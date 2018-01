EKS-VISEDIREKTØR: Andrew McCabe har jobbet i FBI siden 1996. Nå er han ferdig. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

FBIs visedirektør går av

WASHINGTON, D.C. (VG) Andrew McCabe (49), FBIs nestkommanderende, forlater byrået umiddelbart. Han har gjentatte ganger fått kraftig kritikk fra Donald Trump.

En rekke amerikanske medier melder mandag kveld, norsk tid, at visedirektøren formelt vil være i stillingen sin frem til midten av mars, men at han vil være i permisjon frem til det.

At McCabes plan har vært å gå av i mars har vært kjent en stund, men det kom som en overraskelse på mange at han i praksis allerede har hatt sin siste dag i jobben. Det har kommet motstridende meldinger om hans avgang allerede nå var etter eget valg, eller om han ble bedt om å gå.

CNN opplyser at de har kilder som sier begge deler. Nyhetsbyrået AFP melder at han trekker seg på grunn av kritikk fra presidenten.

New York Times melder et par timer etter at nyheten først sprakk at McCabe skal ha følt seg presset av sin sjef, direktør Christopher Wray, til å gå av tidligere enn han egentlig ønsket. Bakgrunnen skal være innholdet i en rapport, som snart er ventet å komme fra Justisdepartementet, om FBIs etterforskninger av Hillary Clintons e-postbruk og et eventuelt samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland.

Det hvite hus hevder at ingen derfra har vært involvert i avgangen, selv om det i forrige uke ble rapportert at Trump ønsket å bli kvitt 49-åringen.

– Vi har sett nyhetsmeldingene, men jeg kan si at ingenting av dette ble bestemt av Det hvite hus. Presidenten var ikke informert om dette. Jeg må henvise dere til FBI for detaljer rundt dette, sier pressesekretær Sarah H. Sanders i en pressebrief i Det hvite hus.

Hun sa også at presidenten er opptatt av å få pressens «Russland-feber» ut av systemet.

Trump kritisk

I forrige uke ble det klart at den forholdsvis ferske FBI-direktøren, Christopher Wray, planlegger å gjøre flere utskiftinger i ledelsen. At en ny sjef gjør dette blir ikke sett på som uvanlig i seg selv, men som nyhetsbyrået AP skrev, så vekker dette likevel oppsikt ettersom president Donald Trump skal ha forsøkt å presse Wray til å kvitte seg med medarbeidere som var nært knyttet til Wrays forgjenger, James Comey.

Han ble sparket av Donald Trump i fjor.

McCabe, som da var visedirektør etter å ha blitt utnevnt av Comey i 2016, overtok sjefsjobben midlertidig, frem til Trump satte inn Wray i stillingen.

Trump har flere ganger gått hardt ut mot McCabe, som var sentral i både FBIs etterforskning av Clintons e-postskandale og Trump-kampanjens mulige samarbeid med Russland, på Twitter.

– Presidenten står for sine tidligere uttalelser, sier hans pressesekretær mandag.

Trump var blant annet irritert over at McCabes kone, Jill McCabe, forsøkte bli valgt inn i Virginias delstatssenat som representant for Demokratene. Hun fikk økonomisk støtte til sin kampanje fra en nær venn av Clinton-ekteparet. Det var først etter at hun tapte valget at ektemannen ble visedirektør.

Ifølge New York Times har presidenten og hans allierte forsøkt å bruke hennes kampanje som bevis på at Russland-etterforskningen er et forsøk på å underminere Trumps presidentskap.

FBI tok aldri ut tiltale mot Clinton, mens Russland-etterforskningen fremdeles pågår, nå under ledelse av spesialetterforsker Robert Mueller.

Avis: Spurte hvem han stemte på

Forrige uke meldte Washington Post at i et møte i Det ovale kontor i mai i fjor skal presidenten ha spurt McCabe hvem han stemte på i presidentvalget et halvår tidligere. Kritikere har hevdet at dette var upassende, fordi en FBI-ansatt ikke skal ha sin lojalitet til presidenten.

Trump hevder på sin side at han ikke kan huske å ha spurt om dette, men har likevel forklart han ikke synes det er en stor greie om han gjorde det. Presidenten ga uttrykk for at det i så fall bare ville være «smalltalk».

Andrew McCabe begynte i FBI i 1996 som agent på New York-kontoret til det føderale politibyrået. Siden har han jobbet seg opp, og endte altså som visedirektør, med en kort periode på tre måneder som midlertidig direktør.