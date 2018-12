NEI: Annie Lööf sier at det ikke er grunnlag for samarbeid med Socialdemokraterna og Stefan Löfven. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Belgiske tilstander i Sverige – regjeringsforhandlinger ikke i mål

Stefan Löfvens (S) samtaler med sentrumspartiene Centerpartiet og Liberalerna holder ikke til et samarbeid, sier Annie Lööf (C). Med Centerpartiets nei er landet ett skritt nærmere nyvalg.

Hverken Moderaternas leder Ulf Kristersson eller fungerende statsminister Stefan Löfven har så langt klart å lande et regjeringsalternativ Riksdagen vil godta. De siste dagene har samtalene gått mellom Centerpartiet (C) og Liberalerna (L) og Stefan Löfvens Socialdemokraterna (S).

– Dessverre må jeg konstatere at resultatet ikke holder til et samarbeid. Jeg er skuffet over at Socialdemokraterna ikke tok denne historiske sjansen til samarbeid over blokkgrensene, sier Lööf (C).

De vil med det stemme nei til Löfven som statsminister.

Mens vi i Norge snakker om svenske tilstander, så leker svenskene med belgiske tilstander. Belgia hadde vært uten en effektiv regjering i 540 dager da Elio Rupio ble utnevnt som statsminister i 2011. Selv om løsningen lar vente på seg, så er ikke den politiske krisen riktig så ille i Sverige , der det er 92 dager siden valget 9. september.

Etter Centerpartiets nei til å bane vei for en ny Löfven-regjering i Sverige, gir Riksdagens leder partiene et par dager til å vurdere veien videre, skriver NTB.

I mellomtiden styres landet av en overgangsregjering ledet av Löfven.

«Siste sjanse»

Før den siste forhandlingsrunden sa Centerpartiet og Liberalerna seg villige til å peke på Stefan Löfven som statsminister, mot løftet om politisk gjennomslag.

Kravene til de to sentrumspartiene, som innebærer skattekutt, svekkelser i arbeidsmiljøloven, mer sjenerøse regler for familiegjenforening, skjerpet klimapolitikk og grønt skatteskifte, fikk derimot mange til å sperre opp øynene.

Centern-leder Annie Lööf har sagt at hun ga statsminister Stefan Löfven (S) en «siste sjanse» før hun feller ham. Löfven svarte senere på dagen at Socialdemokraterna kommer til å bevege seg, for å få regjeringen i havn.

29. oktober ga Stefan Löfven (S) opp forsøket på å danne en storkollisjon med Moderaterna:

Går mot nyvalg

Fire regjeringskonstellasjoner må stemmes ned av Riksdagen for at et nyvalg kan utskrives. Nyvalget skal da avholdes innen tre måneder.

Spørsmålet er om svenskene må gjøre nettopp dette, i et forsøk på å løse den låste situasjonen. Men det er høyst usikkert om et nyvalg vil gi noen av blokkene flertall i Riksdagen, Sveriges storting.

Sverigedemokraterna, som ingen av de andre partiene vil røre med ildtang, har fått nesten en av fem stemmer. De vil ikke forsvinne med et nyvalg. Dette gjør at en regjering enten må få med parti fra blokkene som normalt sett har kjempet mot hverandre, ellers må noen ta Sverigedemokraterna inn i varmen.

Et argument mot samarbeid med gamle fiender og Sverigedemokraterna er løftene som ble gitt i sommeren og høstens valgkamp. Et nytt valg kan tvinge partiene til å svelge flere kameler, for å gi landet en fungerende regjering.

