FN: Trumps beskrivelse av «drittland» er rasistisk

Publisert: 12.01.18 12:22

FN beskriver USAs president Donald Trumps angivelige beskrivelse av innvandrere fra «drittland» som sjokkerende, skammelig og rasistisk.

– Hvis det er bekreftet er det her snakk om sjokkerende og skammelige uttalelser fra USAs president. Beklager, men det er ikke noe annet ord man kan bruke om det enn «rasistisk», sa Rupert Colville, talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) til journalister i Genève fredag.

Det var under et møte på presidentens kontor torsdag at Trump skal ha blitt frustrert under diskusjoner om innvandringsspørsmål for land som Haiti, El Salvador og flere afrikanske land.

– Hvorfor lar vi alle disse folkene fra drittland komme hit, spurte Trump, ifølge to personer som er kjent med det som ble sagt under møtet.

Trump skal deretter ha sagt at han heller ønsker innvandrere fra land som Norge.

– Hvite er velkomne

Colville bemerket også Trumps uttalelse om Norge.

– Den positive kommentaren om Norge gjør den underliggende oppfatningen svært klar, sa han.

Colville viste til Trumps tidligere uttalelser om mexicanere og muslimer og mener drittland-kommentaren føyer seg inn i en rekke der hele grupper rammes, basert på nasjonalitet eller religion. Colville trekker også trådene til Trumps innledningsvise motstand mot i klare ordelag å fordømme antisemittiske og rasistiske handlinger begått av hvite nasjonalister i Charlottesville.

– Dette er kanskje den skadeligste og farligste enkeltstående uttalelsen av slikt slag som en stor politisk aktør har kommet med, la han til.

– Innvandrere bygget opp USA

Den afrikanske union (AU) reagerer også kraftig. AUs talskvinne minner Trump på at mange afrikanere «ankom USA som slaver». Hun sier også at uttalelsen er i strid med allment akseptert oppførsel og praksis. USA er «et globalt eksempel på hvordan migrasjon ga liv til et land basert på sterke verdier som mangfold og muligheter».

I Sør-Afrika har kringkasteren SABCs nyhetsanker Leanne Manas tatt i bruk humor i en melding på Twitter:

– God morgen fra det flotteste og vakreste drittlandet i verden!!!, skriver hun.

– Mest vulgære til nå

Uttalelsen, dersom det virkelig er slik Trump har formulert seg, er den mest vulgære han har kommet med siden han ble president, mener Olle Wästberg, Sveriges tidligere generalkonsul i New York og som også har vært generaldirektør for Svenska institutet.

– Dette forteller noe om hans vanlige mangel på dømmekraft når han griper fatt i og karakteriserer indirekte andre land negativt, noe som kan få diplomatiske konsekvenser. Dessuten sier det noe om hans tankesett ved at han ser på mennesker som grupper og ikke som individer, sier Wästberg.

