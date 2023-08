I BUTCHA: Støre fotografert i Kyiv-forstaden Butcha torsdag, der svært mange sivile ble drept av russiske styrker.

Lover Ukraina norske F-16 kampfly

KYIV (VG) Støre-regjeringen har bestemt at Ukraina kan få F-16 kampfly fra Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde nyheten med til et møte med president Volodymyr Zelenskyj i hovedstaden Kyiv torsdag ettermiddag.

– Vi tar sikte på en donasjon av F-16 til Ukraina. Men detaljer om antall og tidsplan for leveranse må vi komme tilbake til, sier Støre til de norske mediene som følger hans Ukraina-besøk.

Norge blir dermed det tredje Nato-landet som varsler donasjon av F-16 fly til Ukraina. Det er seks dager siden USAs president Joe Biden ga grønt lys til dette, etter lang tids nøling.

– Med støtte Ukraina fikk gjennom forrige vinter til å beskytte sivile har Norge direkte bidratt til å redde tusener av ukrainske liv, sier Zelenskyj.

På en pressekonferanse etter et møte med Støre takket presidenten for flystøtten og sa at de er viktige for Ukraina og for fremtiden.

Tidligere i uken fikk president Zelenskyj tilsvarende løfter om F-16 fra Danmark og Nederland, da han besøkte de to landene.

Forsvaret har lenge vært i en prosess med salg av de omlag 40 år gamle kampflyene, som Norge har satt på bakken og erstattet med det langt mer avanserte og moderne F-35.

Romania skal kjøpte 32 fly, og tidligere har Forsvaret annonsert salg av inntil 12 fly til Draken International, et amerikansk selskap som jobber for det amerikanske luftforsvaret.

Nå blir avtalen med Draken annullert. Støre presiserer at antallet fly som Ukraina kan få ikke er bestemt.

Men ifølge VGs opplysninger kan det bli mellom fem og 10 fly, og trolig nærmere fem enn 10.

Fra før har Norge stilt to gamle F-16 fly til disposisjon i treningsprogrammene som ukrainske piloter og flyteknikere skal gjennomføre i Nato-land.

Støre vil ikke si noe om når de kan leveres til Ukraina men antyder at det ligger noe fram i tid fordi utdanningen av piloter og teknikere vil ta tid.

– Vi ønsker å støtte oppbyggingen av et ukrainsk flyvåpen som er tilpasset vår tid. Men veien fram til at det blir operativt, er ganske lang, sier den norske statsministeren.

