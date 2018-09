TALTE: President Donald Trump talte tirsdag i FNs hovedforsamling. Onsdag leder han et møte i Sikkerhetsrådet. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Trump hevder Kina har forsøkt å blande seg i valget

UTENRIKS 2018-09-26T15:04:08Z

President Donald Trump hevder at Kina har forsøkt å blande seg inn i det kommende mellomvalget i USA i november.

NTB

Publisert: 26.09.18 17:04

– Kina har forsøkt å blande seg inn i vårt kommende valg i november, mot min administrasjon. De vil ikke at vi skal vinne fordi jeg er den første presidenten som noen gang som utfordrer Kina på handel. Og vi vinner på handel, vi vinner på alle nivåer. Vi vil ikke at de skal forhandle eller blande seg inn i vårt kommende valg, sa presidenten under sin tale i FN i New York onsdag.

Nye angrep på Iran

Trump hevdet også at Irans aggresjon bare har økt etter at avtalen om landets atomprogram ble inngått. Han besluttet tidligere i år å trekke USA fra avtalen.

USA varslet opprinnelig at onsdagens møte i Sikkerhetsrådet utelukkende ville ha fokus på Iran. Men dagsordenen er blitt utvidet til å omfatte masseødeleggelsesvåpen og arbeid for å hindre spredning av atomvåpen.

Likevel var det ventet knallhard Iran-kritikk fra den amerikanske presidenten da han inntok rollen som møteleder.

– Irans ledere plyndrer landets ressurser for å berike seg selv og for å spre kaos i Midtøsten, sa Trump i sin tale.

Macron og May deltar

Også Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May deltar på møtet i Sikkerhetsrådet. Iran har ikke bedt om taletid, med landets president Hassan Rouhani vil kort tid etter holde en pressekonferanse.

Barack Obama er den eneste tidligere amerikanske presidenten som selv har ledet møter i Sikkerhetsrådet. Obama ledet ett møte i 2009, og ett i 2014.