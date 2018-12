FERDIG: John Kelly, her i juni, Foto: Jonathan Ernst / X90178

Trump bekrefter at stabssjef Kelly går av

UTENRIKS 2018-12-08T18:34:39Z

Den amerikanske presidenten Donald Trump bekrefter at stabssjef John Kelly er ferdig på nyåret.

Det melder en rekke amerikanske medier.

John Kelly ble ansatt som stabssjef i juli 2017, og på nyåret er han ferdig. Det har Trump bekreftet lørdag kveld norsk tid.

Trump forteller også at hans etterfølger vil bli annonsert i løpet av de neste dagene.

Det har vært ventet at Kelly skulle fratre, og fredag ble det rapportert at han og president Trump ikke lenger er på talefot, skriver NTB.

Trump om Kelly: Han er en bra mann

Ifølge NBC News skal han også ha kalt presidenten en «idiot» i et internt møte.

Trump uttalte følgende foran et stort pressekorps i Philadelphia:

– John Kelly forlater oss. Jeg vet ikke jeg kan si at han pensjoneres, men han er en bra mann. Han forlater oss ved utgangen av året. Jeg vil annonsere hvem som tar over Johns stilling i løpet av de neste par dagene.

Ifølge New York Times er den foretrukne kandidaten til å ta over etter Kelly 36 år gamle Nick Ayers, som er stabssjef for visepresident Mike Pence.

Kelly er med det den andre stabssjefen som går av under Trump-administrasjonen, etter at Reince Priebus satt i bare seks måneder fra januar-juli 2017.