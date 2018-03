REDNINGSKVINNE: Kinesere redder Russlands økonomi. Det er nesten bare kinesiske turister som legger turen til Murmansk. Her Ady (17) fra Shanghai. Foto: HARALD HENDEN, VG Foto: Harald Henden

«Utfrossede» Russlands nye makker: Kina

Publisert: 16.03.18 11:24

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-16T10:24:01Z

MURMANSK (VG) Russland er riktignok fryst ut av det gode selskap i Vesten, men bygger nå opp en mektig allianse med stormakten Kina.

Russlands største by nord for polarsirkelen er ikke akkurat et klassisk reisemål for feriesugne europeere. Men Murmansk tiltrekker seg nå store grupper av en ny type turister. På Azimut hotell i sentrum av byen står kjempekofferter på rekke og rad med sprikende glidelåser og belte rundt magen. Eierne har reist langt for å oppleve det høye nord.

– Vi så bilder og fikk så lyst til å dra! Her i Russland er det masse snø og veldig vakkert!, sier Ady (17) fra Shanghai, som reiser i en gruppe sammen med flere slektninger og bekjente.

Gleden kan sies å være på russiske myndigheters side. Å forsterke vennskapet til en stormakt som Kina er gull verdt i en tid hvor landet har sanket mange nye uvenner.

Største handelspartner

«Russland forsøker å destabilisere Europa». Britenes utenriksminister Boris Johnson la ikke noe imellom da han avla sin russiske motpart Lavrov et sjeldent besøk i Moskva like før jul. Et samlet Vesten har innført sanksjoner mot Russland som en reaksjon på landets rolle i Ukraina-konflikten og annekteringen av Krim i 2014, og russerne har svart med importforbud og nye lover som skal hindre vestlig innflytelse.

Men når russernes forhold til EU og USA er dekket med store steiner langs ruta, går Russland til sammenlikning på den reneste silkeveien sammen med Kina.

«Moskva og Beijing går stadig inn for fredelig politisk og diplomatisk løsning av internasjonale strider og regionale konflikter uten dobbeltmoral og ensidige handlinger, og motstår besluttsomt innblanding i andre staters indre anliggender», skriver den russiske ambassaden i Oslo i en e-post til VG.

Det står i sterk kontrast til hvordan Moskva-autoritetene har betegnet Norges og USAs myndigheter som «demoniserende» overfor Russland.

Fakta PSSST! Avsto fra å fordømme Krim Da FNs sikkerhetsråd stemte over en fordømmelse av Russland for annekteringen av Krim i 2014, var Kina og India de eneste medlemmene som lot være å stemme. Alle de andre stemte for å fordømme Russland. Putin har takket kineserne for dette. ( Kilde: BBC )

Turistboom

På den 12 dager lange reisen med tog mellom Moskva, St Petersburg og nå Murmansk, har Ady og gruppen lagt igjen en jevn sti av rubler til den russiske økonomien, men ikke minst, tatt tusenvis av selfies i snøkledd landskap som stolt vises frem i hjemlandet som reklameplakater for Russland.

« Uansett sanksjoner og utenlandsk propaganda mot vårt land i de siste årene legger vi merke til stigende interesse for Russland fra utenlandske turister, blant annet kinesere, som er ledende i antall reiser til Russland», skriver Russlands ambassade til VG, og presiserer at “Kina er vår største handelspartner”.

Russernes arbeid med å gjøre seg attraktiv på det kinesiske markedet har pågått lenge. Innføringen av en visumfri innreise for kinesiske gruppereiser er en av nøkkelfaktorene, men en oppgradering av transportnettverket mellom landene og langt flere hotellrom i den strategisk viktige byen Vladivostok like ved grensen til Kina, har også hjulpet godt, ifølge Huffington Post .

Resultatet er at tallet på kinesiske turister har skutt i været de siste årene. Her i Murmansk kom det 30 ganger flere turister fra Kina i 2016, enn tre år tidligere, noterer avisen Barents Observer . På landsbasis steg antallet kinesere på visumfrie gruppereiser fra 87.000 i 2010, til i overkant av 1 million i 2017. Mellom 2015 og 2016 var det hele 40 prosents økning, skriver The Times .

Fakta FELLES SKJEBNE Polariseringen mellom Vesten på den ene siden og Kina og Russland på den andre, har fått mange uttrykk den siste tiden. Nylig uttrykte PST at etterretning fra særlig Russland og Kina utgjør de største truslene mot norske interesser. USAs forsvarsminister var usedvanlig direkte da han sa at Kina og Russland er ”land som forsøker å skape en verden som er i overensstemmelse med deres autoritære modeller. “ ( Kilde: NTB)

Gjør seg lekker for Kina

På Azimut i Murmansk har horder med kinesere tatt over frokostbuffeten. Her er det godt tilrettelagt for at de morgensultne kan få kinesiske frokostretter som stekt ris, svinekjøtt, tynn rissuppe og kokte egg. De russiske alternativene forblir i stor grad urørte.

– Vi har smakt russisk mat. Noe av det var godt!, smiler 35 år gamle Zhu diplomatisk, men legger til , mer alvorlig, på gebrokkent engelsk “men noe av det kan vi ikke akseptere”.

Om to dager skal gruppen på nordlysekskursjon og hundekjøring, et program til forveksling likt det de kunne opplevd i Nord-Norge. Men russerne, med sin kombinasjon av lavere kostnadsnivå og et fall i rubelen, tilbyr et langt billigere opplegg til prisbevisste kinesere.

I en politisk kontekst er russiske myndigheters fremsnakking av Kina «først og fremst en måte å imitere en allianse for å irritere Vesten», sier leder for avdelingen for russisk innenrikspolitikk og politiske institusjoner i tankesmien Carnegie i Moskva. Andreij Kolesnikov, til VG.

Det er likevel vanskelig å ignorere effekten strålende fornøyde, kjøpesterke kinesere har på det russiske høye nord, bare et par timers kjøring fra norskegrensa.