FÅTT NOK: Begeret er i ferd med å renne over for Trump vedrørende budsjettkonflikten med demokratene over grensemuren. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Syvende dagen med «shutdown»: Trump holder Demokratene ansvarlig for barnedødsfall

UTENRIKS 2018-12-29T21:52:53Z

Mens deler av det amerikanske statsapparatet er stengt som følge av budsjettstrid, legger president Donald Trump skylden på Demokratene for at to barn har dødd i varetekt.

Publisert: 29.12.18 22:52

Tidligere denne uken ble det kjent at en åtte år gammel gutt fra Guatemala døde i varetekt hos amerikanske toll- og grensemyndigheter. Han er det andre barnet som dør i varetekt denne måneden.

Lørdag kveld tordner Trump på Twitter mot Demokratene i forbindelse med dødsfallene.

– Ethvert dødsfall, enten det gjelder barn eller andre på grensa, er ene og alene Demokratenes feil og deres patetiske innvandringspolitikk, som lar folk gå på den lange vandringen i den tro at de kan komme inn i vårt land på lovlig vis, skriver presidenten.

Krever 40 milliarder

Tiraden kommer samtidig som landet har iverksatt en såkalt «shutdown» , der mange av de offentlige etatene har blitt tvunget til å stenge grunnet budsjettmangel. Dette er tredje gangen USA har måttet ty til et såpass drastisk tiltak i år.

Budsjettuenighetene munner i den mye omdiskuterte grensemuren mellom USA og Mexico, som sto sentralt under presidentens valgkampanje.

Trump krever at det legges inn 40 milliarder dollar i budsjettet til å ferdigstille muren, og nektet å skrive under på en midlertidig avtale som kom på plass torsdag, ettersom han mente det var satt av for lite penger til prosjektet.

Truer med å stenge grense

Trump truer med å stenge den sørlige grensen dersom budsjettønsket hans ikke går i oppfyllelse.

– Vi vil bli tvunget til å stenge den sørlige grensen fullstendig dersom demokratene ikke gir oss penger til å bygge muren, og lar oss endre de latterlige immigrasjonslovene som landet vårt bærer byrden av. Jeg har det vanskelig for å tro at en kongress og en president godtok disse!, skriver han på kontoen sin.

Han mener også USA bør trekke seg ut av NAFTA , frihandelsavtalen som de inngikk med Canada og Mexico i 1994.

– USA taper sååå mye penger på handle med Mexico under NAFTA, over 75 milliarder dollar i året (og da er ikke narkotikapenger inkludert, som ville utgjort mange ganger det beløpet), at jeg vurderer å stenge den sørlige grensen på grunnlag av lønnsomhet. Vi bygger en mur eller stenger grensen...., skriver han på Twitter.

Den delvis nedstengningen av offentlig etater er forventet å forbli uforandret inn i 2019. Neste budsjettsamtaler gjenopptas først onsdag ettermiddag, på den tolvte dagen av nedstengningen.

Bortimot 800.000 statlige arbeidere har blitt tvunget til å ta fri eller jobbe uten betaling, ifølge The Guardian .