EKSTRA MANDAT: Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna kan juble over å ha fått et ekstra mandat i Riksdagen, etter en telletabbe på valgnatten. Foto: Krister Sørbø, VG

Ny mandatstilling etter tabbe: Sverigedemokraterna får ekstra mandat

UTENRIKS 2018-09-10T19:57:00Z

Mandatfordelingen i Riksdagen blir annerledes enn det som først ble presentert. Nå er det to mandater som skiller de tradisjonelle blokkene.

Publisert: 10.09.18 21:57

Det melder Expressen .

Et valgdistrikt i Västra Götaland skal ha sendt inn feil resultat på valgnatten. Dette førte til at Centerpartiet fikk ett mandat mer enn de skulle, mens Sverigedemokraterna fikk ett for lite.

– De hadde blandet valgene. De hadde rapportert inn tallene for landstingsvalget i stedet for riksdagsvalget, sier pressesekretær for Valgmyndigheten, Lars Aden Lisinski, til TT.

Han sier videre at feilen ble rettet opp i straks den ble oppdaget mandag kveld.

– Denne feilen påvirket mandatfordelingen. Ett mandat har nå altså gått til Sverigedemokraterna fra Centerpartiet, sier han til nyhetsbyrået.

Dermed blir det enda litt vanskeligere for Alliansen å danne regjering. Mandatfordelingen mellom de to tradisjonelle blokkene er nå 144–142, i stedet for 144–143 som først ble presentert.