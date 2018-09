Kina anklager Sverige for politivold etter hostell-bråk: Advarer egne turister

Kinas ambassade går hardt ut mot svensk politi etter at tre turister ble bortvist fra et hostell i Stockholm. Kilder i den svenske regjeringen mener de kraftige reaksjonene bunner i pågående diplomatisk konflikt, ifølge Aftonbladet.

Publisert: 16.09.18 23:45 Oppdatert: 17.09.18 00:06

En kinesisk familie ble bortvist fra et hostell i Vasastan i den svenske hovedstaden 2. september – da de ankom én dag for tidlig, og hadde oppholdt seg i hostellets lobby over lengre tid.

Ifølge politiets opplysninger til Aftonbladet skal de ansatte på hostellet ha opplevd at familien bare ble sittende i lobbyen, og vente på at det skulle bli dag. Derfor ble de bedt om å forlate hostellet, og politiet ankom stedet etter at de hadde nektet å forlate lobbyen i flere timer.

I ettertid er det uklart hva som skjedde, men ifølge kinesiske medier skal flere i turistfølget ha vært syke, men blitt nektet overnatting. Nå har hendelsen fått massiv oppmerksomhet i Kina .

I en video fra hendelsen kan man høre en av personene si at en kvinne i reisefølget er syk, mens kvinnen ligger stille på bakken ved siden av.

Anklager svensk politi for «tortur»

Ifølge politirapporten ble svensk politi varslet klokken 01.43 natt til 3. september. Kinesiske medier hevder at de tre turistene at deretter ble ført vekk av politiet til en kirkegård sør i Stockholm, der de frøs og «hørte dyr».

Allerede morgenen etter hendelsen, ble det publisert et innlegg fra en anonym Twitter-konto som går under navnet «Swedenpolicetorturechineseelders», hvor avsenderen hevder at svensk politi har torturert de eldre turistene.

«De brukte makt for å dra dem ut, og etterpå kastet de dem på en kirkegård som er 30 kilometer unna sentrum», hevder Twitter-kontoen.

I virkeligheten ligger kirkegården de ble fraktet til drøyt syv kilometer unna hostellet.

Svensk politi har uttalt til Svenska Dagbladet at det ikke er uvanlig ved ordensforstyrrelser at man gjør den typen bortvisning.

Twitter-kontoen har også publisert flere innlegg om blant annet politivold i USA og svensk innenrikspolitikk.

Ifølge en kilde som filmet pågripelsen av den kinesiske familien, opptrådte politiet rolig og behersket.

– Svensk politi så ikke sinte ut i det hele tatt. De forsøkte å roe ned situasjonen, med kineserne gapte og skrek, uttaler mannen til Aftonbladet, og legger til at han mener kineserne filmet.

Krever at svensk politi «skal straffes»

Hendelsen har fått kineserne til å se rødt, og kinesiske myndigheter har i ettertid bedt turister om å være forsiktige i Sverige.

Den kinesiske ambassadens talsperson skriver i en pressemelding den 15. september at «politiet utsatte kinesiske medborgere for livsfare og brudd på grunnleggende menneskerettigheter».

I tillegg skriver ambassaden at de er «urolige og sinte over det som har skjedd», og at de «sterkt fordømmer det svenske politiets oppførsel». I tillegg krever de at svensk politi «skal straffes».

Det kinesiske utenriksdepartementet henvender seg også til den svenske regjeringen i pressemeldingen, med krav om at de umiddelbart utreder hendelsen. I tillegg til å kreve sanksjoner mot svensk politi, ønsker de at politiet skal be om unnskyldning for sin oppførsel og gir kompensasjon til turistene.

– Vi kjenner til hendelsen, og kinesiske myndigheter har tatt opp saken med svensk UD. Vi kommer til å ha en dialog med Kinas ambassade fortløpende, uttalte Patric Nilsson, informasjonssjef for svensk UD, til Aftonbladet lørdag.

Mener diplomatisk konflikt ligger bak

Flere personer i den svenske regjeringen mener, ifølge Aftonbladet, at den kraftige reaksjonen fra Kina egentlig handler om en pågående diplomatisk konflikt mellom de to landene.

– Vi mistenker sterkt at dette handler om at vi fortsatt krever at Gui Minhai skal løslates, sier en kilde i regjeringen til avisen lørdag.

Gui Minhai er en svensk forlegger som sitter fengslet i Kina, og som den svenske regjeringen lenge har jobbet for å få løslatt.

Den kinesiskfødte svensken har skrevet en rekke bøker om kinesisk politikk, og i kjølvannet av forsvinningen til de fem bokhandlerne har flere spekulert i om de er blitt hentet av Kina fordi de har kritisert det regjerende kommunistpartiet (CCP).

Kinas ambassadør i Sverige, Gui Congyou, avviser teorien fra kildene i den svenske regjeringen.

– Visse svenske individer begrunner ikke det de sier med fakta, heller snarere på gjetninger. Iblant finner de på ting for å kritisere Kina, uttaler han søndag til Aftonbladet.

Får massiv oppmerksomhet

Denne helgen har en rekke artikler om den kinesiske familien blitt publisert i kinesiske medier. Blant annet i det regimevennlige Global Times , som har besøkt hostellet i Stockholm, og i tillegg har skrevet en nattlig reportasje fra den aktuelle kirkegården.

På sosiale medier flere titusener engasjert seg i hendelsen, blant annet på kinesiske Weibo, der 35.000 mennesker har kommentert et innlegg som dreier seg om den kinesiske familien søndag formiddag.

De fleste kommentarene er dypt kritiske til Sverige og svensk politi.