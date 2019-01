ARRESTERT: Paul Whelan skulle etter sigende i bryllupet til en tidligere kollega fra det amerikanske marineinfanteriet i Moskva. Der ble han pågrepet for spionasje. Foto: Whelan-familien via REUTERS

Amerikaner spion-tatt i Moskva: – Skulle i bryllup

UTENRIKS 2019-01-02T04:20:04Z

Spion-siktede Paul Whelan skal ha tjenestegjort i det amerikanske forsvaret og jobbet med sikkerhet som sivilist. Ifølge familien skulle han til Moskva i et bryllup.

Publisert: 02.01.19 05:20

Nyttårsaften fortalte den russiske sikkerhetstjenesten FSB at de hadde arrestert amerikaneren Paul Whelan. Han ble pågrepet på et «spion-oppdrag» i Moskva den 28. desember, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS .

Familien fikk vite at Whelan var arrestert da nyheten sprakk. Da hadde de ikke hørt fra ham siden han ble pågrepet.

– Dette var veldig utypisk for ham, selv når han var ute og reiste, skriver broren David Whelan i en uttalelse på vegne av familien.

Her omtales den spionsiktede amerikaneren som deres «sønn og bror».

– Vi er dypt bekymret for hans sikkerhet og helse. Det er ingen tvil om hans uskyld, og vi har tillit til at hans rettigheter respekteres, skriver broren videre.

Veteran og sikkerhetssjef

I et intervju med CNN utdyper broren David uttalelsen, og hevder Paul Whelan tjenestegjorde i Irak i flere omganger som marineinfanterist. Han skal ha vært i Moskva i anledning bryllupet til en annen amerikansk veteran og en russisk kvinne.

– Det å vite at han ikke er død hjelper virkelig, på en merkelig måte. Da vi ikke fikk tak i ham i begynnelsen var vi bekymret. Det er vi fortsatt, men vi vet i det minste at han er i live, sier David Whelan til kanalen.

Whelan er født i Canada og har britiske foreldre. Han er amerikansk statsborger, og har jobbet med sikkerhet de siste årene.

Han har figurert tidligere figurert i forbindelse med familiebedriften Whelan Security, og vært leder i avdelingen for global sikkerhet og etterforskning i det store bemanningsbyrået Kelly Services.

Da han ble arrestert var han global sikkerhetssjef i BorgWarner som lager produkter til bilindustrien, bekrefter selskapet.

Whelan besøkte Russland i 2007, ifølge en artikkel på nettsidene til marinekorpset .

Kobles til spionsak i USA

Pågripelsen kommer kort tid etter at den russiske studenten og våpenaktivisten Marija Butina erklærte seg skyldig i spionasje.

Saken har satt sinnene i kok i Russland, og etter at Butina ble arrestert, krevde Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at hun skulle løslates . I en telefonsamtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo, hevdet Lavrov at anklagene mot henne var fabrikkert.

Utenriksdepartementet i Russland satte i gang en kampanje i sosiale medier for å få Butina løslatt . Twitter-kontoene til flere av Russlands ambassader byttet ut profilbildene sine med et bilde av Butina, samt slagordet «Free Butina».

Flere, deriblant den britiske finansmannen og menneskerettighetsaktivisten Bill Browder, setter sakene i sammenheng.