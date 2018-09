SVT utestengt fra Sverigedemokraternas valgvake

UTENRIKS 2018-09-09T07:41:30Z

SVT er utestengt fra valgvaken til Sverigedemokraterna (SD) søndag i Skellefteå. SD etterlyser fremdeles en unnskyldning fra rikskringkasteren.

NTB

Publisert: 09.09.18 09:28 Oppdatert: 09.09.18 09:48

SD Västerbotten oppgir SVTs behandling av partileder Jimmie Åkesson under partilederdebatten på TV fredag som årsak til utestengelsen av den svenske nyhetsformidleren, rapporterer Norran .

Partiet tar mangel på beklagelse fra SVT og mangel på en korrigering av uttalelsene fra SVT som mangel på ambisjoner om å sikre korrekt informasjon fra partiet.

– Dette betyr at distriktet SD Västerbotten ikke har tillit til at SVT kan rapportere fra vår valgvake, heter det i pressemeldingen.

Få oversikt: Stor guide til valget i Sverige

Boikott

Bråket mellom SD og SVT begynte da den svenske rikskringkastingen etter partilederdebatten fredag valgte å ta offentlig avstand fra Åkessons uttalelser om innvandrere og arbeidsmarked. SD krevde en beklagelse, den fikk de ikke fra SVT.

Åkesson har etter det gjort det klart at han ikke kommer til å delta i SVTs valgsendinger søndag.

Partiet har også tatt kontakt med de internasjonale valgobservatørene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OSSE), som skal ha bedt om å få en redegjørelse om saken.

Les også: SVT tok avstand fra Åkesson-uttalelse: – Ville aldri skjedd i Norge

SD-kritisk redaktør

Lørdag kveld kom nyheten om at SVT bytter ut redaktør Eva Landahl som har ansvar for valgdekningen, etter den omstridte beslutningen om å ta avstand fra Åkessons uttalelse. Avgjørelsen ble fattet etter at Expressen avslørte at Landahl hadde likt SD-kritiske innlegg på Twitter.

– Vi har fremdeles ikke fått noen beklagelse fra SVT, og de har ikke erkjent at de gjorde feil, sa Jimmie Åkesson lørdag kveld.

SD mener det er urimelig av SVT i forbindelse med dekning av partilederdebatten å tolke Åkessons uttalelser på det de mener er en subjektiv og feil måte som kan påvirke utfallet av valget.