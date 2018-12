JAKTER GJERNINGSMANNEN: En patrulje fra den franske spesialstyrken Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) patruljerer gatene i Strasbourg i søket etter gjerningsmannen som skjøt og drepte tre personer tirsdag. Foto: PATRICK HERTZOG / AFP

Angrepet i Strasbourg: Politiet jakter fortsatt gjerningsmannen

UTENRIKS 2018-12-12T07:26:14Z

Et halvt døgn etter at to mennesker ble drept og flere skadet i et angrep mot et julemarked i Strasbourg, er gjerningsmannen fortsatt på frifot. Myndighetene frykter nå at han har forlatt Frankrike.

Publisert: 12.12.18 08:26 Oppdatert: 12.12.18 10:57

Det var ved 20.00-tiden tirsdag kveld at en 29 år gammel mann begynte å avfyre skudd mot en folkemengde på et julemarked i Strasbourg øst i Frankrike .

I morgentimene onsdag pågår det fortsatt en enorm klappjakt, og fransk politi har mobilisert 350 mennesker, inkludert 100 politifolk – med støtte fra to helikoptre, spesialpoliti, samt soldater fra Operation Sentinelle.

Ifølge en talsperson fra den franske regjeringen skal fem personer ha blitt pågrepet under klappjakten, skriver ABC Nyheter .

De fem ble pågrepet som følge av en rekke politiaksjoner gjennom natten, sier statssekretær Laurent Nunez i det franske innenriksdepartementet.

Mannen politiet mistenker å stå bak handlingen er foreløpig ikke pågrepet.

Ifølge Nunez er myndighetene nå usikre på om gjerningsmannen fortsatt befinner seg i landet, og mistenker at han kan ha rømt til Tyskland, melder Reuters.

Nunez understreker i et intervju med France-Inter radio at motivet bak angrepet fortsatt er uklart.

Hevet beredskapsnivået

Beredskapsnivået i Strasbourg og Frankrike ble natt til onsdag hevet til høyeste nivå: «Urgence attentat».

Regjeringen har besluttet å innføre strengere grensekontroller, samt kontroller på samtlige julemarkeder i Frankrike. De vil også mobilisere antiterror-enheten Sentinelle i hele landet.

Sentinelle-enheten består av 10.000 soldater og 4700 politibetjenter, og er ledet av det franske militæret.

Alle offentlige arrangementer er avlyst i Strasbourg onsdag.

Minst to personer er bekreftet omkommet, og ytterligere 14 er skadet i angrepet tirsdag. Ni regnes som alvorlig skadet, og fem skal være lettere skadet, skriver franske myndigheter i en pressemelding onsdag morgen.

Myndighetene meldte først om at tre personer hadde omkommet, men korrigerte dette i en ny pressemelding onsdag formiddag.

Skulle pågripes – var ikke hjemme

Politiet skulle etter planen pågripe gjerningsmannen for et ran og et drapsforsøk tirsdag morgen, skriver Le Figaro. Mannen var ikke hjemme, men flere av de antatte medskyldige i handlingen ble pågrepet.

29-åringen ble derimot ikke pågrepet, men politiet skal ha funnet eksplosiver hjemme i leiligheten hans.

Bare timer senere begynte han å skyte mot folkemengden. Angrepet fant sted på et julemarked med historie tilbake til 1570. Det regnes som en av de mest populære begivenhetene i Frankrike i førjulstiden.

Ifølge lokale myndigheter skal mannen ha brukt flere våpen.

Gjerningsmannen skal i ettertid ha blitt skadet i en skuddveksling med en soldat, ifølge fransk politi.

Litt før klokken 23.30 tirsdag kveld meldte Sky News at politiet hadde omringet mannen.

Gjennom timene jakten fortsatte natt til onsdag ble det ikke bekreftet hvorvidt dette hadde ført til noen pågripelse eller ei.

Radio France-reporter Antoine Marette skriver på Twitter at det onsdag morgen pågår en politiaksjon i nærheten av katedralen i Strasbourg.

Myndighetene har i ettertid avvist denne opplysningen overfor Le Figaro .

Mannen politiet nå jakter på er har et kriminelt rulleblad og er ført opp på en overvåkningsliste over mulige ekstremister. Ifølge innenriksminister Christophe Castaner er 29-åringen tidligere dømt for lovbrudd i både Frankrike og Tyskland, og han har sonet sine dommer.

Var på ferietur med kona

En 45 år gammel thailandsk turist er blant de to drepte, opplyser det thailandske utenriksdepartementet.

Anupong Suebsamarn var på ferie i Strasbourg sammen med sin kone, og ankom den franske byen tirsdag – samme dag som skyteangrepet.

– Vi forsøkte så godt vi kunne å gjenopplive ham. Vi ga hjerte- og lungeredning, og dro ham inn i en restaurant i nærheten, sier et vitne til BBC .

Ifølge vitnet responderte ikke mannen på gjenopplivingsforsøkene, og ambulansen ankom først etter 45 minutter. Suebsamarns kone overlevde angrepet og har fått bistand fra franske myndigheter.

Den andre personen som omkom er ifølge TV 2 en soldat.

Macron holdt krisemøte

President Emmanuel Macron holdt natt til onsdag krisemøte på med blant andre statsminister Édouard Philippe, nestkommanderende innenriksminister Laurent Nunez, helseminister Agnès Buzyn, forsvarsminister Florence Parly og tredve andre representanter for regjeringen og de ulike sikkerhetstjenestene, ifølge Le Monde .

Onsdag skal presidenten også holde et ekstra forsvarsråd etter ministerrådet.

«Solidaritet fra hele nasjonen til Strasbourg, ofrene og deres familier» , tvitret Macron i natt.