Mistenkte fra Skripal-angrepet slår tilbake: – Vi var i Salisbury som turister

Bare få dager etter at Vladimir Putin uttalte at han visste hvem de to som sto bak angrepet på Sergej Skripal og datteren, slår duoen tilbake.

Publisert: 15.09.18 22:39

– Vi var i Salisbury som turister. Vi skulle besøke den fantastiske byen og den historiske katedralen.

Ordene tilhører duoen Alexander Petrov og Ruslan Boshirov, som tidligere denne uken ble anklaget for å ha stått bak attentatet på Sergej Skripal og datteren der det ble benyttet nervegift .

Søndag 4. mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi slo tidlig fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. Tilstanden for både Skripal og datteren var lenge kritisk, men de er nå begge friske. Far og datter Skripal ble skrevet ut av sykehus 18. mai.

Bakgrunnen for angrepet var at Skripal, en pensjonert russisk etterretningsoffiser, ble i 2006 dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. 66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003.

– Vi vet hvem de er, vi har funnet dem, uttalte Putin under et økonomisk forum i den russiske byen Vladivostok onsdag.

Skulle besøke Stonehenge – var stengt

Nå slår altså Petrov og Boshirov tilbake mot anklagene og sier at de kun var i byen som turister på deres 6000 mil lange reise fra Moskva til Salisbury. Likevel har de innrømmet at de var i byen da angrepet fant sted 4. mars 2018.

– Vi kom til Salisbury 3. mars og prøvde å gå gjennom byen, men vi gikk bare i 30 minutter fordi hele byen var snødekt. Vi dro dit for å se Stonehenge, men det var stengt på grunn av snø. Hele byen var dekket av sludd, har de to uttalt i et intervju med RT – Russia Today.

Uttalelsene fra duoen stemmer med det Stonehenge tvitret den 3. mars, der de skrev at det forhistoriske monumentet var stengt grunnet forholdene. Likevel viser overvåkningsbildene fra Salisbury’s togstasjon at det ikke var sludd ved Stonehenge.

Var utenfor huset, men «visste ikke hvor det lå»

Dagen etter har et annet overvåkningskamera fanget opp Petrov og Boshirov i nærheten av Skripal sitt hjem. Politiet har sagt at de ble sett på kamera før hendelsen inntraff hvor der Sergej Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Duoen har uttalt at de var i Salisbury igjen den dagen, men det var for å se Salisbury-katedralen, samt Old Sarum (tidligere fort). I tillegg har de sagt at de «muligens gikk forbi Skripal sitt hus, men vi vet ikke hvor det ligger».