kommer litt ekstra gass fra Norge, USA og Qatar til Europa, men ingen er store nok til å erstatte Russland. Men alt hjelper, svarer gasseksperten.

Norge er EUs største kilde til gass etter at Russland strupte kranene.

Sund slår fast at mange land i Europa nå leter febrilsk etter flere alternativer til russisk gass.

– For England, Tyskland, Frankrike og Nederland er alternativet norsk gass. Nederland har dessuten mulighet til å produsere mye selv. Polen har vært en stor bruker av russisk gass, men nå har de fått bygget er rør hjem til seg via Danmark.

Denne rørledningen blir ferdig i oktober, og kan frakte ti milliarder kubikkmeter gass. Men foreløpig har Polen kun fått kontrakt med gasselgere for tre milliarder kubikkmeter.

Kan Norge egentlig bidra mer?

Forsker Per Olav Eikeland er tydelig i sitt svar:

– Nei, Norge har ikke nok gass eller infrastruktur til å hjelpe Europa mye mer på kort sikt. De har har «makset» leveransen den siste tiden. På lang sikt vil jo dette gå rett inn i diskusjonen om Norge skal satse mer på utvinning, sier han.

MENER EU VIL STÅ MER SAMLET: Forsker Per Ove Eikeland ved Fridtjof Nansens institutt.

Slik rammes Europa – land for land

Selv om Europa har nådd målet om 80 prosent fylling av gasslagrene, peker krafteksperter på at det ikke holder for å takle vinteren.

Dette er blant de europeiske landene som vil merke kraftkrisen mest:

Tyskland:

Før krigen i Ukraina kom rundt 55 prosent av Tysklands gassimport og en tredjedel av oljen fra Russland.

– Tyskland har ikke så mye egenproduksjon av gass, og har heller ikke så mange alternativer til Russland. De har pleid å kjøpe gass fra Nederland, men det får de mindre av nå. Tyskland får derimot fortsatt gass fra Norge, som jo er vår største kunde. Tyskerne har økt gasslagrene sine raskere enn vanlig, men det er likevel knapt hvis det ikke kommer russisk gass til dem, sier Karen Sund.

Regjeringen i Berlin ser seg derfor nødt til å blåse nytt liv i kullkraftverk, og vurderer å forlenge levetiden til flere atomkraftverk.

Finland:

Per i dag er Finland avhengige av russisk gass. Det sved derfor da Gazprom stengte gassforsyningene til finnene allerede i mai, som et svar på at Helsinki nektet å betale regningen i rubler – noe Moskva ønsket for å unngå de økonomiske sanksjonene. Siden i vår har det finske statseide energiselskapet Gasum lett etter nye gasskilder, som Balticconnector-rørledningen, som går mellom Finland og Estland.

– Finland har en del fjernvarme og biogass, så de hadde tenkt til å skifte fra russisk gass uansett. Finland og Polen har sagt opp kontrakten med Russland, og den løper ut ved årsskiftet. De er dermed mindre sårbare nå, fordi de har forberedt seg, mener Karen Sund.

Likevel innføres det flere tiltak i Finland: Befolkningen blir bedt om å senke termostaten i hjemmene en grad i vinter, ta kortere dusjer, ta badstue «bare» en gang i uken, korte ned på skjermtiden og kjøre saktere for å bruke indre drivstoff, ifølge NTB.

BRENNER OPP: Mens Europas strømregninger skyter i været i Europa, brenner Russland nå unna gass, som før ble eksportert til Tyskland. Bildet er tatt fra Finland mot det russiske naturgassanlegget Portovaja. Foto: STRINGER / Reuters

England:

– Bare fem prosent av Englands gass kommer fra Russland, men når prisen på gassen de bruker til oppvarming er tidoblet blir alle misfornøyde. England har rør fra Norge, har egenproduksjon av gass og kjøper flytende gass fra USA og Qatar, men også Algerie og Nigeria. Men manglende evne i England til lagring kan bli en utfordring, mener gassekspert Lund.

Torsdag kom nyheten om at landets nye statsminister Liz Truss har tatt grep ryser britenes energiregning i to år. Fra 1. oktober og fram to år skal en gjennomsnittshusholdning i Storbritannia betale maks 2.500 pund årlig for energi.

Frankrike:

Hetebølgen og ekstremtørken i Europa har ført til at Frankrike har slitt med å kjøle ned kjernekraftverkene sine, noe som har økt etterspørselen på gass. Franske myndigheter har varslet at det vil komme strømrasjoneringer.

– Vi hadde lagt vår skjebne i russernes hender, og de utnyttet det, har næringslivstoppen Geoffroy Roux de Bezieux i organisasjonen Medef uttalt.

Frankrike ser nå til Algerie for å få mer gass.

Sveits:

Sveits er et av verdens rikeste land, men samtidig helt avhengig av russisk gass og fransk atomkraft. Nå risikerer de å stå uten begge deler. Nå forbereder sveitserne seg på en kald vinter med gjentatte, timelange strømbrudd på grunn av alvorlig kraftmangel. Salget av solcellepaneler og generatorer har skutt i været den siste tiden.

Bulgaria:

Landet har fått 90 prosent av gassen landet bruker fra Russland. Nå satser de på å få LNG (nedkjølt flytende gass) via Tyrkia og Hellas.

Danmark:

Danmarks regjering lanserte torsdag en rekke nye grep for å spare på energi som et tiltak mot strømpriskrisen.

– Situasjonen er så alvorlig det er nødvendig å ta neste skritt. Vi må spare energi og gjøre det nå, sa klimaminister Dan Jørgensen på en pressekonferanse.

Et av tiltakene er å senke innetemperaturen på alle offentlige bygg til 19 grader innendørs.

Konsekvens: Et mer samlet Europa?

Selvom Russlands gasstopp får alvorlige konsekvenser, har EU forberedt seg godt og tatt grep for å begrense skaden, mener FNI-forsker Eikeland.

– EU har fått ned den totale gassimporten fra Russland fra 40 prosent til ni prosent av total import. De har bygget opp lagrene og de jobber for en felles innkjøpsordning og ser på mulighetene for en makspris. Dessuten vil høy pris fungere rasjonerende, slik at befolkningen bruker mindre gass og strøm.

Eikeland kan se en langsiktig positiv effekt av krisen:

– EU har innsett at de er sårbare, og ta grep som gjør at de står mer samlet og blir mer robuste og sterke i møte russland, avslutter han.